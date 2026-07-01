ОСТЕРМАН ФЕДОР АНДРЕЕВИЧ

- российский военный и государственный деятель

Биография и военная служба

Федор был вторым сыном крупного государственного деятеля А.И. Остермана, его старший брат скончался в раннем возрасте. При крестинах Федора присутствовал сам император Петр I. С самого детства его записали на военную службу, он числился в лейб-гвардии Преображенскому полку. В 1740 г. получил первую награду - орден св. Александра Невского. После дворцового переворота и восшествия на престол Елизаветы Петровны над его отцом состоялся суд, закончившийся ссылкой всесильного Остермана в Березов, где он и скончался. По приказу императрицы Федора лишили награды и перевели в Троицкий пехотный полк с сохранением воинского звания. В феврале 1742 г. в распоряжение сыновей Остермана вернули ранее конфискованные поместья. Ф.А. Остерман отличился в ходе Семилетней войны , состоя в Бутырском пехотном полке. После сражения под Цорндорфом получил звание полковника и стал командиром Вологодского пехотного полка. В сражение при Кунерсдорфе получил ранение. К концу войны дослужился до чина генерал-майора и состоял в дивизии под командованием князя В.М. Долгорукова. После воцарения Екатерины II положение Остермана укрепилось, и его карьера стала стремительно развиваться, Остерман получил несколько наград. В 1763 г. он стал командиром Московской дивизии, в 1771 г. получил звание генерал-поручика. В 1773 г. Федор Андреевич стал губернатором Московской губернии (в то время еще совмещалась военная и гражданская должность). При нем шло активное обустройство губернии, создавались новые наместничества, определялись границы. Во главе губернии он оставался до 24 ноября 1780 г., когда его определили в Сенат. В это время подолгу проживал в имении своего брата под Санкт-Петербургом на даче Сиверса. 28 июня 1782 г. Остерман получил чин 2-го класса – действительного тайного советника. В 1793 г. получил высшую награду Российской империи — орден св. апостола Андрея Первозванного. По указу Екатерины II в 1796 г. в России появился продолжатель рода Остерманов – Александр Иванович Толстой, которому переходили владения знатной фамилии и графский титул. В последние годы жизни часто бывал в Славяно-греко-латинской академии , сблизился с московским митрополитом Платоном. Незадолго до своей кончины в 1803 г. вышел в отставку с государственной службы. В московском доме Федора Ивановича рос и воспитывался Ф.И. Тютчев .