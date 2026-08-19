Острого́рский, Георгий Александрович

Острого́рский ( серб. Острогорски) , Георгий Александрович (06[19].01.1902, Санкт-­Петербург — 24.10.1976, Белград) — югославский историк-­византинист и славист. Сын А. Я. Острогорского (1868–1908) — директора Тенишевского училища, педагога и общественного деятеля. Окончил классическую гимназию. В 1919 эмигрировал в Финляндию. В 1921–1924 обучался в Гейдельбергском университете, где изучал сначала философию, затем политэкономию, социологию и классическую археологию. В 1924–1925 продолжил обучение в Сорбонне, где изучал византийскую историю, искусство и греческую палеографию. В 1925 защитил в Гейдельберге диссертацию на тему «Сельские податные общины в Византийской империи в X в.». В 1928 получил немецкое гражданство и стал приват-доцентом университета в Бреслау (ныне Вроцлав). В 1931–1941 был членом Археологического института им. Н. П. Кондакова в Праге. После прихода к власти в Германии национал-­социалистов в 1933 переехал в Югославию. В 1935 принял югославское гражданство, занял пост почетного, а с 1941 — штатного профессора кафедры византийской истории Белградского университета. В 1946 избран членом-­корреспондентом Сербской академии наук и искусств, в 1948 стал ее действительным членом. В том же году по инициативе О. был организован Византологический институт, в котором до конца жизни О. был директором, а с 1951 — главным редактором ежегодника («Зборник радова Византолошког института»). Благодаря деятельности О. в Югославии возникла научная школа византинистики. Научные изыскания О. получили признание во многих странах, он был почетным членом нескольких академий и институтов: с 1963 член Британской академии наук, вице-президент (1949–1961) и почетный президент (1961–1976) Международной ассоциации византиноведческих исследований. В 1961 под его непосредственным руководством прошел 12‑й Международный конгресс византийских исследований в Белграде. В декабре 1973 вышел на пенсию, прекратил преподавание в университете, но остался директором института.

О. внес крупный вклад в изучение экономики и общественного строя Византии. Несколько его ранних работ посвящены истории иконоборчества . В дальнейшем он обратился к изучению экономической проблематики средне- и поздневизантийской эпох: возникновение фемного строя, формы и виды крестьянской зависимости, институты пронии и экскуссии, связи Византии со славянским миром, роль славян в истории Византийской империи, место и значение Сербской державы в Средние века. Основные выводы исследователя об экономическом и социально-­политическом развитии Византии нашли отражение в его главном ­труде — «Истории Византийского государства».

Соч. : История Византийского государства / Пер. М. В. Грацианский, ред. П. В. Кузенков. М., 2011.

Лит. : Каждан А. П. Концепция истории Византийской империи в трудах Г. А. Острогорского // Византийский временник. 1978. Т. 39. С. 76–85. А. В. Кузнецов.