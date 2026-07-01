ОСТРОГ ГОРОД

ОСТРОГ ГОРОД - город в западной части Украины, административный центр Острожского района Ровненской области.

Расположен на левом берегу реки Вилия (бассейн Днепра), в 14 км от железнодорожной станции Острог (на линии Здолбунов - Шепетовка).

Возник в конце XI - начале XII веков, входил в состав Владимиро-Волынского княжества. Впервые упоминается в « Повести временных лет » как один из городов, переданных князю Давиду Игоревичу на Витичевском съезде 1100 года. Городище мысовое овальное (площадь 64×105 м), которое окружал земляной вал (длина 200–250 м, ширина 15-16 м, высота 4-5 м; разрушен в 1-й четверти XVI века, 1820-1840-х годы). Крепость представляла собой деревянный частокол с башнями (остатки одной выявлены в ходе археологических раскопок). В середине XII-XIII веках в составе Луцкого княжества. Укрепления разрушены в середине XIII века. В 1-й пол. XIV - 1-й половине XVII веков центр владений князей Острожских, с середины XIV века в составе Великого княжества Литовского (ВКЛ). В середине XIV-XVI веках возведён замок, совмещавший в себе деревянные и каменные укрепления. В 1528 году получил магдебургское право . Город стал важным центром науки и культуры в ВКЛ, здесь действовали «Острожская академия», Острожская типография (около 1578-1612 годов; создана при непосредственном участии Ивана Фёдорова, в 1581 году в типографии отпечатана Острожская Библия). Город несколько раз захватывался в ходе восстания под руководством С. Наливайко (1594-1596 годы). В 1604 году пострадал от пожара. После начала Освободительной войны украинского и белорусского народов 1648-1654 годов в Остроге вспыхнуло восстание местного населения, вскоре город был занят войсками под командованием Б.М. Хмельницкого. По Зборовскому договору 1649 года Острог остался в составе Речи Посполитой. В феврале 1650 года на некоторое время занят восставшими казаками и крестьянами, серьёзно разорён. В 1654 году, после начала русско-польской войны 1654-1667 годов, взят русскими войсками. По Андрусовскому перемирию 1667 года остался в составе Речи Посполитой.

В 1793 году вошёл в состав России по 2-му разделу Речи Посполитой. Уездный город Изяславской (1793-1795 годы) и Волынской (1795-1919 годы; до 1796 года Волынское наместничество) губерний. В сентябре 1812 в Остроге размещалась штаб-квартира командующего Дунайской армией адмирала П. В. Чичагова. Во 2-й половине XIX века развивалась промышленность.

В январе 1918 года установлена советская власть. В Гражданскую войну 1917-1922 годов, в феврале-декабре 1918, оккупирован германскими войсками, в декабре 1918 - мае 1919 годов под контролем войск Украинской директории, в мае-августе 1919 года - под контролем РККА. В августе 1919 года оккупирован польскими войсками, включён в состав вновь созданного Волынского воеводства, поветовый город (1919-1925 годы). В ходе советско-польской войны 1920 года занят 3 июля частями РККА, в сентябре - вновь польскими войсками. По Рижскому мирному договору 1921 года остался в составе Польши. С 1925 года входил в Здолбуновский повет. В 1939 году вошёл в состав СССР, передан УССР. В 1940-1962 годах и с 1965 года районный центр Ровенской области УССР (с 1991 года Ровненской области Украины). В Великую Отечественную войну, 3.7.1941 года, оккупирован германскими войсками, в Остроге и районе развернулось партизанское движение. 13-27.1.1944 года город освобождён партизанами, 5.2.1944 года в Острог вступили части Красной Армии.

На Замковой (Красной) горе сохраняются постройки замка князей Острожских с Каменной (3-я четверть XIV века, контрфорсы XV-XVII веков, перестроена в 1913-1915 годах, инженер В.Г. Леонтович под руководством архитектора П.П. Покрышкина) и Круглой (Новой, XVI век; завершена ренессансным поясом машикулей на фигурных кронштейнах и аттиком, конец XVI века) башнями, 5-главой 4-столпной Богоявленской церкви (завершена в 1453 году, перестроена в 1521 году, реконструирована в 1886-1891 годах, архитектор В. Токарев), надвратной звонницей (1905). Также сохранились: фрагменты городских укреплений (Татарская и Луцкая надвратные башни, обе 2-й половины XV - начала XVI веков, архитектор Якуб Мадлайн), крестообразный в плане Успенский костёл (перестроен из православной церкви в доминиканский костёл в 1440-1442 годах, восстановлен в 1582 году; в 1896-1897 годах основательно перестроен в стиле неоклассицизма, архитектор В. Петровский), синагога (1603, женское отделение 1610), постройки капуцинского монастыря (основан в 1750 году, закрыт в 1832 году; Троицкий костёл, освящён в 1778 году, архитектор П.А. Фонтана), общественные и жилые здания XIX - начала XX веков. Памятник князьям Острожским (Фёдору Даниловичу, Константину Ивановичу, Константину Константиновичу) (2000; проект - художник С. Чумаков).

Музеи: историко-культурный заповедник (1981), включает краеведческий музей в замке князей Острожских (основан в 1913 году, открыт в 1916 году; живопись, скульптура, народное искусство XVII-XX веков), нумизматическую экспозицию (открыта в 1997 году в доме Штейненбергов, XIX век), книги и книгопечатания (открыт в 1985 году; в Луцкой башне), Мемориальный музей генерала армии А.И. Антонова. Национальный университет «Острожская академия». Действует завод минеральных вод.

Напротив города, на правом берегу Вилии, в селе Межирич - укреплённый стенами и башнями Свято-Троицкий Межиричский мужской монастырь (основан в 1582 году) с Троицкой церковью (XV-XVI века, иконостас 1750-1760-х годов; Межиричская икона Божией Матери, XVI век), построенной по примеру острожской Богоявленской церкви, и корпусами келий с 2 круглыми башнями на торцах (1606-1610 годы); Заславские городские ворота (XVI век), печь (XVII век). В 8 км к юго- западу от Острога, в селе Новомалин, - руины замка конца XIV - начала XV веков. (перестраивался в XV, XVI, XVII, начале XIX веков). В 17 км к западу от Острога, в селе Дермань Вторая, - Свято-Троицкий женский монастырь (основан в 1-й половине XV века князем В.Ф. Острожским как мужской, закрыт в 1960 году, возрождён в 1991 года) с Троицким собором (начало XVII века, перестроен в стиле классицизма в 1810 году). В селе Вилия - Литературно-мемориальный музей Н.А. Островского (1950, с 1987 года филиал Государственного историко-культурного заповедника города Острог).

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