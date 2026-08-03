ОСТРИКОВ ПЁТР ИВАНОВИЧ

Родился 15.07.1926, ст. Ново-Марьевской Михайловского района Ставропольского края. Во время Великой Отечественной войны был угнан вместе с большой группой молодежи на принудительные работы в Германию. Прошел заключение в нескольких концлагерях и пересыльных тюрьмах (в городах Освенцим, Бремен, Эссен и других), совершал несколько побегов из них.

Возвратившись на родину, в Ставрополь, продолжил учебу. Доучившись в средней школе, поступил на исторический факультет Ставропольского государственного педагогического института. Окончив его в 1951 г., работал сельским учителем. Одновременно заочно заканчил английский факультет Старовольского же института иностранных языков (1956).

Кандидатская диссертация : Политика Англии в отношении России и стран Среднего и Дальнего Востока в 1904–1905 гг. (Московский государственный педагогический институт, 1963).

Докторская диссертация : Колониальная политика Англии в Китае в 1900-1914 гг. (Там же, 1975).

Доктор исторических наук, профессор (1978). С 1961 г. ассистент, старший преподаватель, доцент, профессор . С 1966 г. по 1998 г. заведующий кафедрой всеобщей истории исторического факультета Курского государственного университета.

Учителя : В.А. Романовский, А.Л. Нарочницкий, И.А. Никитина.

Область интересов : История нового времени, история межд. отношений, составление учебно-методических пособий.

Сочинения: Империалистическая политика Англии в Китае в 1900 – 1914 гг. : Монография. М., 1978.

Сборник документов по истории раб. и социалистического движения стран Европы и США. М.: Высшая школа, 1985.

Сборник документов по истории нового времени. Экономическое развитие и внутренняя политика стран Европы и Америки. 1870 – 1914. М., 1989.

Хрестоматия по новой истории. Второй период. М., 1993.

Рабочее и социалистическое движение во Франции и Италии в последней трети XIX – начале XX вв. Курск, 1991.

Практикум по новой истории. 1870–1914 гг. / Под ред. П. И. Острикова. М., 1992;

Хрестоматия по новой истории. Второй период / Под ред. П. И. Острикова. М., 1993;

Немцы глазами русских (Личные наблюдения изнутри). Курск, 2000;

Моя юность в лагерях и тюрьмах (Из личных воспоминаний). Курск, 2001;

Освенцим (Из личных воспоминаний) // Городские известия. 2002. 11 апреля;

Мы были спасены // Дети – узники фашизма. 1941–1945 гг. Курск, 2004.