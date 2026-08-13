ОСТРОЖСКИЙ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ

ОСТРОЖСКИЙ КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ - князь, военный, государственный и политический деятель ВКЛ и Речи Посполитой.

Сын К.И. Острожского от 2-го брака. С 1543 года Острожский регулярно выступал со своими слугами на военные сборы, принимал участие в военных действиях в составе литовского войска. Будучи крупнейшим магнатом Волыни, поддерживал протестные настроения по отношению к унификации земель при помощи люстрации королевских замков (лето 1545 года). Организовал (совместно с другими магнатами Волыни, шляхтой и казаками) нападение на турецкую крепость Очаков (1545), укреплял замки (Брацлав в 1552 году, Киев в 1555, 1579 годах), основал город Константинов (ныне Староконстантинов в Хмельницкой области, Украина) на стыке границ Волыни, Брацлавщины и Киевского воеводства (1561), многократно выезжал со своими отрядами на борьбу против крымских татар (1550, 1551, 1552, 1556, 1574, 1575, 1577, 1578, 1583 годы). Укреплению политического влияния Острожского способствовал его союз с партией князей Радзивиллов, занявшей господствующее положение в ВКЛ после 1547 года (закончившиеся в пользу Острожского конфликты с князем Н.Ю. Радзивиллом Рыжим в 1550-1555 годах за доминирование на Волыни не подорвали взаимной поддержки Острожского и литовского канцлера князя Н.Я. Радзивилла Чёрного). Волынский маршалок (1550-1608 годы) и староста владимирский (1550-1579, 1588-1603 годы), староста луцкий (по «экспектативе», т. е. по праву на передачу должности только после смерти предшественника, 1556-1559 годы), воевода киевский (по «экспектативе» 1558 года, фактически в декабре 1559-1608 годах с частичной утратой полномочий в 1572-1575 годах). С 1558 года участвовал в подготовке антитурецкой и антитатарской лиги, планы которой обсуждались с русским послом Р.В. Олферьевым-Безниным (февраль - март 1558 года), агентом Священной Римской империи аббатом И. Циром (конец 1569 - начало 1570 годов). С 1562 года участвовал со своими войсками в Ливонской войне 1558-1583 годов.

На Люблинском сейме (1569) Острожский тайно поддерживал литовских магнатов, выступавших против заключения унии ВКЛ с Польшей и включения Волынского и Киевского воеводств в состав Речи Посполитой, придерживался выжидательной тактики, однако после неоднократных требований короля Сигизмунда II Августа принёс ему присягу [личную 24 мая (закреплена универсалом от 26 мая), а 6 июня в качестве воеводы киевского]. Вошёл в состав польского сената (занял в нём 9-е место и 1-е место - среди сенаторов от коронных русских земель). Как коронный сенатор подписал Люблинскую унию 1569 года. На Луцком съезде (27.7.1572 года) поддержал постановление о необходимости сохранить Речь Посполиту и закрепить шляхетские права и привилегии присягой будущего короля. Предположительно в 1572-1573 годах поддерживал кандидатуры Габсбургов (императора Максимилиана II Габсбурга или его сына Эрнста) на престол Речи Посполитой. Вместе с тем после сближения с князем Ю.Ю. Слуцким-Олельковичем (с весны 1572 года) начал формировать партию сторонников возведения на польско-литовский или отдельно только на литовский трон православного кандидата. На переговорах Острожского с Г.А. Ходкевичем в конце сентября - начале октября 1572 года было достигнуто соглашение о том, что Острожский не будет препятствовать борьбе шляхты ВКЛ против Люблинской унии 1569 года, однако при этом он дал понять, что не собирается жертвовать своими коронными имениями. В 1573 и 1574-1575 годах рассматривался частью русской шляхты в качестве кандидата на литовский трон. В апреле 1573 года Острожский поддерживал инициативы литовских сенаторов по пересмотру положений Люблинской унии; в то же время сообщал польским сенаторам о переговорах литовской шляхты с русскими властями о кандидатуре царя Ивана IV Васильевича Грозного или царевича Ивана Ивановича на престол ВКЛ. В мае того же года Острожский поддержал Гроховскую сецессию противников кандидатуры Генриха Валуа. В 1574 году окончательно порвал с идеей пересмотра условий Люблинской унии, о чём объявил 27 марта, поддержав волынскую шляхту на коронационном Сейме в Кракове. После победы на выборах нового короля Стефана Батория Острожский вёл заочные переговоры и к концу июня 1576 года достиг соглашения с ним.

В 1574-1578 годах активно вмешивался в дела Молдавского княжества, поддержал господаря Иоана Водэ Грозного, затем Ивана Подкову. Действия Острожского вызвали дипломатические разногласия между Османской империей и Речью Посполитой. Неудачи «молдавского проекта» обернулись походами крымских татар на Волынь в 1577 году (разгромили свыше 200 сёл Острожского, свыше 5 тысяч человек попали в плен или были убиты), сам Острожский в феврале 1578 года был осаждён в Остроге (Острожский выплатил крымскому хану контрибуцию в размере 2 тысяч злотых и обязался уговорить короля выплатить дань).

В начале 1580-х годов сблизился с коронным канцлером Я. Замойским, которого поддержал в судебном процессе против К. и А. Зборовских, приведя в январе 1585 года в Варшаву 1,5-тысячный вооруженный отряд. В 1592-1593 годах Острожский подавлял в своих имениях казацкое восстание К. Косинского, в 1594-1596 годах - движения казаков, переросшие в восстание под руководством С. Наливайко. В 1602-1603 годах принимал в Остроге бежавшего из Москвы Григория (Отрепьева) (смотри Лжедмитрий I). После его перехода к князю А. Вишневецкому Острожский пересмотрел своё изначально положительное отношение к авантюристу и совместно с сыном Янушем выступил против поддержки его претензий на русский трон. В 1606 году оказался втянут в Сандомирский рокош (рокош Н. Зебжидовского), отправил в Сандомир архимандрита Киево-Печерского монастыря Елисея (Плетенецкого) с наказом включить в список требований рокошан пункты об улучшении правового положения православных противников унии.

В 1530-1580-х годах вёл (в том числе и совместно с матерью княжной Александрой Семёновной) постоянную борьбу за земельные владения своих ближайших и дальних родственников. В ходе противостояния с вдовой своего единокровного брата Ильи (1510-19.8.1539 года), Б. Костелецкой (в 1547-1574 годах), и племянницей Эльжбетой (Гальшкой) Ильиничной (до 1579 года, когда она завещала все свои наследственные владения сыновьям Острожского) Острожский сумел получить родовые имения князей Острожских и расширить свои владения, сделавшись крупнейшим землевладельцем Речи Посполитой. В 1567-1570 годах добился передачи своей жене Зофье значительных владений её отца Я.А. Тарновского, которые она в мае 1570 года подарила Острожскому. Кроме этого, участвовал в многочисленных имущественных конфликтах с польскими и литовскими магнатами.

В своих владениях осуществлял патрональную политику по отношению к православным церковным властям. В конфликте (1549-1557 годы) с турово-пинскими епископами Вассианом и Макарием Острожский и его мать стремились подчинить местную иерархию своей светской власти. Своими пожалованиями Острожский расширил владения киевских Михайловского Златоверхого (1560) и Выдубицкого (1568) монастырей, основал, по крайней мере, 2 церкви в Константинове. В 1572 году защитил братию Пустынского Николаевского монастыря, заставив архимандрита Киево-Печерского монастыря Илариона (Песочинского) признать избранного там нового игумена. В том же году защитил Михайловский Златоверхий монастырь в земельном конфликте с местным шляхтичем М. Панковичем. В борьбе за Киево-Печерскую архимандритию (1573-1576 годы) принял сторону избранника киевской шляхты Сильвестра Иерусалимца, однако Стефан Баторий признал избранника братии - Мелетия (Хребтовича-Богуринского). Благодаря личному вмешательству Острожского православные Львова добились в 1592 году от короля Сигизмунда III подтверждения статута Львовского братства (1586) и привилеев монастыря Святого Онуфрия (1592).

Вместе с тем Острожский неоднократно показывал, что придерживается принципов внутрихристианской веротерпимости (закреплённых в акте Варшавской конфедерации, подписанном на Варшавском сейме 1573 года) и широких, близких к экуменическим, религиозных взглядов: выступал в защиту кальвинистов и поддерживал близкие отношения со своим зятем - кальвинистом князем К.Н. Радзивиллом Перуном, соблюдал веротерпимость в своих имениях, не препятствовал переходу собственных детей в иные конфессии и их бракам с иноверцами. В 1580-1590-е годы постепенно склонялся к проекту унии между католиками и православными, подтверждая надежды иезуита П. Скарги, видевшего в Острожском лидера движения за унию в Речи Посполитой. В 1582 году поддержал распространение проведённой папой Римским Григорием XIII реформы календаря на русские земли, разрабатывал совместно с папским престолом проект переноса Константинопольского патриархата в Речь Посполиту и его унии с Римским престолом (1584). Протеже Острожского являлись и оба церковных лидера движения за унию - епископ Турово-Пинский (1576-1585 годы), Луцкий (с 1585 года) Кирилл (Терлецкий) и епископ Владимирско-Брестский (1593-1599 годы) Потей Ипатий. В тайных переговорах о заключении унии между Римско-католической церковью и польско-литовскими православными в 1593 году Острожский выступил в пользу полной унии с Римским престолом всех православных стран, включая Русское государство, но с соблюдением обрядовой обособленности православных и равенства иерархов обеих конфессий. Однако уже к июлю 1594 года перешёл на позиции противодействия унии. Окружным посланием от 24.6(4.7).1595 года он призвал православных бойкотировать унию, требовал решать этот вопрос на церковном соборе, обратился за помощью к королю, однако не встретил поддержки, и в сентябре 1595 года вопрос о заключении унии был решён в Кракове без его участия. Тогда Острожский начал формировать блок из противников унии с католиками, призвал православных и кальвинистов к объединению и в письме к Сигизмунду III объявил о готовности защищаться с оружием в руках, если католики начнут религиозную войну. Участвовал в церковном соборе в Бресте в 1596 году, выступая лидером противников унии. Попал под подозрение в заговоре против короля. В мае 1599 года по инициативе Острожского в Вильно прошёл съезд православных «дезунитов» и протестантов, положивший начало их совместной борьбе против Брестской унии 1596 года и за возвращение к нормам Варшавской конфедерации 1573 года. Патриарх Александрийский Мелетий Пигас поддержал деятельность Острожского и возвёл его в достоинство экзарха (без перехода в духовное звание). Острожский добился определённых успехов: на Сейме 1603 года король вывел Киево-Печерскую архимандритию и право на избрание архимандрита из юрисдикции митрополита Киевского и в конституции «Греческая религия» определил, что под властью униатской Церкви должны оставаться только те монастыри и церкви, которые были им переданы на момент принятия данной конституции.

Острожский был высокообразованным человеком, учил латынь и прочие, собирал книги. Испытал влияние своего тестя Я.А. Тарновского - католика, спорившего с папой Римским и вступившего в переписку с Ж. Кальвином. Острожский поддерживал переписку с рядом европейских монархов, а также с князем легницким и бжеским Ежи II и герцогом Пруссии Альбрехтом. Сыновья Острожского, Януш и Константин, получили образование при дворе императора Священной Римской империи Максимилиана II Габсбурга в Вене. Сам Острожский многократно выступал опекуном и покровителем юных шляхтичей (дети князей Р.Ф. Сангушко, Л.А. Сангушко-Коширского, А.М. Курбского). Спорил на духовные темы в переписке с князем А.М. Курбским. Организовал «Острожскую академию», ставшую первым высшим учебным заведением для православных на территории Восточной Европы. При дворе Острожского и в «Острожской академии» велась полемика между представителями различных христианских конфессий и монашеских конгрегаций - проповедь вели иезуиты (П. Скарга), доминиканцы (Мальхер), антитринитарии (И. Мотовило, Э. Отвиновский; Феодосий Косой, Игнатий). Скарга посвятил Острожскому свою книгу «О единстве церкви Божией» (Вильно, 1577), ответом на которую стали учебные и библейские издания созданной Иваном Фёдоровым около 1578 года на средства Острожского Острожской типографии (действовала до 1612 года) - «Азбука» (1578), Псалтирь и Новый Завет (1580) и Острожская Библия (1581). В Острожской типографии напечатаны также «Ключ царства небесного» Г.Д. Смотрицкого (1587), «О единой истинной православной вере» В.А. Малюшицкого (1588).

Был женат (с 1553 года) на Зофье, урождённой Тарновской (? - 1.7.1570 года). Известны дети Острожского: Януш Константинович (около 1554 года - 12 или 13.9.1620 года), воевода волынский (1584-1593 годы), староста богуславский (1591-1620 годы), белоцерковский (1592-1620 годы), черкасский и каневский (1594-1620 годы), переяславский (1604-1618 годы); Эльжбета Константиновна (? - 1599 год), в 1-м браке замужем (с 1570 года) за Яном Станиславичем Кишкой (? - 26.7.1592 года), кравчим (1569-1579 годы) и подчашим (1579-1588 годы) ВКЛ, старостой генеральным жмойтским (1579-1592 годы), каштеляном виленским (1588-1592 годы), публицистом и просветителем, во 2-м браке (с 1593 года) - за князем К.Н. Радзивиллом Перуном; Катерина (Катаржина) Константиновна (1560-3.8.1579 года), замужем (с 1578 года) за князем К.Н. Радзивиллом Перуном; Константин Константинович (около 1560 - до 10.5.1588 года), кравчий (1580-1588 годы), подчаший (1588) ВКЛ, староста владимирский (1580-1588 годы); Александр Константинович (1570-12.12.1603 года), воевода волынский (1593-1603 годы), староста переяславский (1594-1603 годы).

Фигура Острожского помещена в скульптурных композициях памятников «Тысячелетие России» в Великом Новгороде (1862; по проекту М.О. Микешина) и князьям Острожским в городе Острог (2000; по проекту художника С. Чумакова). В 1991 году установлен памятник-ротонда Острожскому в городе Староконстантинов. К 400-летию со дня смерти Острожского на территории Брестской крепости установлен памятный знак (2008; по проекту архитектора Г. Лаврецкого; скульпторы А. Гурщенкова, П. Герасименко). К 300-летию со дня смерти Острожского принято решение о строительстве храма-памятника Святых Константина и Михаила в Вильне (ныне Вильнюс) (построен в 1911-1913 годы; по проекту архитектора В.Д. Адамовича; архитектор А.А. Шпаковский, инженер П.И. Соколов).