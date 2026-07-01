ОКРУГ
1) Административно-территориальная единица в Российской империи, России, РСФСР и СССР.
Введены как подразделение, равное уезду в сибирских губерниях и областях по указу имп. Александра I от 26.1(7.2).1822 «О разделении сибирских губерний на Западное и Восточное управления» в ходе реформ по управлению Сибири, разработанных М. М. Сперанским. В Енисейской, Иркутской, Тобольской и Томской губерниях существовали до 1898, в Приморской обл. – до 1902, в Якутской обл. – до 1920 (везде заменены уездами). На Кавказе и в Закавказье в сер. 19 – нач. 20 вв. на О. делились: Тифлисская губ. (частично, до 1874), Дагестанская, Батумская, Карсская области (все – до 1921), Черноморская губ. (1896–1920); самостоят. значение имели Закатальский округ (с 1844; в 1842–44 Белоканский окр. в составе Грузино-Имеретинской губ., в 1844–59 Джаро-Белоканский окр.), Черноморский окр. (1866–88, затем до 1896 в составе Кубанской обл.), Сухумский округ (1883–1919; с 1866 Сухумский воен. отдел).
В СССР в ходе адм.-терр. реформы 1923–29 О. введены как адм.-терр. единицы второго уровня, на которые делились «большие» области и края РСФСР, все союзные республики СССР (в Укр. ССР в 1923–25 на О. делились губернии; в Груз. ССР О. существовали наряду с уездами). После окончания реформы в СССР насчитывалось 246 О. Постановлением ЦИК и СНК СССР от 23.7.1930 все округа, за исключением национальных (см. ниже), упразднялись с 15.8.1930.
В 1930-х гг. в некоторых республиках СССР О. появились вновь. Первые из этих О. в РСФСР возникли в 1932 (Нижне-Амурский до 1934; Нарымский до 1944), один О. (Мурманский в Ленинградской обл., до 1938) сохранился со времён реформы 1923–29. Существовали О. на пограничных территориях [Великолукский (1935–38), Опочецкий (1937–41) в Калининской обл.; Кингисеппский и Псковский (оба – 1935–40) в Ленинградской обл.], на территориях, далеко отстоявших от областных центров [Тарский (1935–40) и Тобольский (1935–44) в Омской обл.; Нарымский (1932–44) в Новосибирской обл., и др.]; на территориях, выделявшихся своей экономич. спецификой [Гурьевский (1933–1936) в Западно-Казахстанской обл. Казакской АССР; Астраханский (1937–43) в Сталинградской обл., и др.]. Постепенно упразднялись. Последним в РСФСР ликвидирован Алданский О. Якутской АССР (1939–46).
В некоторых др. союзных республиках, гл. обр. в предвоенный период, также существовали О.: в Туркм. ССР [Ташаузский (1932–39), Керкинский (1933–39)]; в УССР [Старобельский (1933–38) и ещё 6 О. в 1935–37; в 1946 на О., приравненные к районам, делилась Закарпатская обл.]; в Узб. ССР [Кашка-Дарьинский (1935–38), Сурхан-Дарьинский (1938–1941)]; в БССР (4 О. в 1935–38); в Кирг. ССР (4 О. в 1938–39); в Тадж. ССР (3 О. в 1938–39). В 1952 была предпринята попытка установить деление на О. в Арм. ССР (3 О.), Карело-Фин. ССР (2 О.), Молд. ССР (4 О.), а также в Даг. АССР (4 О.) в составе РСФСР, однако уже в 1953 окружное деление в этих республиках было упразднено.
В 1920-е гг. в связи с гос. нац. политикой в РСФСР началось формирование национальных О., в 1921–22 6 таких О. существовало в составе Горской АССР. Затем начала складываться система нац. О., просуществовавшая до 1970-х гг., образованы нац. О.: Коми- Пермяцкий (1925), Ненецкий (1929), Корякский, Таймырский (Долгано-Ненецкий), Остяко-Вогульский (с 1940 Ханты-Мансийский), Чукотский, Эвенкийский, Ямало-Ненецкий (все – 1930), Агинский Бурят-Монгольский (с 1958 Агинский Бурятский) и Усть-Ордынский Бурят-Монгольский (с 1958 Усть- Ордынский) (оба – 1937). Кроме того, непродолжительное время существовали Черкесский (1926–28), Охотский национальный (Эвенский) (1930–34), Витимо- Олёкминский (1930–38), Аргаяшский (1934) и Карельский (1937–39) нац. О. По Конституции СССР 1977 (подтверждено Конституцией РСФСР 1978 и Законом РСФСР от 20.11.1980 «Об автономных округах») все нац. О. переименованы в автономные О. Согласно Федеративному договору (1992) и Конституции РФ (1993), все автономные О. стали самостоят. субъектами в составе РФ. В результате адм.-терр. преобразований 2000-х гг. в РФ ряд автономных О. утратил свой статус. К 2013 самостоят. субъектами РФ являются автономные О. – Ненецкий, Ханты-Мансийский – Югра, Чукотский, Ямало-Ненецкий. Сохранились как адм.-терр. единица с особым статусом в составе др. субъектов РФ Агинский Бурятский, Коми-Пермяцкий, Корякский и Усть-Ордынский Бурятский округа, утратившие статус автономных.
2) Территориальный орган федеральных органов исполнит. власти в РФ с 2000 (см. Федеральные округа).
3) Территориальный орган управления разл. министерств в Рос. империи, РСФСР, СССР и РФ. Существовали О.: учебные (1803–1918); путей сообщения (1809–1918; также в СССР в 1946–1951); таможенные (1811–1912); почтовые (1830–70); управления гос. имуществ (1838–62); акцизные (1862–1918); судебные (1864–1917); почтово-телеграфные (1885–1918). В рос. армии, пограничных и внутр. войсках, в войсках ПВО также имелись О.: внутр. стражи (1816–1864); жандармские (1827–1917); военные (с 1862, реорганизованы в 1918; см. в ст. Военный округ), Отдельного корпуса пограничной стражи (1899–1917), пограничные (1918–19; 1922–97), противовоздушной обороны (1945–49, с 1954), внутр. войск МВД РФ (с 1993).
4) Единица адм.-терр. деления городов в РФ и зарубежных странах (Москва, Нью-Йорк и др.).
5) В РПЦ со 2-й трети 18 в. существуют благочиннические О. (благочиния), объединяющие неск. приходов.
6) В РФ и зарубежных странах врем. образование для проведения избирательных кампаний (см. Избирательный округ).