ОСТАФЬЕВО

ОСТАФЬЕВО - усадьба на территории Новомосковского административного округа Москвы.

Расположена на реке Любуча (приток Десны), в 4 км от станции Щербинка Московско-Курской железной дороги. Известно с 1600-х годов как деревня Львово, Остафьево тож. Была разделена на две части между П.П. Ляпуновым и И.И. Бартеневым Чулком (его потомки владели половиной Остафьево до 1710-х годов). В 1628 году В.П. Ляпунов перенёс центр владений в соседнюю с Остафьево пустошь Климову. В 1660 году владение перешло к его зятю князю И.А. Львову, в 1709 году отдано в приданое княжне Наталье Алексеевне Львовой, ставшей второй женой граф П.М. Апраксина. В 1715 году перешло к зятю графа П.М. Апраксина князю Я.А. Голицыну, в 1751 году продано его сыном князем А.Я. Голицыным московскому купцу К.М. Матвееву. Матвеев отстроил господскую усадьбу в сельце Климово, в 1758 году открыл здесь суконную фабрику. В 1778-1781 годах на средства А.Г. Матвеевой возведена классицистическая Троицкая церковь в Остафьево, после чего оно стало именоваться село Остафьево, Климово тож. В 1786 году по решению Сената Остафьево конфисковано у вдовы Матвеева и передано И.И. Сухареву, после смерти которого в 1788 году дела по распоряжению Остафьево перешли в руки его душеприказчицы купчихи П.А. Давыдовой и племянника П.И. Журавлёва, который в 1792 году продал его князю А.И. Вяземскому (из рода Вяземских), который провёл коренную реконструкцию Остафьево. В 1-й четверти XIX века построены: новый главный дом, театр, оранжереи, новое здание фабрики, мельница (все не сохранились); разбит пейзажный парк (частично по планам архитектора Ф. Мельникова). В летние месяцы 1804-1816 годов (а в 1807-1810 годах и зимой) в Остафьево работал над «История государства Российского» Н.М. Карамзин (зять А.И. Вяземского; ныне кабинет Карамзина устроен на 2-м этаже главного дома усадьбы). При жизни поэта П.А. Вяземского (хозяин усадьбы в 1807-1861 годах) здесь бывали А.И. Тургенев, В.Л. Пушкин, В.А. Жуковский, И.И. Дмитриев, К.Н. Батюшков, В.К. Кюхельбекер, А.С. Грибоедов, Д.В. Давыдов, Е.А. Боратынский, А. Мицкевич, М.П. Погодин, С.П. Шевырёв и другие, в 1849 году - Н.В. Гоголь. Трижды (май-июнь и декабрь 1830 года, январь 1831 года) Остафьево посещал А.С. Пушкин. Князь П.П. Вяземский (владелец усадьбы в 1861-1888 годы) создал в усадьбе богатые коллекции предметов старины (в 1870-е годы передал часть собрания в музей Общества любителей древней письменности), картин, оружия, книг (библиотека насчитывала 32 тысячи томов). В 1880-е годы в Остафьево летом работали художники А.А. Киселёв, И.С. Остроухов. В 1888-1898 годах Остафьево владел князь Пётр П. Вяземский, в 1898 году усадьбу купил муж его сестры граф С.Д. Шереметев.

В 1899 году граф С.Д. Шереметев опубликовал 5 томов «Остафьевского архива» князей Вяземских, в том же году к 100-летию А.С. Пушкина главный дом был открыт для бесплатного посещения; в «карамзинской» комнате выставлены реликвии, связанные с поэтом (в том числе письменный стол, жилет, снятый с него после дуэли; трость А.П. Ганнибала). В собрании находились западноевропейская живопись XIV-XIX веков (свыше 600 картин, в том числе Д. Досси, С. Розы, А. Маньяско), немецкая скульптура XV-XVI веков, более 130 русских икон с XV века, портреты работы В.А. Тропинина, К.П. Брюллова, И.Ф. Тупылева, П.Ф. Соколова, А. Молинари, В.И. Гау и других; акварели, гравюры (около 10 тысяч); оружие с XIII века, светильники с XV века (около 300), мебель XVII-XVIII веков, художественное стекло и керамика, геммы, античные монеты. В 1903 Остафьево объявлено заповедным. В 1911-1913 годах по проектам художника Н.З. Панова в парке поставлены памятники писателям, связанным с усадьбой: Н.М. Карамзину (1911), А.С. Пушкину (1913, бронзовая статуя с гипсового оригинала скульптора А.М. Опекушина, в 1938 году передана во Всесоюзный музей А.С. Пушкина; восстановлена в 1999 году), В.А. Жуковскому, П.А. Вяземскому (скульптор Т. Ольденбургская; оба открыты в 1913 году); П.П. Вяземскому (отлит в 1916 году, скульптор К. Мейер, открыт в 1924 году). В 1918 году после национализации открыт Музей-усадьба Остафьево, хранителем (затем заведующим до 1928 года) которого стал П.С. Шереметев (в 1929 года выселен с семьёй из Остафьево). В 1921 году Остафьевский архив перевезён в Хранилище частных архивов в особняке Шереметевых в Москве (ныне в РГАДА, Российском государственном архиве литературы и искусства, Пушкинском Доме в Санкт-Петербурге). В 1930 году музей Остафьево ликвидирован; книги переданы в Публичную библиотеку (ныне РГБ), многие предметы собрания переданы в Музей- усадьбу Останкино, ГИМ, ГМИИ, ГТГ, Серпуховский краеведческий музей и другие, распроданы или расхищены. С 1931 года в усадьбе располагался дом отдыха Наркомата обороны. В 1988 году восстановлен статус мемориального, историко-литературного и художественного музея на правах филиала Музея А.С. Пушкина, с 1994 года самостоятельный Государственный музей- усадьба «Остафьево» - «Русский Парнас». Музеем издаётся «Остафьевский сборник» (выпуски 1-12-, 1993-2009- годы); в 2011 году выпущен «Карамзинский сборник» (выпуски 1-2).

На берегу реки Любуча и пруда сохранился 2-этажный кирпичный главный дом в стиле зрелого классицизма (1801-1807 годы; в 1860-е годы бельведер заменён куполом со шпилем) с 6-колонным портиком коринфского ордера, полуротондой украшенного пилястрами сев. фасада. Боковыми колоннадами (остеклены в 1950 году) дом соединяется с симметрично расположенными 2-этажными флигелями (по мнению М.А. Ильина, в духе творчества И.Е. Старова). Частично сохранился интерьер двусветного овального зала с коринфскими полуколоннами из серого искусственного мрамора. Плотиной главный дом соединён с Троицкой церковью, в которой ротондальный интерьер вписан в четверик центральной части (в 1893 году архитектором А.С. Каминским выполнены 2 иконостаса). К северу от дома расположены остатки регулярного парка середины XVIII века с главной липовой аллеей, названной А.С. Пушкиным «Русским Парнасом», а также берёзовая Карамзинская роща. Также сохранились здания суконной фабрики, хозяйственные флигели (в одном из них открыт Кабинет медали).

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