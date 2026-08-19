ОСТЕРМАН-ТОЛСТОЙ АЛЕКСАНДР ИВАНОВИЧ

Биография и военная служба

Родился в семье генерала И.М. Толстого. С ранних лет был записан на военную службу, боевую службу начал во время русско-турецкой войны 1788–91 гг. Проявил себя во время штурма Измаила под командованием А.В. Суворова. После войны, с 1793 г. перешел в Бугский егерский корпус под командованием М.И. Кутузова. По распоряжению Екатерины II в 1798 г. ввиду бездетности потомков А.И. Остермана графский титул был передан Толстому. В этом же году он получил звание генерал-майора и стал шефом Шлиссельбургского мушкетёрского полка. После восшествия на престол Павла I уволен в отставку, но после его смерти в результате переворота, при новом императоре вернулся на военную службу. Во время военной кампании 1806–07 против Франции, Остерман-Толстой командовал дивизией и отличился в крупнейший сражениях: при Пултуске и Прейсиш-Эйлау. В последнем его дивизия занималась позиции на левом фланге русской армии и смогла отбить все атаки со стороны французов. В бою у Гуттштадте получил тяжелое ранение. Из-за болезни в 1810 г. вышел в отставку, но после вторжения Наполеона в Россию вернулся в действую армию. Командовал 4-м пехотным корпусом, входившим в 1-ю Западную армию Барклая-де-Толли . Благодаря его действиям в боях под Островно, две русские армии смогли соединиться, несмотря на противодействие противника. Во время Бородинского сражения получил контузию, но через несколько дней вернулся в строй. Во время совета в Филях высказался за оставление Москвы. При преследовании отступавших французов его корпус был в авангарде наступавшей русской армии. В заграничных походах российской армии 1813–14, Остерман-Толстой командовал 1-м Гвардейским корпусом, отличился в сражении при Кульме 17 августа 1813 г., в котором противостоял превосходящим силам противника во главе с генералом Ж.Д. Вандамом. Около 10 часов утро французское ядро разбило ему левую руку, ампутированную прямо во время боя. На этом участие в походе Александра Ивановича прекратилось, он вернулся в столицу и был назначен генерал-адъютантом Александра I. В 1816 г. стал командиром Гренадерского корпуса, а на следующий год получил чин генерала-от-инфантерии, но вышел в отставку. Во время восстания декабристов 1825 г. некоторые из заговорщиков укрылись в его доме. Поскольку в деятельности общества декабристов принимали участие и его родственники, за которых он попытался заступиться, новый император Николай I не доверял Александру Ивановичу и отказался вернуть его в действующую армию. С 1830 г. Остерман-Толстой постоянно проживал за границей – во Флоренции, Мюнхене, Женеве. После кончины его тело перевезли в родовое имение, село Красное и перезахоронили в Троицкой церкви. В 2006 г. в память о графе на кладбище Пти-Саконне в Женеве была открыта мемориальная доска.