Остраки́зм

Остраки́зм (ὀστρακισμός, греч. «черепкование») — процедура, применявшаяся в ряде греческих полисов в течение классического периода; способ изгнания. Использовался обычно против чрезмерно влиятельных лиц (как правило, аристократов), потенциальных претендентов на установление тирании. Наиболее известен О. в Афинах, где он был введен в конце VI в. до н. э., в ходе демократических реформ Клисфена Афинского (хотя не исключено, что какая‑то зачаточная форма этого института существовала и ранее), но впервые применен лишь 20 лет спустя, в 487 до н. э. Сущность процедуры заключалась в том, что раз в год, на специальном заседании народного собрания, проходившем на Агоре, афинский демос путем голосования определял лицо, которому надлежало покинуть полис сроком на 10 лет. Голосование производилось с помощью глиняных черепков (остраконов), на которых каждый гражданин писал имя своего «кандидата» на изгнание. Изгнанным считался набравший большинство голосов, при условии наличия минимума в 6 тыс. черепков. Остракизм использовался как форма политической борьбы, позволявшая тому или иному политическому деятелю, облеченному доверием демоса, избавиться от сильного соперника. Наиболее часто остракизм применялся в 480‑е до н. э. В это время ему был подвергнут (скорее всего, по инициативе Фемистокла ) целый ряд видных политиков, в том числе Ксантипп и Аристид. После О. 415 до н. э., в ходе которого возник заговор Алкивиада и Никия, процедура вышла из употребления, хотя официально отменена не была.

Лит .: Brenne S. Ostrakismos und Prominenz in Athen. Wien, 2001; Суриков И. Е. Остракизм в Афинах. М., 2006. И. Е. Суриков.