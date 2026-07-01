ОСТРАКОН, ОСТРАКА (др.-греч. ὄστρακον, мн. ч ὄστρακα ‒ «черепок»)

Глиняный черепок, часть стенки разбитого сосуда, используемый для записи, реже – осколок известняка, морская раковина и т.п.

Острака использовались еще в Древнем Египте в виду их дешевизны по сравнению с папирусом; в основном это были куски известняка или пластины других камней, а также части глиняной посуды: как правило, они содержат несколько слов и/или рисунок, написанные или процарапанные. В то же время на некоторых древнеегипетских острака имеется довольно значительный текст, как например, фрагменты известного произведения «Странствия Синухета»: найденные в Дейр ель-Медине эшмоловоский (Ashmolean) и каировский остракон – соответственно первый шириной 31,5 см, высотой 88,5, а второй – 1,6 м длиной, 22 см высотой; тот и другой датируются XIX династией.

Острака продолжали широко применяться и в эллинистическом Египте и вообще во всем греко-римском мире. Это могли быть заметки, письма, расчеты, квитанции, тексты различных произведений, медицинские записи, школьные «тетради», рецепты, армейские приказы, молитвы, магические заклинания и т.п. Большинство из них написано простыми людьми и позволяют реконструировать их повседневную жизнь, являясь ценнейшим историческим источником, а в некоторых случаях, они проливают свет на особенности функционирования политической системы, социальных и имущественных отношений и т.п. Так, афинские глиняные черепки, которые использовались при проведении остракизма , раскрывают некоторые любопытные детали политической борьбы в классических Афинах в V в. до н.э. Во время «суда черепков» в афинской экклесии граждане должны были поместить на остракон имя того политика, кто по их мнению, представлял собою угрозу афинской демократии: черепки готовили заранее и приносили с собой или процарапывали имя тут же во время голосования.

Как показали археологические раскопки, часть черепков, используемых при остракофориях, характеризуется одним и тем же почерком: наиболее известный пример – 190 черепков против Фемистокла , написанные 14 разными почерками. Высказывалось предположение, что это дело рук тайных гетерий, заранее готовивших острака для раздачи во время голосования против неугодного им политика. Однако в недавних публикациях находок с Керамика встречаются черепки, надписанные одной и той же рукой против разных лиц. Вероятно, мы имеем дело с проявлением частной инициативы в несложном, но доходном «бизнесе» по продаже заранее надписанных черепков на разный вкус (в смысле имен на них). Предварительное изготовление черепков для голосования профессиональными писцами помогало тем, кому не хватало терпения и умения процарапать четко и разборчиво несколько слов на остраконе.

Иллюстрация :

Острака с афинской остракофории 482 г. до н.э.

Автор статьи: Т.В. Кудрявцева