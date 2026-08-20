ОСВОБОДИТЕЛЬНАЯ МИССИЯ КРАСНОЙ АРМИИ В ЕВРОПЕ И АЗИИ

Освобождение оккупированных Германией стран и территорий Советским Союзом.

Разделить Великую Отечественную войну Советского Союза на две части, одна из которых велась на советской территории, а другая — за рубежом, можно лишь чисто условно. И до, и после перехода государственных границ политика СССР и действия его Вооруженных Сил были подчинены единой цели — разгрому захватчиков, освобождению оккупированных стран и территорий. До настоящего времени среди отечественных и зарубежных историков существуют различные оценки последствий вступления Красной Армии на территорию зарубежных государств. Некоторые исследователи говорят о насильственной советизации стран Восточной Европы после 1944-1945 гг. Однако нельзя не признать, что все политические преобразования в Европе и Азии того времени шли на фоне обостряющихся противоречий между бывшими союзниками по Антигитлеровской коалиции и острой внутриполитической борьбы в освобожденных странах Восточной и Центральной Европы. Как СССР, с одной стороны, так США и Великобритания — с другой, поддерживали в освобождаемых ими странах и территориях те режимы, которые отвечали их долгосрочным стратегическим и геополитическим интересам, используя идеологию в качестве инструмента в борьбе за сферы влияния. Освобождение Красной Армией соседних стран от фашизма и милитаризма позволило избавить многие народы Европы и Азии от порабощения, потери своей государственности или полного уничтожения. СССР воевал против Германии и целой коалиции союзных ей государств. Кроме Германии войну СССР объявили также Италия, Румыния (22 июня 1941 г.), Финляндия (26 июня), Венгрия (27 июня). К ним присоединились созданные гитлеровцами марионеточные правительства Словакии, Хорватии и Норвегии. Болгария, хотя и являлась союзницей Германии, в войне против СССР не участвовала. Вступление Красной Армии в пределы государств, оказавшихся против своей воли под немецкой оккупацией — Польши, Чехословакии, Югославии, Норвегии, Дании (остров Борнхольм), происходило, как правило, на основе двусторонних соглашений либо с правительствами этих стран, находившихся в эмиграции, либо с руководящими силами движения Сопротивления. Еще 24 сентября 1941 г. советское правительство заявило о своем согласии с целями ведущейся войны, изложенными в Атлантической хартии, гарантировав полную поддержку права всех порабощенных народов на восстановление своей независимости. Первой из зарубежных стран, куда вступила Красная Армия, была Румыния. 26 марта 1944 г. войска 2-го Украинского фронта на ряде участков вышли к пограничной реке Прут. 2 апреля было опубликовано заявление советского правительства, в котором говорилось, что Красная Армия будет и дальше уничтожать противника, но в то же время Москва «не преследует цели приобретения какой-либо части румынской территории или изменения существующего общественного строя Румынии». В результате Ясско-Кишиневской операции в Румынии были созданы благоприятные условия для победы народного восстания, начавшегося 23 августа 1944 г. В этот день маршал Антонеску был арестован по приказу короля Михая. Новое правительство страны объявило о начале войны с Германией. 31 августа в Бухарест вступили соединения Красной Армии, среди которых находились части 1-й румынской добровольческой дивизии им. Тудора Владимиреску, сформированной в 1943 г. из румынских военнопленных в СССР. 12 сентября в Москве (от имени ведущих держав Антигитлеровской коалиции) состоялось подписание условий перемирия с Румынией. В дальнейшем против немецких войск сражались 2 румынские армии — 1-я и 4-я. Совместными усилиями они 25 октября 1944 г. завершили полное освобождение страны. В боях за освобождение Румынии общие потери советских войск составили 286 тыс. человек, в т. ч. 69 тыс. убитыми. (См. также Советско-румынские отношения в годы Второй мировой войны.) В середине июля 1944 г. советские войска приблизились к границам Польши. Т. н. «польский вопрос» был одним из наиболее острых во взаимоотношениях ведущих держав Антигитлеровской коалиции. Препятствием к налаживанию сотрудничества между Москвой и польским эмигрантским правительством в Лондоне являлись прежде всего вопросы о будущей границе между государствами и немецкое сообщение (весной 1943 г.) о расстреле в 1940 г. органами НКВД пленных польских офицеров. Вместе с тем после эвакуации из СССР в сер. 1942 г. подчиненной польскому правительству армии генерала Андерса, из оставшихся в Советском Союзе поляков была сформирована 1-я польская армия во главе с полковником Э. Берлингом. 17 июля 1944 г. войска 1-го Украинского фронта форсировали реку Западный Буг и вступили на польскую территорию. 21 июля с помощью Москвы был создан Польский комитет национального освобождения (ПКНО), которому передавалась вся полнота власти на освобожденной Красной Армией польской территории после того, как она переставала быть зоной военных действий. До конца августа 1944 г. Красная Армия освободила примерно одну четвертую часть польской территории. Окончательное освобождение тер-ритории Польши произошло только в 1945 г. В ходе начавшейся в январе 1945 г. Висло-Одерской операции советские войска освободили западную часть Польши и на ряде участков вышли к Одеру. Территории Силезии, Восточной Померании, южных районов Восточной Пруссии, которые до войны входили в состав Германии и по соглашению с союзниками по Антигитлеровской коалиции передавались Польше, были полностью освобождены Красной Армией в ходе последующих операций против гитлеровских войск в феврале-апреле 1945 г. Плечом к плечу с советскими войсками сражались бойцы из 1-й и 2-й польских армий Войска Польского. В боях за освобождение Польши отдали свою жизнь более 600 тыс. советских воинов. В ходе Ясско-Кишиневской операции советские войска приблизились к границе Болгарии. Официально эта страна с конца декабря 1941 г. находилась в состоянии войны с США и Великобританией, занимая нейтральную позицию к СССР. Ее правительство вынуждено было считаться с болгарским народом, испытывавшим глубокие дружеские чувства к России. Однако на деле болгарское правительство поддерживало Германию, поставив экономику страны на службу вермахту. Часть оппозиционных правительству политических сил по инициативе Болгарской рабочей партии в 1943 г. объединились в рамках Отечественного фронта. В том же году под руководством болгарских коммунистов из разрозненных партизанских отрядов была образована Народно-освободи-тельная повстанческая армия. 5 сентября Советский Союз объявил Бол-гарии войну. 8 сентября передовые части 3-го Украинского фронта без единого выстрела пересекли румыно-болгарскую границу. Практически все население вышло встречать бойцов Красной Армии. Новое правительство Отечественного фронта объявило войну Германии и союзной ей Венгрии. 15 сентября советские части и солдаты Народно-освободительной армии Болгарии вступили в Софию. 28 октября 1944 г. СССР, США и Великобритания подписали с Болгарией соглашение о перемирии. Новая болгарская армия была в оперативном отношении подчинена командующему 3-м Украинском фронтом. Ок. 200 тыс. болгарских воинов вместе с советскими войсками приняли участие в боях против вермахта на территории Югославии и Венгрии. При освобождении Болгарии не обошлось без жертв. Советские потери составили 12 750 человек, в т. ч. безвозвратные — 977 человек. (См. также Советско-болгарские отношения в годы войны.) К началу сентября 1944 г. возникли предпосылки для начала освобождения Красной Армией территории Чехословакии. Советским соединениям в первую очередь предстояло войти в Словакию — марионеточное государство, образованное в 1939 г. после немецкой оккупации Чехии. Несколько словацких частей находились на советско-германском фронте, осуществляя, как правило, охранные функции в тылу немецких войск. Ставка ВГК ставила задачу вывода этой страны из войны и сферы германского господства. Еще в декабре 1943 г. силами Сопротивления был создан Словацкий национальный совет (СНС), который взял курс на подготовку вооруженного восстания. В связи с приближением Красной Армии к границам Чехословакии 8 мая 1944 г. между Москвой и чехословацким эмигрантским правительством, находившимся в Лондоне, было заключено соглашение, в котором говорилось, что после освобождения какой-либо части территории Чехословакии ее управление перейдет к правительству этой страны. 29 августа 1944 г. СНС выступил с призывом к восстанию. 31 августа чехословацкое правительство в эмиграции обратилось к советскому руководству с просьбой оказать восставшим возможную помощь. С военной точки зрения начинать операцию в то время было нецелесообразно, т. к. войска 1-го и 4-го Украинских фронтов после тяжелых боев нуждались в отдыхе и пополнении. Тем не менее Ставка ВГК приказала продолжить наступление и соединиться с восставшими. 20 сентября 1944 г. войска 4-го Украинского фронта вступили на территорию Словакии. Однако дальнейшее наступление в горах развивалось медленно, и 28 октября 1944 г. операцию пришлось прекратить. Советские воины сделали все, что могли, чтобы облегчить положение восставших, потеряв при этом убитыми 21 тыс. и ранеными 89 тыс. человек. Из-за недостаточной подготовки и превосходства немецких сил, словацкое восстание потерпело поражение. В нач. 1945 г. советские войска продолжили боевые действия по освобождению Чехословакии. С этой целью были проведены еще четыре наступательные операции. Завершилось освобождение Чехословакии в ходе Пражской операции (6-11 мая 1945 г.), в которой Красная Армия оказала помощь вооруженному восстанию чешского народа и освободила от немецких захватчиков город Прагу. Западную часть Чехословакии освободили войска США. Борьба за освобождение Чехословакии продолжалась 246 дней. Общие потери советских войск при этом составили 500 тыс. человек убитыми, ранеными и пропавшими без вести. На территории Чехии и Словакии было похоронено 140 тыс. советских солдат и офицеров. 23 сентября 1944 г. войска 2-го Украинского фронта с боями перешли румыно-венгерскую границу и вступили на территорию Венгрии. 11 октября в Москве венгерская делегация приняла условия перемирия, обязавшись порвать отношения с Германией и объявить ей войну. Однако 15-16 октября немецкие части при поддержке членов венгерской пронацистской партии захватили Будапешт. Главой нового марионеточного правительства был объявлен Ф. Салаши. Тем самым Берлину удалось удержать Венгрию и ее армию под своим контролем. Боевые действия в Венгрии приняли затяжной характер. Следует отметить, что большая часть венгерского населения была настроена к советским бойцам недружелюбно. В ходе Дебреценской операции (6-28 октября 1944 г.) 2-й Украинский фронт освободил ок. 30% венгерской территории. Однако взять венгерскую столицу удалось только к 13 февраля 1945 г. (см. Будапештская операция). В начале марта 1945 г. германское командование предприняло попытку крупного контрнаступления в Венгрии в районе озера Балатон, однако немецкие части были отброшены на исходные позиции. 24 декабря 1944 г. Временное правительство Венгрии, образованное на ее освобожденных землях, запросило у СССР перемирия, а 28 декабря объявило войну Германии. 20 января 1945 г. в Москве было подписано соглашение о перемирии между новым венгерским руководством, с одной стороны, и представителями СССР, США и Великобритании — с другой. В ходе Венской наступательной операции (16 марта-15 апреля 1945 г.) войска 3-го Украинского фронта завершили освобождение Венгрии. В тяжелых боях за освобождение этой страны погибло 140 тыс. советских воинов. (См. также Советско-венгерские отношения в годы войны.) В Югославию советские войска вступили по просьбе Национального комитета освобождения Югославии (НКОЮ) — высшего исполнительного и административного органа этой страны, осуществлявшего власть в районах, контролируемых партизанами. В конце сентября 1944 г. советские войска подошли к болгаро-югославской границе. Для участия в освобождении Югославии командование Красной Армии выделило 57-ю армию 3-го Украинского фронта и 46-ю армию 2-го Украинского фронта, которые поддерживали авиационные части и корабли Дунайской военной флотилии.28 сентября эта группировка развернула Белградскую наступательную операцию. В ее ходе советские соединения совместно с частями НОАЮ освободили столицу страны Белград и разгромили немецкую армейскую группу «Сербия». Народ Югославии горячо приветствовал советских воинов, встречая их как освободителей. В Белградской операции Красная Армия потеряла более 35 тыс. убитыми, ранеными и пропавшими без вести. Вскоре после Белградской операции началась перегруппировка советских войск на будапештско-венгерское направление. Наступательные операции югославских войск в Хорватии и Словении непрерывно поддерживались советской авиацией вплоть до 10 мая 1945 г. На севере советско-германского фронта Красная Армия во 2-й пол. 1944 г. добилась вывода из войны Финляндии без переноса военных действий на ее территорию (см. Война Финляндии против СССР 19411944 гг.). По условиям советско-финляндского соглашения о перемирии, область Петсамо возвращалась Советскому Союзу. Задача по ее освобождению и последующему выходу в район норвежского порта Киркенес была возложена на войска 14-й армии Карельского фронта. Еще 17 мая 1944 г. Советский Союз, США и Великобритания подписали с эмигрантским правительством Норвегии соглашение на случай начала боевых действий в этой стране. Оно предусматривало, что союзники будут передавать норвежскому руководству всю полноту власти на освобожденной территории, как только это позволит оперативная ситуация. В ходе Петсамо-Киркенесской операции 1944 г. войска Карельского фронта, участвуя в освобождении страны вместе с другими членами Антигитлеровской коалиции, с 18 октября перенесли боевые действия за советско-норвежскую границу. 22 октября советские войска овладели городом Тарнет, а 25 октября после упорного боя был взят Киркенес. Выйдя к 29 октября на рубеж Нейден-Наутси, части Красной Армии перешли к обороне. Советские бойцы встречались норвежцами как освободители, и в сентябре 1945 г. они покинули территорию Северной Норвегии. Потери советских войск в Петсамо-Киркенесской операции составили ок. 16 тыс. человек, в т. ч. непосредственно на норвежской земле — более 2 тыс. человек убитыми и ранеными. В ходе Венской операции 1945 г. войска 3-го Украинского фронта и часть сил 2-го Украинского фронта 30 марта 1945 г. вступили на территорию Австрии. Советское правительство никогда не признавало включение этой страны в состав Германии. Москва заявляла, что задача Красной Армии состоит в том, чтобы помочь австрийскому народу восстановить свою независимость. 13 апреля Вена была полностью освобождена. Венцы в подавляющем большинстве ненавидели нацистов и поэтому встречали бойцов Красной Армии как освободителей. Благодаря самоотверженным, быстрым и решительным действиям советских воинов, один из красивейших городов мира не был разрушен, а сотни тысяч его жителей остались живы. В ходе последующих упорных боев войска 2-го и 3-го Украинских фронтов к концу мая 1945 г. освободили полностью провинции Нижняя Австрия и Бургенланд, большую часть Штирии, часть Верхней Австрии (всего 36,5 тыс. км2) с населением более 4,5 млн человек. В боях за освобождение австрийского народа погибло 26 тыс. советских воинов. Западную часть Австрии освободили войска США. Главной и первоочередной целью государств Антигитлеровской коалиции во 2-й мировой войне был разгром нацистской Германии. Уже 13 января 1945 г. части 2-го и 3-го Белорусских и 1-го Прибалтийского фронтов начали Восточно-Прусскую наступательную операцию. В начале февраля 1945 г. соединения 1-го Белорусского фронта вышли к реке Одер в районе города Кюстрин. 16 апреля-8 мая 1945 г. советскими войсками была проведена Берлинская стратегическая операция, в ходе которой советские части овладели столицей германского рейха и соединились на Эльбе с войсками западных союзников. В этих завершающих боях Великой Отечественной войны войска 1-го и 2-го Белорусских, 1-го Украинского фронтов потеряли безвозвратно более 78 тыс. человек. В самые последние дни войны советские войска вместе с другими членами Антигитлеровской коалиции, участвовали в изгнании немецких захватчиков с части территории Дании — острова Борнхольм. С 7 по 10 мая на острове высадились советские десантники, которые разоружили немецкий гарнизон. При освобождении Борнхольма погибли 30 военнослужащих Красной Армии. 5 апреля 1946 г. советские войска, согласно договоренности с датскими войсками, покинули остров. За свободу, принесенную народам стран Европы от нацистской тирании, советский народ заплатил дорогой ценой: в ожесточенных сражениях с противником Красная Армия потеряла свыше 3 млн солдат и офицеров, из них только убитыми до 1 млн человек. Во многих государствах Восточной и Юго-Восточной Европы после их освобождения от нацистской оккупации при прямой поддержке Советского Союза пришли коммунисты. В этих странах были установлены социалис-тические режимы по советской модели (преобладающее влияние одной партии, плановая экономика, идеологический контроль, репрессии против буржуазных партий и любого инакомыслия). Подавляющее большинство стран Центральной, Восточной и ЮгоВосточной Европы вошли в орбиту влияния Советского Союза и впоследствии стали членами Совета Экономической Взаимопомощи и Варшавского договора. Следует, однако, отметить, что все эти процессы шли уже в условиях начавшейся в мире «холодной войны» — политического, экономического и идеологического противоборства двух блоков государств, во главе которых стояли СССР и США. После окончания войны в Европе у дальневосточных границ СССР еще шла война, развязанная милитаристской Японией в Азии и на Тихом океане. На Крымской (Ялтинской) конференции СССР удовлетворил просьбу своих западных союзников об оказании им поддержки в войне против Японии после того, как будет разгромлена Германия. 5 апреля 1945 г. СССР денонсировал советско-японский договор о нейтралитете. В ходе Маньчжурской наступательной операции (9 августа-2 сентября 1945 г.) советские войска разгромили Квантунскую армию и освободили территорию Северо-Восточного Китая, Северной Кореи, Курильских островов и Южного Сахалина. Китайское и корейское население тепло встречало бойцов Красной Армии, изгнавших с их земли японских оккупантов. В ходе Дальневосточной кампании Красная Армия потеряла безвозвратно 12 031 человек. (См. также Советско-японская война 1945 г.) В целом с марта 1944 г. до сентября 1945 г. в боях за пределами своей страны участвовало ок. 7 млн советских воинов. Они полностью или частично освободили 13 государств Европы и Азии с населением свыше 147 млн человек. В то же время другие члены Антигитлеровской коалиции, прежде всего США и Великобритания, вместе с антифашистскими силами внутри Франции, Италии, Бельгии, Голландии, Люксембурга, Греции, добились освобождения этих государств от германского фашизма, а также стран Азии от японского милитаризма.

Исторические источники:

Русский архив: Великая Отечественная: Битва за Берлин (Красная Армия в поверженной Германии): Т.15 (4-5). М., 1995;

Русский архив: Великая Отечественная: СССР и Польша: К истории военного союза: Документы и материалы. Т. 14(3-1). М., 1994.

Автор статьи: Кульков Е. Н.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015