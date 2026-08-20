ОСТРОМ ЭЛИНОР

ОСТРОМ ЭЛИНОР (англ. Ostrom; урождённая Аван, Awan) - американский политолог и экономист, член Национальной АН США (2001).

Из семьи художника-декоратора. В 1954 году окончила факультет политологии Калифорнийского университета, в 1965 году там же защитила докторскую диссертацию по проблеме коллективного использования водных ресурсов в Южной Калифорнии. В 1965 году вместе с мужем, В. Остромом, начала преподавать на факультете политологии Университета Индианы (город Блумингтон). В 1973 году они совместно организовали Семинар политической теории и политического анализа, вскоре получивший мировую известность. В 1974-2010 годах профессор факультета политологии (с 2010 года почетный профессор), в 1980-1984 годах декан (первая женщина на этом посту), в 1989-1990 годах исполняющая обязанности декана. В 1982-1984 годах президент научной организации «Общественный выбор», в 1984-1985 годах президент Среднезападной ассоциации политических наук, в 1996-1997 годах президент Американской ассоциации политических наук (в 1975-1976 годах вице-президент). С 1991 года член Американской академии искусств и наук, почетный доктор университетов Цюриха, Пекина, Нью-Дели и других. В 1996-2006 годах директор Центра по изучению институтов, населения и изменения окружающей среды Университета Индианы.

В центре научных интересов Остром - проблема управления общественными ресурсами и собственностью. В 1970-х годах провела анализ эффективности борьбы с противоправной деятельностью в 80 городах США и пришла к выводу о необходимости децентрализовать систему управления полицией («Patterns of metropolitan policing», 1978). В 1980-х годах перешла к исследованию проблем использования природных ресурсов, результаты которых изложила в ставшей классической работе «Управляя общим. Эволюция институтов коллективной деятельности» («Governing the commons: the evolution of institutions for collective action», 1990; русский перевод 2011). Выступив против концепции «трагедии общин» Г. Хардина и М. Олсона, Остром оспорила мнение о том, что для общественной собственности существует лишь 2 варианта управления - государственный или частный - и предложила обратить внимание на 3-й вариант - коллективный. Проанализировав примеры коллективного использования природных ресурсов в различных странах мира, Остром пришла к выводу, что пользователи зачастую находят более эффективные, чем традиционные, меры и методы, позволяющие одновременно не исчерпывать источник ресурса и разрешать конфликты интересов. Изучая условия успешного функционирования режимов управления общественной собственностью, Остром подчеркнула значение таких факторов, как чётко установленные правила и нормы, мониторинг, верное применение санкций. В 1990-2000-х годах особое внимание уделила проблеме рационального использования лесных ресурсов: с 1992 года проводила масштабное исследование по заказу ФАО, по результатам которого в 2000 году выпустила (в соавторстве) книгу «Люди и леса: сообщества, институты и управление» («Peoples and forests: communities, institutions, and governance»).

Нобелевская премия (2009; совместно с О. Уильямсоном) (первая женщина, получившая премию по экономике).