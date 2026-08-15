ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА

ОСТРОУМОВА-ЛЕБЕДЕВА Анна Петровна - российский график и живописец, действительный член АХ СССР (1949), народный художник РСФСР (1946).

Жена С. В. Лебедева (с 1905 года). Училась в Санкт-Петербурге - в Центральном училище технического рисования барона А.Л. Штиглица (1889-1892 годы) у В.В. Матэ, в АХ (1892-1900 годы) у И.Е. Репина, К.А. Савицкого, П.П. Чистякова и Матэ; в 1898-1899 годах в Париже посещала мастерскую Дж. Уистлера и познакомилась с А.Н. Бенуа. Член объединения « Мир искусства » (с 1899 года), экспонент выставок СРХ (1903-1910 годы). Испытала влияние французского постимпрессионизма , символизма, мастеров японской гравюры. Возродила в России ренессансную технику цветной ксилографии (кьяроскуро); также много работала в технике акварели.

Главная тема творчества Оостроумовой-Лебедевой - виды Санкт-Петербурга и его пригородов: в 1901 году создала серию пейзажных гравюр для журнала «Мир искусства» по заказу С.П. Дягилева , затем циклы цветных гравюр, посвящённых дворцово-парковым пригородным ансамблям (1902-1904 годы), и «Виды Петербурга» (1908-1910 годы); 25 ксилографий для книги «Петербург» В.Я. Курбатова (1913). В своих работах Остроумова-Лебедева воссоздаёт торжественно-строгий образ северной столицы; в них реальность сочетается с идеальным представлением, величественность - с лиричностью; «мирискусническая» изысканность линий и ретроспективизм соседствуют с тонким пониманием проблем совр. пространства и ритмов XX века. В 1900-е и 1910-е ггоды Остроумова-Лебедева много путешествовала, исполняя пейзажи Италии, Нидерландов, Испании, Бельгии.

После Октябрьской революции 1917 года Остроумова-Лебедева продолжала работать над пейзажами Петрограда-Ленинграда. В её чёрно-белых гравюрах с использованием резких контурных линий ощущение сурового романтического духа того времени сочетается с утверждением непреходящей ценности архитектурного облика города на Неве [«Мойка у Певческого моста», «Решётка Летнего сада» (1919-1920 годы), «Смольный» (1924), серии ксилографий для книги «Душа Петербурга» Н.П. Анциферова (1922) и автолитографий «Петербург» (изданы отдельным альбомом со вступительной статьёй А.Н. Бенуа, 1922)]. В серии чёрно-белых ксилографий (1922-1923 годы), изданной в виде альбома «Пейзажи Павловска в деревянных гравюрах», проявились технические эксперименты Остроумовой-Лебедевой в области гравирования (белый штрих). Совершенный и поэтичный образ старинного Павловского парка художница запечатлевала во многих акварелях и гравюрах на протяжении всей жизни (один из лучших акварельных пейзажей - «Павловск. Вид со стороны Константиновского дворца», 1930, ГРМ). В 1920-е годы исполнила ряд акварельных портретов (И.В. Ершова, 1923, А. Белого, 1924, Е.С. Кругликовой, 1925, С.В. Лебедева, 1932; все - в ГРМ). В годы блокады Остроумова-Лебедева оставалась в Ленинграде, работая над автобиографической книгой и продолжая создавать гравюры, рисунки и акварели [«Мальчики удят рыбу (Не в нашем квадрате)», «Памятник Петру I» (обе 1942), «Подводная лодка на Неве ночью» (1943), «Салют в Ленинграде» (1944)]. Её последняя гравюра - «Ленинград. Вид на крепость ночью» (1946). В послевоенные годы почти не работала из-за надвигающейся слепоты. Преподавала на художественном факультете Высшего института фотографии и фототехники (1918-1921 годы), в ИЖСА (1934-1935 годы; профессор).