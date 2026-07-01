КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ
КОНСТАНТИН КОНСТАНТИНОВИЧ (псевдоним К. Р.) - великий князь из династии Романовых, российский государственный деятель, поэт, драматург, переводчик, генерал от инфантерии (1907 год), почетный член Петербургской АН (1887 год).
Член российской императорской фамилии. Сын великого князя Константина Николаевича и великой княгини Александры Иосифовны.
С детства отец готовил его к морской службе. Гардемарин (1874 год), совершил неск. плаваний на фрегатах «Светлана» и «Герцог Эдинбургский». Участвовал в русско-турецкой войне 1877-1878 годов (в 1877 году награждён орденом Св. Георгия 4-й степени, в 1878 году- большим крестом французского ордена Почетного легиона). В 1882 году в чине лейтенанта по состоянию здоровья оставил ВМФ и перешёл на службу в лейб-гвардии Измайловский полк. Генерал-адъютант (1901 год).
Президент Петербергской АН (1889-1915 годы). Добился увеличения финансирования АН, пересмотра её штатов (осуществлены в 1893 и 1912 годы). По его инициативе при Отделении руссского языка и словесности АН учреждён Разряд изящной словесности (1899 год); приобретена государством усадьба Михайловское (1899 год), принадлежавшая в прошлом А.С. Пушкину; в Санкт-Петербурге основан Пушкинский Дом (1905 год; ныне Институт русской литературы) и построено новое здание Библиотеки АН (1911-1914 годы).
Константин Константинович содействовал проведению экспедиций к Новосибирским о-вам под руководством Э.В. Толля (1900-1902 годы), на о. Западный Шпицберген под руководством О.А. Баклунда (Шпицбергенское градусное измерение; 1899-1901 годы), Македонской экспедиции под руководством Н.П. Кондакова (1900 год).
Содействовал учреждению Русского археологического института в Константинополе (1894 год), Постоянной комиссии при АН для пособия нуждающимся учёным, литераторам и публицистам (1895 год), Музея театрального искусства в Москве (на основе коллекции А.А. Бахрушина, 1913 год).
Одновременно Константин Константинович являлся командиром лейб-гвардии Преображенского полка (1891-1900 годы), главным начальником военно-учебных заведений (1900-1910 годы), генерал-инспектором военно-учебных заведений (1910-1915 годы). Как член императорской фамилии, Константин Константинович обладал значительной самостоятельностью по отношению к Военному министерству, что вызывало недовольство военных министров, особенно В.А. Сухомлинова.
Свои поэтические произведения публиковал с 1882 года. Среди них - любовная и пейзажная лирика, стихи, посвящённые гениям мировой культуры (Рафаэлю, У. Шекспиру, В.А. Моцарту, А.С. Пушкину и др.), стихи, в которых автор обращался к библейским мотивам («Стихотворения К. Р.», 1886 год; «Новые стихотворения К. Р. 1886-1888 годы», 1889 год; «Третий сборник стихотворений К. Р. 1889-1899 годы», 1900 год; «Стихотворения 1900-1910 годов», 1911 год). Важное место в его творчестве занимал военный цикл («В строю. Стихотворения», 1915 год). Стих. «Умер бедняга в больнице военной» вошло в фольклорный репертуар и стало народной песней.
Считал себя продолжателем пушкинской традиции; из современников своими учителями в литературе называл А.А. Фета, А.Н. Майкова, Я.П. Полонского, И.А. Гончарова, с которыми находился в переписке. Константину Константиновичу было свойственно целостное восприятие мира, христианское принятие его гармонии, созерцательность, душевная сосредоточенность.
На стихи Константина Константиновича написано около 70 романсов (П.И. Чайковским, С.В. Рахманиновым, Р.М. Глиэром, А.Т. Гречаниновым и др.). Автор драматического произведения «Возрождённый Манфред» (1885 год) и поэмы «Севастиан-мученик» (1888 год).
С 1889 года работал над переводом «Трагедии о Гамлете, принце датском» Шекспира (т. 1-3, 1889-1901 годы), который снабдил фундаментальными источниковедческими и историческими комментариями. Пьеса в переводе Константина Константиновича была поставлена в 1897 году любительской труппой литертурно-драматического кружка «Измайловские досуги» (Константин Константинович играл главную роль), основанного в 1884 году офицерами лейб-гвардии змайловского полка при участии Константина Константиновича. Он перевёл также драмы «Мессианская невеста» Ф. Шиллера и «Ифигения в Тавриде» И.В. Гёте (1911 год).
Большой резонанс получила оригинальная драма Константина Константиновича «Царь Иудейский» (1914 год), посвящённая страданиям и крестной смерти Иисуса Христа. Хотя сам Христос на сцене не появлялся, Синод выступил против публичной постановки пьесы; драма была поставлена по особому разрешению императора Николая II «Измайловскими досугами» на сцене Эрмитажного театра (1914 год; Константин Константинович в роли Иосифа Аримафейского).
Совместно с Н.Н. Страховым издал посмертный сборник А.А. Фета «Лирические стихотворения» (1894 год). В 1906-1915 годы рецензировал поэтические сборники, выдвигавшиеся на Пушкинскую премию Петербургской АН (рецензии Константина Константиновича опубликованы в его сборнике «Критические отзывы», 1915 год). Собрал коллекцию автографов (рукописи А.С. Пушкина, М.Ю. Лермонтова, императрицы Екатерины II и др.), которую завещал Пушкинскому Дому.
С 1889 года попечитель Педагогических курсов при женских гимназиях Санкт-Петербурга (с 1903 года Женский педагогичесский институт; на предоставленные Константину Константиновичу деньги построено его здание). Вице-председатель Русского музыкального общества (1897-1909 годы; член с 1880 года). Почетный председатель Комитета по устройству музея прикладных знаний в Москве (с 1892 года; ныне Политехнический музей). Председатель Русского археологического общества (c 1892/1893 года), сопредседатель Православного палестинского общества (c 1905 года). Подарил РПЦ участок земли в Санкт-Петербурге, где был построен Спасо-Преображенский собор, первым ктитором которого стал сын Константина Константиновича - Иоанн Константинович.
Константин Константинович - автор обширных дневников (ныне хранятся в Государственном архиве РФ), которые частично опубликованы.
Владел Мраморным дворцом в Санкт-Петербурге (унаследовал от матери) и городом Павловск (унаследовал от отца).
Сочинения:
Стихотворения. 1879–1912: В 3 т. СПб., 1913–1915;
Из дневника // Красный архив. 1930. Т. 6. 1931. Т. 1–2;
Стихотворения К. Р. / Вступ. ст. Ю. Никонычева. М., 1991;
Времена года: Избранное / Вступ. ст., коммент. А. Б. Муратова. СПб., 1994;
Дневники. Воспоминания. Стихи. Письма / Вступ. ст., коммент. Э. В. Матониной. М., [1998];
Избранная переписка / Сост. Л. И. Кузьмина. СПб., 1999;
Письма великого князя Константина Константиновича к А. А. Шахматову / Публ. Т. Г. Ивановой // Ежегодник Рукописного отдела Пушкинского дома на 1997 г. СПб., 2002.
Дополнительная литература:
[Рихтер А.]. Краткий обзор деятельности «Измайловского досуга» 1884–1909. СПб., 1913;
Соболев В. С. Августейший президент: Великий князь Константин Константинович во главе Императорской академии наук, 1889–1915 гг. СПб., 1993;
Кузьмина Л. И. Августейший поэт. СПб., 1995;
Великий князь Константин Константинович Романов: Книга-альбом по материалам выставки / Сост. Р. Р. Гафифулин; Авт. текстов Н. С. Третьяков и др. Павловск; СПб., 2000;
Вострышев М. И. Августейшее семейство: Россия глазами великого князя Константина Константиновича. М., 2001.
Иллюстрации:
Архив БРЭ;
Великий князь Константин Константинович в роли Иосифа Аримафейского. Фото. 1914. Архив М. В. Золотарёва.