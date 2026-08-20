ОСТГОТЫ

ОСТГОТЫ (нем. Ostgoten - восточные готы) - современное название этнополитического объединения V-VI веков, сложившегося на основе восточных готов .

Ядро Остготов составили управляемые династией Амалов остроготы (лат. ostrogothae, ostrogothi), чьё наименование этимологизируется как «блистательные готы» или «готы солнечного восхода», звавшиеся также гревтунгами («степными»). После смерти Эрманариха около 375 года их держава распалась, большинство было подчинено гуннами, попытки некоторых групп проводить самостоятельную политику пресечены гуннами, в том числе при участии других остроготских группировок. Отдельные отряды остроготов бежали к вестготам или поступали на службу Римской империи , немало участвовало в закончившемся сокрушительным поражением походе Радагайса в Италию в 405-406 годах, но значительная часть оставалась в составе гуннской державы, принимала на её стороне участие в битве на Каталаунских полях в 451 году, став основой формирования новой общности.

После смерти Аттилы в 453 году и последовавшего вскоре разгрома гуннской державы (большинство современных исследователей считают, что в решающей битве на реке Недао Остготы были на стороне гуннов) Остготов под управлением Валамира с братьями Тудимиром и Видимиром (из Амалов) по согласованию с Восточной Римской империей заняли часть Паннонии между бассейном Савы и озером Балатон (точная локализация спорна). После похода на Балканы, одним из результатов которого в 459 году было восстановление выплат из Константинополя (прекращены императором Львом I в 457 году), Остготы успешно воевали в Среднем Подунавье со скирами, свевами и их союзниками. В победоносном сражении на реке Болия в 469 году Валамир погиб; ему наследовал Тудимир, сын которого Теодорих Великий вскоре захватил Сингидун (ныне Белград).

В 473 Остготы начали наступление на Балканы, а отряды Видимира двинулись на запад и позднее вошли в Вестготское королевство. После смерти отца в 474 году королём Остготов стал Теодорих, получивший ряд привилегий себе и Остготам от пришедшего к власти императора Зинона (474-475, 476-491 годы), использовавшего Теодориха для борьбы с противниками, в том числе с Теодорихом Страбоном, возглавлявшим отряды на восточно-римской службе, состоявшие в основном из готов и расквартированные в провинции Фракия. В 481 году Теодорих Страбон погиб в результате несчастного случая, часть его готов присоединилась к Теодориху Великому, ставшему единственным лидером Остготов. Периоды союза Зинона с Теодорихом Великим прерывались конфликтами. В 488 году, по согласованию с Зиноном, основная часть Остготов и группы, откликнувшиеся на призыв Теодориха, сконцентрировались в города Новы для движения в Италию. По пути они нанесли поражение гепидам и булгарам, перезимовали в Сирмии и в августе 489 года вместе с союзниками перешли реку Изонцо, победили в тяжёлой войне Одоакра и основали Остготское королевство.

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