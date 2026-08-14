ОСВЕНЦИМ
ОСВЕНЦИМ (польск. Oświᶒcim, нем. Auschwitz) - крупнейший нацистский концентрационный лагерь и лагерь смерти.
Состоял из 3 лагерей: Освенцим I (Auschwitz I; служил также административным центром всего лагерного комплекса), Освенцим II - Биркенау (Auschwitz II - Birkenau), или Бжезинка, и Освенцим III - Моновиц (Auschwitz III - Monowitz).
Освенцим I основан 20.5.1940 года в бывших польских казармах города Освенцим на территории оккупированной Германией Польши. При устройстве лагеря с прилегающих территорий площадью 40 км2 было выселено польское население. Первые заключённые (728 поляков из города Тарнув) были доставлены в лагерь 14.6.1940 года, в дальнейшем количество узников колебалось от 13 до 20 тысяч человек единовременно, большинство из которых составляли поляки и советские военнопленные, среди них также женщины (от 1 тысячи в 1942 году до 6 тысяч в 1944 году). В Освенциме I 3.9.1941 года был проведён первый опыт по умерщвлению людей с помощью газа «Циклон Б» (убиты 600 советских военнопленных и 250 других узников). Здесь же осуществлялись в широких масштабах преступные медицинские эксперименты над людьми. В январе - июне 1942 года при крематории, действовавшем в Освенциме I с ноября 1940 года, были сооружены 2 бункера с 6 газовыми камерами, рассчитанными на уничтожение партий заключённых до 2 тысяч человек каждая.
В октябре 1941 года по распоряжению Г. Гиммлера создан лагерь Освенцим II - Биркенау, предназначавшийся в первую очередь для уничтожения европейских евреев в рамках «окончательного решения» еврейского вопроса, а также других «неполноценных» народов, советских военнопленных и «отработанного человеческого материала» из других подразделений лагеря. В Освенциме II - Биркенау были построены 4 крематория и 10 газовых камер, предназначенных для уничтожения в течение 5 ч до 10-12 тысяч человек. Освенцим III - Моновиц создан в октябре 1942 года и состоял из 45 «внешних лагерей», расположенных главным образом в Силезии. Рабский труд узников этого лагеря использовался на промышленных предприятиях и шахтах, принадлежавших концернам И.Г. Фарбениндустри, Крупп, Сименс - Шуккерт и другим.
По различным данным, от 75 до 90% лиц, доставлявшихся в лагерь, сразу же направлялись на уничтожение (часть из них отбирались лагерными врачами для проведения опытов и впоследствии также умерщвлялись), остальные получали регистрационные номера и использовались в качестве бесплатной рабочей силы, преимущественно в Освенциме III - Моновиц. Всего число узников Освенцима, получивших регистрационные номера, составляет 405 тысяч человек (из них выжили 65 тысяч человек; из 16 тысяч человек зарегистрированных советских военнопленных - лишь 96 человек). Труд узников Освенцима приносил значительные доходы как германским концернам, так и нацистскому государству. Ежегодно лагерь перечислял в казну около 2 миллионов марок. Прибыль извлекалась также из самого процесса уничтожения людей. У лиц, доставлявшихся в лагерь, изымались багаж и личные вещи, которые сортировались и складировались для последующей реализации; с убитых снимались зубные коронки из драгоценных металлов, у женщин срезались волосы; останки жертв после сжигания передавались на химические предприятия для производства удобрений.
В Освенциме действовали группы Сопротивления, которые организовали 667 попыток побега узников (по различным данным, от 150 до 300 были успешными), в октябре 1944 года частично разрушили один из крематориев.
В конце 1944 года в условиях развернувшегося наступления Красной Армии нацистское руководство, пытаясь скрыть следы преступлений, отдало приказ о демонтаже газовых камер, крематориев и полной ликвидации Освенцима. 17.1.1945 года началась эвакуация пешим порядком на территорию Германии около 60 тысяч узников лагеря (в Освенциме остались свыше 7,5 тысяч заключённых, которые не могли выдержать марш и подлежали уничтожению). Однако ликвидировать лагерь и уничтожить оставшихся в нём узников нацисты не успели. 27.1.1945 года в Освенцим вошли части 60-й армии 1-го Украинского фронта.
Точные данные о числе узников и жертв Освенцима отсутствуют, поскольку регистрация лиц, направлявшихся на уничтожение, не велась. По окончании 2-й мировой войны называлась цифра 4 миллиона человек. В последующем число жертв стали оценивать в 1,5 миллиона человек (из них 1,1 миллиона евреев, 140 тысяч поляков, 20 тысяч цыган). Однако эти данные часто оспариваются на основании вещественных доказательств: при освобождении Освенцима только на 6 уцелевших складах было обнаружено свыше 348,8 тысяч комплектов нижней и верхней мужской одежды, свыше 836,2 тысяч комплектов женской и огромное количество детской одежды. 29 других складов нацисты успели сжечь.
Нацистские преступления в Освенциме были предметом слушаний на Нюрнбергских процессах 1945-1949 годов, а также на так называемых Освенцимских процессах (в Польше, начиная с 1947 года, в Великобритании, Франции, Греции и других странах, а в 1960-1970-х годах - в Германии и Австрии). Из 800 сотрудников администрации, различных служб и охраны лагеря (всего гарнизон СС в Освенциме в 1944 году насчитывал 4,5 тысяч человек), представших перед судом, несколько десятков были приговорены к смертной казни, ещё несколько десятков - к пожизненному заключению и срокам лишения свободы до 15 лет. Очень многим чинам СС, служившим в Освенциме, в том числе главному врачу лагеря Й. Менгеле, удалось скрыться.
В 1947 году польское правительство приняло решение о превращении Освенцима в мемориал (открыт в 1967 году). В 1979 году весь комплекс Освенцима включён в список Всемирного наследия ЮНЕСКО. В 1958 году бывшими узниками Освенцима создан Международный освенцимский комитет. С 1996 года день освобождения Освенцима Красной Армией (27 января) отмечается в Германии как День памяти жертв национал-социализма.