ОСТРОУХОВ ИЛЬЯ СЕМЁНОВИЧ

ОСТРОУХОВ ИЛЬЯ СЕМЁНОВИЧ - российский живописец, коллекционер, музейный деятель, действительный член петербургской АХ (1906).

Родился в купеческой семье. Окончил Московскую практическую академию коммерческих наук (1873). Жил в Москве, с середины 1870-х годов служил в торговом доме «Петра Боткина сыновья», вошёл в правление предприятия (до 1917 года пайщик Товарищества чайной торговли «Петра Боткина сыновья»). В 1889 годуженился на Н.П. Боткиной (смотри Боткины). Познакомившись с С.И. Мамонтовым в 1874 году, начал заниматься живописью - брал уроки у А.А. Киселёва (1880), посещал воскресные рисовальные вечера у И.Е. Репина (1881-1882 годы), частную мастерскую П.П. Чистякова в Санкт-Петербурге (1882-1884 годы), пользовался советами В.Д. Поленова, И.И. Шишкина, был вольнослушателем МУЖВЗ (1886). С 1880 участвовал в деятельности Абрамцевского художественного кружка.

Действительный член Императорского археологического общества (с 1887 года), член Московсокого архит.ектурного общества (с 1905 года). Экспонент (с 1886 года) и член ТПХВ (1891-1903 годы), член-учредитель СРХ (с 1903 года), член выставочной группы «36 художников» (1901-1903 годы), один из организаторов и член Московского литературно-художественного кружка (1899-1917 годы) и общества «Свободная эстетика» (1907-1910 годы). Путешествовал по странам Европы (в том числе с В.А. Серовым и братьями М.А. и Ю.А. Мамонтовыми по Италии в 1887 году). Мастер лирического пейзажа (преимущественно Подмосковья), сочетающего реалистическое ви́дение натуры с приёмами пленэрной живописи; испытал влияние символизма и модерна («В Абрамцевском парке», 1885, Историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево»; «Ранней весной», 1887; «Пруд», 1899; «Липы осенью», этюд, 1909, все - в ГТГ). Вершина творчества Остроухова - пейзаж «Сиверко» (1890, ГТГ), «удивительно верное и скромное изображение русской природы» (А.Н. Бенуа).

С 1901 года гласный Московской городской думы. В поздние годы жизни занимался преимущественно коллекционированием, также изучением дрвнерусскойе живописи. Член комиссии по реставрации росписей соборов Московского Кремля и других храмов Москвы и Подмосковья; после смерти П.М. Третьякова - член Совета (1898-1903 годы), затем попечитель (1905-1913 годы) Третьяковской галереи. Инициировал ремонт и реконструкцию здания галереи, следил за реставрацией живописи; один из авторов и редактор каталога «Московская городская художественная галерея П. и С. Третьяковых» (1901-1909 годы).

Дом Остроухова в Москве (Трубниковский переулок, 17) стал настоящим центром художественной и музыкальной жизни, здесь же размещались его ценнейшее собрание икон (включающее редчайшие византийские иконы) и коллекции руссской (работы М.А. Врубеля, А.А. Иванова, И.И. Левитана , В.Д. Поленова, И.Е. Репина, А.К. Саврасова , В.А. Серова, Ф.П. Толстого, П.А. Федотова, С.Ф. Щедрина и других) и западноевропейской (произведения К. Коро, Э. Дега, О. Ренуара, Э. Мане , А. Матисса ) живописи, также скульптуры, мебели, церковной утвари и другого. С 1890 года частный музей Остроухова был открыт для свободного посещения (в 1905 году осуществил пристройки к дому, в 1914 году надстроил этаж для коллекции). В 1918 году собрание Остроухова национализировано и преобразовано в Музей иконописи и живописи имени И.С. Остроухова (с 1924 года на правах филиала ГТГ; Остроухов оставался пожизненным хранителем музея). После смерти Остроухова музей был закрыт, основная часть коллекции передана в ГТГ, также в ГРМ, ГМИИ, Музей нового западного искусства, Музей-заповедник «Поленово»; обширное собрание книг передано в РГБ и научную библиотеку ГТГ.