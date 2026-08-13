ОСТАНКИНО

ОСТАНКИНО - усадебный ансамбль в Москве.

Впервые упоминается в 1558 году в межевой книге Троице-Сергиева монастыря село Ростокино с деревнями как держание Осташкова на суходоле. Принадлежало брату жены А.Ф. Адашева - А.П. Сатину (казнён в 1563 году). С 1580-х годов и до 1620 года - вотчина В.Я. Щелкалова и его сына И.В. Щелкалова (?-1620 год), при них создан первый усадебный комплекс, от которого сохранился пруд. В 1620-1743 годах владение князей Черкасских (построили боярский двор и кирпичную церковь). В 1743 году в качестве приданого за княжной В.А. Черкасской перешло к её мужу графу П.Б. Шереметеву (его потомки владели Останкино вплоть до 1917 года).

В середины XVIII века построены деревянные «старые хоромы» (1750-е годы, перестроены в 1790-1791 годах, снесены в 1827-1828 годах), каменная оранжерея с увеселительным залом (не сохрилась), разбит регулярный парк. В конце XVIII века подмосковная усадьба отстроена по идее графа Н.П. Шереметева. Знаменита благодаря крепостному театру, в штате которого в 1797 году состояло около 170 человек [среди актёров - П.И. Жемчугова (Ковалёва-Жемчугова), Т.В. Гранатова (Шлыкова-Гранатова)]. В репертуаре театра было более 100 опер, комедий и балетов (балетмейстер Ш. Ле Пик, капельмейстер и дирижёр С. А. Дегтярёв; сценографы Дж. Валезини, Ф. Гильфердинг, П. ди Г. Гонзаго, К. Бибиена, С.А. Калинин, К.М. Фунтусов, Г.С. Мухин); первый спектакль дан 22.7(2.8).1795 года (опера О.А. Козловского «Зельмира и Смелон, или Взятие Измаила»). В начале XIX века музыкальные инструменты для оркестра (скрипки, альты, виолончели, гитары) создавал И.А. Батов. В 1797 году здесь побывали император Павел I и польский король Станислав Август Понятовский, в 1801 император Александр I во время его коронационных торжеств. После смерти Ковалёвой-Жемчуговой в 1803 году Н.П. Шереметев Останкино почти не посещал. В конце XIX века усадьба вошла в черту Москвы. Краеведческий музей с 1918 года (открыт в 1919 году); в 1930-е годы реорганизован в историко-художественный музей; в 1938 году переименован во Дворец-музей творчества крепостных; в 1991 году - в Музей-усадьбу «Останкино». Реставрируется с 1989 года.

Основой дворцово-паркового ансамбля в стиле зрелого классицизма является комплекс находящихся на одной оси, соединённых друг с другом деревянных построек (1792-1798 годы, крепостные архитекторы А.Ф. Миронов, Г.Е. Дикушин, с 1793 года - П.И. Аргунов, Д. Головцов, Б. Курзин и другие, по проектам Ф. Кампорези, Е.С. Назарова, В. Бренны, И.Е. Старова, Дж. Кваренги; консультации К.И. Бланка; лепные рельефы фасадов – Ф.Г. Гордеев и Г.Т. Замараев). Центр комплекса - 2-этажный дворец-театр с анфиладами гостиных (построен к 1794 году) - увенчан плоским куполом на широком барабане (проект Кампорези). Южный, парадный, фасад украшен по центру 6-колонным коринфским портиком, по сторонам - 4-колонными ионическими портиками, со стороны парка - 10-колонной лоджией и тройными венецианскими окнами. Расположенный в центре дворца театр (1792, архитекторы Миронов, Дикушин, перестроен в 1796 году; оформлен живописцем Валезини) в прямоугольной своей части (собственно сцена) украшен двойной колоннадой передвижных декоративных колонн, в полукруглой части (места для зрителей) имеет бельэтаж с колоннами (проект Бренны 1793); частично сохранились машинное отделение («машинист» Ф.И. Пряхин), гримировочные и другие помещения. К зрительному залу примыкает фойе партера (картинная галерея) с торцевыми комнатами, выходящими во двор и в парк. Главный корпус связан невысокими галереями с «Египетским павильоном» (концертный зал) и с «Итальянским павильоном» (служил также банкетным залом; оба по проектам Бренны 1793). К «Итальянскому павильону» примыкает ротонда, построенная по проекту Аргунова. В 1811 году деревянные сваи заменены ленточным каменным фундаментом.

В редких по сохранности интерьерах [Малиновая прихожая, Голубой (Египетский) зал (с фигурами атлантов, хорами для оркестра, росписью потолка 1796), Пунцовая гостиная (c парадным портретом Павла I работы Н.И. Аргунова, 1797) и другие] - фигурные печи, расписные плафоны (мастера Г.С. Мухин, Дж. Феррари), бумажные обои (обивка стен, пострадавшая в 1812 году, восстановлена в 1955-1956 годах), лепнина потолков и карнизов (артель под рукуводством Л. Жилкина и И. Мешкова), золочёная резьба (мастер В. Пряльченко, мастерская П.П. Споля), уникальные по сохранности наборные паркеты из дорогих пород дерева (мастера Ф.Я. Прядченко, Ф.И. Пряхин, Е. Четвериков, мастерская Тауде и другие), светильники (торшеры И.С. Мочалина, люстры мастерской И.А. Фишера, канделябры П.Ф. Томира), жирандоли, коллекции живописи (с середины XVII века; в том числе произведения Ф. Солимены, Й. Платцера, А. Кауфман, И.П., Н.И. и Я.И. Аргуновых), гравюры, скульптуры (древнеримские статуи, произведения А. Кановы, Э.М. Фальконе, П. Трискорни, Ж.А. Гудона, Ф.Г. Гордеева, копии античных статуй XVIII века; барельефы завода Уэджвуда, Англия), часов, ваз, фарфора, мебели (Ф. Никифоров, Я. Дунаев, И.С. Мочалин) и прочие.

Парадный полукруглый двор (до 1830-х годов прямоугольный) обнесён решёткой с воротами. Перед двором - кирпичная 5-главая с двумя 1-главыми приделами церкви Живоначальной Троицы (1678-1683 годы; зодчий П.С. Потехин; отделка в «узорочном стиле» с изразцами и белокаменными орнаментами завершена в 1692 году; росписи 1840 года, И.С. Подклюшников; 9-ярусный иконостас конце XVII века обновлён в 1856 году под наблюдением архитектора М.Д. Быковского; церковь реставрировалась в 1878-1880 годах, 2010; в 1935-1991 годах богослужения не велись, ныне - подворье Введенской Оптиной пустыни) с колокольней в русском стиле (1877-1778 годы, архитектор Н.В. Султанов).

С северной стороны к дворцу примыкает старинный парк (общая площадь около 60 га): «Увеселительный сад» (1792-1794 годы, реконструирован в 1980-е годы; 9 га; фрагменты регулярного парка 1750-х годов; пар- тер, горка «Парнас», геометрическая система аллей с центральной перспективой, мраморными гермами и вазами) и пейзажный «Прибавочный сад» (1795-1803 годы, оба спроектированы А.Ф. Мироновым, П.И. Аргуновым, садовники Р. Маннерс, Н. Куверин; с 1932 года - Парк культуры и отдыха; в 1976 году включён в состав ВДНХ как парковая зона) с курганами славянских поселений XI-XIII веков и рекой Каменкой, за которой расположен Главный ботанический сад РАН.

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