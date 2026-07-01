ОСТИНАТО

ОСТИНАТО (итал. ostinato, от латинского obstinatus - упорный, упрямый) - многократное повторение мелодической, ритмической фигуры, гармонического оборота, звука.

Один из наиболее общих принципов организации музыки, важная основа импровизации . Как способ формообразования широко распространён в народной и устной профессиональной музыке (в том числе неевропейской), в джазе , поп-музыке. В европейской музыке Остинато - основа изоритмии , форм композиции на кантус фирмус (мотеты, части мессы, органные хоральные обработки и другое), вариаций на бассо остинато, так называемых вариаций на сопрано остинато («глинкинские вариации»). Применяется в фигурированных органных пунктах, как деталь фактуры.

Остинато как метод композиции используется в минимализме, где статичность возведена в эстетический принцип.

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