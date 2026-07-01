ОСТРОЖСКАЯ БИБЛИЯ

ОСТРОЖСКАЯ БИБЛИЯ - первое издание полного корпуса библейских книг Ветхого (за исключением Послания Иеремии) и Нового Завета на церковнославянском языке, выпущенное в 1581году в городе Острог печатником Иваном Фёдоровым по инициативе и на средства князя К.К. Острожского ; вы­даю­щий­ся па­мят­ник восточно-славянской фи­ло­ло­гической мыс­ли и пе­чат­но­го де­ла XVI века.

В основу издания положен список свода библейских книг, составленного в конце XV века в Новгороде при дворе архиепископа Геннадия («Геннадиевская Библия»), который был получен князем К.К. Острожским из Москвы в 1571 году (или 1573 году) при посредничестве канцлера («писаря») Великого княжества Литовского М.Б. Гарабурды (умер в 1586 году). Помимо этого, при подготовке издания использовались греческие (Септуагинта по венецианскому изданию 1518 года или одной из его перепечаток) и латинские (одно из изданий Вульгаты) тексты, а также ряд рукописей южнославянского происхождения, доставленных в Острог с Афона и из Сербии. В подготовке текста к изданию, помимо Ивана Фёдорова, активно участвовали преподаватели Острожской славяно-греко-латинской школы [ректор Г.Д. Смотрицкий, В.А. Суражский (Малюшицкий), протестант-публицист Мотовило, греки Дионисий Палеолог-Ралли, Евстафий Нафанаил, Феофан Эммануил Мосхопул и другие].

Объём и степень редактирования текста по дополнительным источникам имеют индивидуальный характер для отдельных книг в составе Острожской библии; специально для издания была переведена с греческого второканоническая 3-я Книга Маккавейская. Помимо собственно библейских книг, Острожская Библия включает вирши на герб князя Острожского, различные предисловия в прозе и стихах [в том числе от имени Острожского (параллельно на греческом и церковнославянском языках), Ивана Фёдорова и Смотрицкого], месяцеслов («соборник»), указатель евангельских чтений и один из вариантов послесловия печатника (параллельно на греческом и церковнославянском языках).

По объёму и полиграфическому оформлению Острожская Библия не имела аналогов в кириллическом книгопечатании своего времени. Она содержит 628 листов (1256 страниц) ин-фолио, сброшюрованных в 104 тетради. В ней использовано 6 шрифтов: 2 греческих и 4 кириллических, в том числе особый мелкий шрифт с курсивными элементами, отлитый специально для издания Острожской Библии и предварительно опробованный на книгах меньших размеров [славяно-греческая «Азбука» и Новый Завет с Псалтирью (обе книги - 1578)]. Текст Острожской Библии набран в 2 столбца. Первоначально предполагалось, что Острожская Библия по примеру ряда западноевропейских изданий Библии будет иллюстрирована сюжетными гравюрами. Сохранился договор Ивана Фёдорова с вроцлавским гравёром Б. Эбишем об изготовлении последним 150 гравюр на меди. Однако по неизвестным причинам сделка не состоялась, и в результате издание было украшено изображением герба князя Острожского, 81 ксилографической заставкой, 68 концовками, более чем 1300 инициалами, а также киноварными заголовками вязью, политипажами и наборным орнаментом. При оформлении титульного листа Острожской Библии использована рамка фронтисписа московского и львовского изданий Апостола Ивана Фёдорова. В конце помещён типографский знак Фёдорова. Первоначально печатание Острожской Библии планировалось завершить в июле 1580 года, однако работа затянулась до августа 1581 года, этим объясняется существование 2 вариантов послесловия с соответствующими датами.

Сразу после публикации Острожская Библия получила широчайшее распространение на всей восточнославянской территории, а со временем - и у южных славян. Уже в 1581 году английский посол Дж. Горсей получил в подарок экземпляр от царя Ивана IV Васильевича Грозного. Шрифты Острожской Библии уже в конце XVI века оказали заметное воздействие на великорусские книжные почерки, а её заставки и инициалы - на художественное оформление рукописных книг. К тому же времени относятся первые списки предисловий и послесловий, явно рассматривавшиеся как произведения, имеющие самостоятельную литературную ценность. В 1663 году Острожская библия с небольшой редакционной правкой была переиздана Московским печатным двором. В Петровскую эпоху Острожская Библия использовалась Комиссией по исправлению славянской Библии, сопоставлявшей славянский текст с греческим и латинским изданиями; результаты редактуры отразились в так называемой Елизаветинской Библии (1751), которая легла в основу всей позднейшей церковнославянской печатной традиции.

Острожская Библия является наиболее сохранившимся славянским кириллическим изданием XVI века. [из первоначального тиража (не менее 1 тысячи экземпляров) сохранилось около 350 экземпляров, т. е. около 30%]. В 1988 году, к 1000-летию Крещения Руси, Острожская Библия была факсимильно переиздана.

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