ОСТИНАТО
ОСТИНАТО (итал. ostinato, от латинского obstinatus - упорный, упрямый) - многократное повторение мелодической, ритмической фигуры, гармонического оборота, звука.
Один из наиболее общих принципов организации музыки, важная основа импровизации. Как способ формообразования широко распространён в народной и устной профессиональной музыке (в том числе неевропейской), в джазе, поп-музыке. В европейской музыке Остинато - основа изоритмии, форм композиции на кантус фирмус (мотеты, части мессы, органные хоральные обработки и другое), вариаций на бассо остинато, так называемых вариаций на сопрано остинато («глинкинские вариации»). Применяется в фигурированных органных пунктах, как деталь фактуры.
Остинато как метод композиции используется в минимализме, где статичность возведена в эстетический принцип.