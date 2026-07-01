ОСТРОЖСКАЯ АКАДЕМИЯ

ОСТРОЖСКАЯ АКАДЕМИЯ - национальный университет Украины.

Основана в 1576 году в городе Острог князем К.К. Острожским как Острожская славяно-греко-латинская школа - первое высшее учебное заведение в Восточной Европе. Первым ректором был украинский писатель и педагог Г.Д. Смотрицкий, отец М.Г. Смотрицкого (смотри Мелетий ). Со школой связана деятельность Ивана Фёдорова , который открыл в Остроге типографию и выпустил для учеников 2 издания «Азбуки» (так называемая Острожская азбука). В школе подготовлен ряд духовных и духовно-полемических книг, в том числе Острожская Библия. С основанием в Остроге иезуитской коллегии (1624) школа пришла в упадок и в 1640 году была закрыта. 12.4.1994 года Указом Президента Украины возобновлена деятельность школы в статусе университета, а с 30.10.2000 года - академии, в 2009 годк получила статус самоуправляемого исследовательского вуза.

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