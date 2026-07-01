ОСТРОГОРСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ

ОСТРОГОРСКИЙ АЛЕКСЕЙ НИКОЛАЕВИЧ - российский педагог, детский писатель, журналист, генерал от инфантерии (1906).

Окончил Михайловскую артиллерийскую академию (1861) в Санкт-Петербурге. В период обучения в академии преподавал в Василеостровском бесплатном училище для бедных детей, где сотрудничал с В.П. Острогорским и другими. С 1861 года работал в учебных заведениях военного ведомства в Санкт-Петербурге. Директор учительской семинарии военного ведомства в Москве (1877-1882 годы), чиновник особых поручений при Главном управлении военно-учебных заведений Военного министерства (1882-1906 годы). В педагогических журналах («Учитель», «Чтение для юношества», «Образование») публиковал статьи, посвящённые различным сторонам школьного дела, в том числе «Образцовый учитель» (1866), «Характеристика учеников» (1867), «О влиянии умственного развития на нравственное воспитание» (1869) и другие.

В 1869-1877 годах редактор журнала «Детское чтение», для которого писал научно-популярные статьи и художественные произведения, главным образом рассказы о явлениях природы, мире животных, а также биографического жанра. Позднее произведения Острогорского для детей были объединены в сборники, выдержавшие неоднократные переиздания: «На досуге. Этюды по естествознанию» (выпуски 1-2, 1864-1865 годы), «Среди природы» (1874), «В своём кругу» (1875), «По белу свету» и «У рабочих людей» (оба 1876). В 1883-1910 годах редактор журнала «Педагогический сборник», где были напечатаны программные работы Острогорского «По вопросу о нравственности» (1887), «Справедливость в школьной жизни» (1888), «Образование и воспитание» (1897).

Многие статьи Острогорского 1880–90-х годах вошли в сборник «Педагогические экскурсии в область литературы» (1897). Особое место заняли его публикации по методике преподавания арифметики и геометрии. Составил и издал «Педагогическую хрестоматию» (1907) с целью познакомить учителей и родителей с идеями крупнейших отечественных педагогов. Опубликовал подготовленные К.Д. Ушинским материалы для 3-го тома «Педагогической антропологии» («Собрание неизданных сочинений» К.Д. Ушинского, 1908), снабдив их биографией автора. Занимался исследованием педагогической деятельности Н.И. Пирогова («Н.И. Пирогов и его педагогические заветы», 1914). В последние годы жизни Острогорский готовил к изданию книгу «Наследие Пирогова» (одна из глав - «Наука и воспитание» - напечатана в «Педагогическом сборнике», 1916, № 1). Вслед за Пироговым Острогорский утверждал, что нравственное совершенствование во многом определяется умственным развитием человека, а духовные ориентиры даёт христианская этика. Для характеристики этических принципов школьной жизни Острогорский использовал категорию справедливости, понимавшейся им как система общения воспитанников с лучшими представителями образованного поколения.