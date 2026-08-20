ОСТЕРМАН АНДРЕЙ ИВАНОВИЧ

Российский государственный деятель немецкого происхождения, дипломат, барон (1721), граф (1730), генерал-адмирал (1740), мастер политической интриги. Отец И.А. Остермана .

Сын лютеранского пастора. Учился в Йенском университете (1702-1703), убил на дуэли студента Г.Ф. Борхердинга, был вынужден спасаться от уголовного преследования за границей. Будучи в Нидерландах, завербован на российскую службу адмиралом К. Крюйсом. Быстро дослужился от младшего рулевого до секретаря вице-адмирала. В Санкт-Петербурге поступил на службу в Посольский приказ (с 1716 года – коллегия), где занимал должности переводчика (1708–1710), секретаря (1710–1711), тайного секретаря (1711–1716), советника (1716–1720), выполнял важные дипломатические поручения. Знал 8 языков. Исполнял обязанности личного секретаря императора Петра I . Совместно с Я.А. Брюсом выступал российским уполномоченным на Аландском конгрессе 1718 года и на переговорах при подписании Ништадтского мира со Швецией в 1721 году; будучи формально вторым по званию, фактически вёл переговоры. Вопреки указаниям Петра I, добился закрепления Выборга в составе России. За подписание Ништадтского мира Остерман был удостоен баронского титула. Он также является одним из основателей русской криптографии. Большинство шифров, использовавшихся петровской дипломатией, создавались при его участии. Член Коллегии Иностранных дел , с 1723 года – вице-президент.

После смерти Петра I Остерман – фактический руководитель российской внешней политики. Вице-канцлер (1725-1740). Выступал за союз со Священной Римской империей , переориентировал российскую внешнеполитическую экспансию с балтийского на польское и черноморское направления. Один из авторов Венского трактата 1726 года, благодаря которому стали возможны совместные действия России и Австрии в войне за Польское наследство 1733-1735 годов и русско-турецкой войне 1735-1739 годов. Также способствовал заключению соглашений с другими европейскими государствами, в частности Петербургских союзных договоров 1726, 1729 и 1740 годов с Пруссией, трактатов о дружбе и торговле (1734) и о военном союзе (1741) с Великобританией, трактата о дружбе России, Священной Римской империи и Дании и их взаимных гарантиях территориальных владений (1732), конвенции о дружбе и военном союзе с Данией (1733). Своё видение внешнеполитической концепции России Остерман изложил в мемории «Генеральное состояние дел и интересов Всероссийских со всеми соседними и другими иностранными государствами в 1726 году». На Немировском конгрессе 1737 года обнародовал обширную программу действий Российской империи на южном направлении.

Член Верховного тайного совета (1726-1730). При содействии А.Д. Меньшикова назначен воспитателем великого князя Петра Алексеевича (будущий император Пётр II ). В 1727 году, приняв сторону князей Долгоруких, содействовал опале и ссылке Меншикова. При Петре II фактически сосредоточил в своих руках реальную власть. Участвовал в составлении «Кондиций», созданных для ограничения власти приглашённой императрицы Анны Иоанновны , однако не подписал документ, ссылаясь на болезнь. Подобное поведение Остермана, уклонение от прямого участия в переворотах и принятии важнейших решений «по болезни» станет хрестоматийным. При Анне Иоанновне он сенатор (1730-1741), член Кабинета министров (1731-1741, в 1734-1740 годах и 1741 году – первый кабинет-министр). При малолетнем императоре Иване VI Антоновиче после падения Э.И. Бирона в апреле 1741 года фактически – руководитель государства. В результате переворота в пользу Елизаветы Петровны в ночь на 25 ноября 1741 года Остерман арестован, обвинён в измене присяге, устранении Елизаветы Петровны от престола, нанесении ущерба государству. В 1742 году лишён титула и чина, приговорён к смертной казни, заменённой в последний момент пожизненной ссылкой.