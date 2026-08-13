ОСТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ

ОСТРОВСКИЙ АЛЕКСАНДР НИКОЛАЕВИЧ - русский драматург, член-корреспондент Петербургской Академии наук (1863).

Сын судебного чиновника, в 1853 году возведённого в потомственное дворянство. Брат М.Н. Островского. Учился на юридическом факультете Московского университета (1840-1843 годы). Служил в канцеляриях московского Совестного (1843-1845 годы) и Коммерческого (1845-1851 годы) суда. С 1886 года заведующий репертуарной частью московских театров (Малого и Большого), руководитель театральной школы.

Ранние литетратурные опыты - рассказ «Сказание о том, как квартальный надзиратель пускался в пляс, или От великого до смешного только один шаг» (1843, опубликован в 1924 году) и «Записки замоскворецкого жителя» (1847) - в духе натуральной школы. В 1847 году дебютировал как драматург, опубликовав «Сцены из комедии "Несостоятельный должник"» (другое название - «Ожидание жениха»; совместно с Д.А. Горевым) и одноактную комедию «Картина семейного счастья» (в позднейших публикациях - «Семейная картина»). Первым крупным произведением стала комедия «Свои люди - сочтёмся!» (другое название - «Банкрот», 1850), в которой Островский, выступив продолжателем традиций драматургии Д.И. Фонвизина, Н.В. Гоголя , Мольера , впервые в отечественной литературе показал мир московского купечества.

По распоряжению императора Николая I пьеса, в которой торжествовал порок - обман, невежество и грубость, была запрещена к постановке (впервые поставлена в 1857 году в Иркутске, в 1861 году в подцензурной редакции - в Александринском и Малом театрах, в авторской редакции - в 1881 году в московском Драматическом театре А.А. Бренко), а за автором установлен полицейский надзор (снят в сентябре 1856 года). Первой поставленной на сцене пьесой стала комедия из жизни мелкочиновнической среды «Бедная невеста» (1852; поставлена в 1853 году), где у Островского впервые появляется положительная героиня, по своим нравственным качествам противостоящая алчному, пошлому окружению; к поднятой в пьесе проблеме положения женщины в семье и обществе Островский будет обращаться и позднее.

В 1850 году Островский стал сотрудником журнала «Москвитянин» , его так называемой молодой редакции, тяготевшей к славянофилам и разделявшей, в частности, их интерес к фольклору и русской старине. В этот «москвитянинский период» Островский пишет пьесы, в которых поэтизирует жизнь купечества, усматривая в ней выражение национальных особенностей русской жизни в целом и связывая свой поиск положительных начал с прочным и упорядоченным купеческим семейно-бытовым укладом, ориентированным на христианскую мораль и уважение вековых традиций.

Таковы так называемые народные комедии, обращённые к широкой демократической аудитории, которые обозначили поворот в театральной эстетике и положили начало созданию национального репертуара: «Не в свои сани не садись» (1853), «Бедность не порок» (1854), драма «Не так живи, как хочется» (поставлена в 1854 году, опубликована в 1855 году), построенные, как правило, на бытовом материале, отличающиеся ясно выраженной моралью, сформулированной уже в самих названиях, и схематичностью конфликта (столкновение любовного чувства с холодным расчётом).

В 1856 году Островский по приглашению Н.А. Некрасова перешёл в журнал «Современник». Для пьес этого периода характерны социальная острота, драматизм ситуаций, напряжённость конфликта. В комедии «В чужом пиру похмелье» (1856) Островский в образе Тита Титыча Брускова впервые вывел социально-психологический тип дикого и необузданного самодура, к описанию которого неоднократно обращался впоследствии. В запрещённой к постановке комедии «Доходное место» (1857, поставлена в 1863 году) подверг критике государственный бюрократический аппарат, основанный на взяточничестве, казнокрадстве, круговой поруке. Запрещена к постановке была и драма «Воспитанница» (1859, поставлена в 1863 году) о деспотичной помещице, по своему усмотрению решающей судьбу молодых людей.

Наиболее значительная пьеса этого периода - «Гроза» (поставлена в 1859 году, опубликована в 1860 году), соединившая в себе черты социально- бытовой и нравственно-психологической драмы, в которой семейная ситуация, конфликт страсти и долга подняты на уровень общественно значимой проблемы и впервые приведены к трагической развязке, а особенности русского национального характера и народной жизни даны в их крайних проявлениях. В трилогии о Бальзаминове [комедии «Праздничный сон - до обеда», 1857, «Свои собаки грызутся - чужая не приставай», 1861, «За чем пойдёшь, то и найдёшь (Женитьба Бальзаминова)», 1861, запрещена к постановке; поставлена в 1863 году] Островский, использовав приёмы водевиля и народного балаганного представления, вывел пародийный образ «маленького человека» - бедного, не приспособленного к жизни чиновника, уповающего на счастливое стечение обстоятельств.

В 1862 году Островский совершил поездку в Европу, побывал в Баварии, Пруссии, Италии, Франции; в Лондоне встречался с А.И. Герценом. По возвращении из-за границы создал драмы «Грех да беда на кого не живёт» (1863), «Пучина» (1866), комедии «Тяжёлые дни» (1863), «Шутники» (1864), «На бойком месте» (1865). В 1860-е годы Островский, видевший в изучении национальной истории залог воспитания «сознательной любви к отечеству», обратился к жанру исторической пьесы: хроника «Козьма Захарьич Минин-Сухорук» (в стихах, 1862, запрещена к постановке; 2-я редакция - 1866, при жизни автора не была опубликована; поставлена в 1866 году), комедии «Воевода (Сон на Волге)» (в стихах, 1865; 2-я редакция - 1885, при жизни Островского не была опубликована), «Комик XVII столетия» (в стихах; поставлена в 1872 году; опубликована в 1873 году) и другие. Островский включал в текст пьес грамоты, указы и другие исторические документы; вводил в состав действующих лиц шутов, скоморохов, юродивых, глашатаев; использовал архаизмы.

В 1868-1884 годах - в период сотрудничества Островского в журнале «Отечественные записки» - появляются сатирические комедии из дворянского быта, отмеченные сложной игрой с традиционными приёмами драматургической техники (сценическое амплуа), с использованием литературных цитат и реминисценций: «На всякого мудреца довольно простоты» (1868), «Бешеные деньги» (1870), «Волки и овцы» (1875), в которых отсутствует положительный герой, а также «Лес» (1871) - одна из лучших пьес позднего Островского, где злу противостоят являющиеся по сюжету жертвами герои (бедный артист и девушка-бесприданница).

Сочетание особенностей сатирической (гротескно-условный стиль) и народной (фольклорные мотивы) комедий присуще пьесе «Горячее сердце» (1869). К жанру народной комедии Островский возвращается в пьесах «Не всё коту масленица» (1871), «Правда – хорошо, а счастье лучше» (поставлена в 1876 году, опубликована в 1877 году) и другие. Особняком среди них стоит пьеса «Снегурочка» (в стихах, 1873), соединившая в себе черты фольклорной сказки и лирической драмы.

Поздние пьесы Островского отличаются сочетанием лиризма и драматизма, в них вновь появляется положительный герой со сложным внутренним миром и ранимой душой: «Последняя жертва» (1878), «Сердце не камень» (1880), «Не от мира сего» (1885) и другие. В центре драмы «Бесприданница» (поставлена в 1878 году, опубликована в 1879 году) - образ любящей женщины, чья искренность и доверчивость противопоставлена бездушному расчёту и циничному эгоизму окружающих. Закулисные нравы артистической среды рисуют комедии «Таланты и поклонники» (поставлена в 1881 году, опубликована в 1882 году), комедия «Без вины виноватые» (1884).

Ряд пьес написан Островским в соавторстве с Н.Я. Соловьёвым [«Счастливый день» (1877), «Женитьба Белугина» (поставлена в 1877 году, опубликована в 1878 году), «Дикарка» (поставлена в 1879году, опубликована в 1880 году), «Светит, да не греет» (поставлена в 1880 году, опубликована в 1881 году)] и с П.М. Невежиным [«Блажь» (поставлена в 1880 году, опубликована в 1881 году), «Старое по-новому» (отдельное издание под именем одного Невежина, 1882)]. Среди другихпроизведений - оперные либретто, переводы.

Островский - основоположник национального репертуара русского театра. Его драматургии, укоренённой как в литературной (отечественной и зарубежной), так и в фольклорной традиции и обращённой к самым разнообразным слоям общества, присущи широкий охват действительности в её будничных - бытовых, социальных и этнографических подробностях; сочетание «крупного комизма» с изображением глубоких страстей и искренних чувств; мастерское использование всего богатства общенациональной лексики для создания речевых характеристик персонажей, которое компенсирует часто слабо разработанную интригу.

Пьесы Островского, в особенности 1870-1880-х годах, ориентированные не на отдельных актёров, а на весь актёрский ансамбль, произвели реформу в русском театре. В них блистали актёры С.В. Васильев (смотри Васильевы), М.Н. Ермолова, А.Е. Мартынов, Л.П. Косицкая, П.М. Садовский, М.П. Садовский, О.О. Садовская (смотри Садовские), Г.Н. Федотова и другие. По инициативе скогоОстров были основаны Московских артистический кружок (1865), Собрание руссских драматических писателей (1870; с 1874 года Общество руссских драматических писателей для защиты материальных интересов драматургов, а с 1875 года - и оперных композиторов), занимавшееся защитой авторских прав драматургов и композиторов.

Имя Островского носит Драматический театр в Костроме.