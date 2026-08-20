Остроми́рово Ева́нгелие

Остроми́рово Ева́нгелие — древней­шая сохранившаяся славянская пергаменная книга русского извода, имеющая точную дату создания (21 октября 1056 — 12 мая 1057), обозначенную в записи писца дьякона Григория. Переписана по заказу новгородского посадника Остромира (в крещении Иосифа). Написано на 294 листах, в 2 столбца, кириллицей, уставом 4‑х почерков, на пергамене высокого класса выделки. Кодекс украшен миниатюрами с изображением евангелистов Иоанна, Луки и Марка, заставками и инициалами старовизантийского стиля, красками и золотом. Содержит чтения краткого Евангелия апракос: ежедневные от Пасхи до Пятидесятницы и на субботы и воскресенья остальной части года; чтения по месяцеслову к датам христианского календаря с сентября по август; дополнительные чтения (на «священие церкви», «в победу царю на брани» и др.); чтения на часах страстной пятницы; память Константину Философу. Месяцеслов соответствует цареградскому соборному календарю, свидетельствуя о близости О. Е. уставу Великой церкви. О. Е. является одним из древнейших сохранившихся списков краткого апракоса наряду со старославянским глаголическим Ассеманиевым Евангелием XI в.; отражает результат редактирования первоначального славянского перевода Евангелия. Подобные миниатюрам О. Е. изображения евангелистов Иоанна, Луки и Марка с их символами в восточнохристианской и византийской иконографии не встречаются, но известны по каролингским и оттоновским кодексам. Вопрос о месте создания О. Е. (Киев? Новгород?) спорен, однако оно предназначалось для вклада в новгородский Софийский собор, где хранилось до конца XVII в., затем упоминается в описи имущества Воскресенской церкви Верхоспасского собора Московского Кремля (1701). В 1720 отправлено в Санкт-­Петербург. В 1805 случайно обнаружено Я. А. Дружининым. В 1806 преподнесено в дар императору Александру I, передавшему его в Императорскую публичную библиотеку (ныне РНБ). В 1955–1957 расшито на тетради, каждая помещена в мягкую бумажную обложку, а весь кодекс — в футляр из полированного дуба.

Изд. : Остромирово Евангелие 1056–57 года: с приложением греческого текста евангелий и с грамматическими объяснениями / Изд. А. Востоковым. СПб., 1843. М., 2007; Остромирово Евангелие 1056–1057. Факсимильное воспроизведение. Л.–М., 1988.

Лит. : Остромирово евангелие и современные исследования рукописной традиции новозаветных текстов / Сост. Ж. П. Левшина. СПб., 2010. Л. В. Столярова.