ОСТАДЕ ВАН
ОСТАДЕ ВАН (голл. Ostade) - голландские живописцы и графики, братья.
Адриан ван Остаде (крещён 10.12.1610 года, Харлем, похоронен - 27.4.1685 года, там же), обучался, возможно, у А. Брауэра, чьим влиянием отмечены его ранние работы. Мастер жанровых сцен из крестьянской жизни (деревенские праздники, сцены в трактирах, сельские работы и разнообразные ремесленные занятия, домашний быт), а также отдельных жанровых фигур («Странствующий музыкант», 1648, Эрмитаж, Санкт-Петербург). Убедительные в своём натурализме, эти сцены нередко имели аллегорический характер (серия «Пять чувств», 1635, там же). В то же время в ранний период изображения людей, предающихся азартным играм, выпивке, дракам и тому подобному, были связаны со старонидерландской традицией сатиры, изобличающей в образах крестьян пороки человечества в целом («Крестьянская пирушка в таверне», около 1635 года, Старая пинакотека, Мюнхен). Интерьерные сцены начиная с 1640-х годов, возможно под влиянием И. ван Остаде, дополняются пейзажными. В это же время сами интерьеры становятся более глубокими и детализированными, а сцены крестьянской жизни получают несколько иную трактовку: сатирическая тональность сменяется буколической («Чтение новостей в доме ткача», 1673, Метрополитен-музей, Нью-Йорк). На живописную стилистику мастера повлияли утрехтские караваджисты (смотри Караваджизм), у которых была заимствована идея внешнего источника света и неравномерного контрастного освещения, а также Ф. Халс с его свободной манерой письма и открытым мазком. Художник писал стаффажные фигуры в картинах других мастеров (в том числе П. Санредама, Я. ван Рёйсдала). Один из крупнейших голландских рисовальщиков XVII века, он создавал также перовые рисунки, дополненные акварелью, подготовительные штудии чёрным и белым мелом на загрунтованной бумаге, натурные наброски чёрным и красным мелом. После 1670 года в его творчестве преобладают законченные акварели, нередко повторяющие темы живописных произведений художника. Крупнейший после Рембрандта голландский мастер офорта.
Исаак ван Остаде (крещён 2.6.1621 года, Харлем - похоронен 16.10.1649 года, там же), учился у своего брата, а также, вероятно, у С. ван Рёйсдала, от которого перенял ряд живописных приёмов. В ранний период писал преимущественно крестьянские сцены и отдельные фигуры в манере своего брата («Интерьер крестьянского дома», 1645, КГ, Берлин). Начиная с 1643 года художник осваивает новый стиль, привнесённый в Голландию П. ван Ларом из Италии. Кьяроскуро сменяется ровным дневным освещением, интерьеры - панорамными пейзажами, по-итальянски моделируются объёмы («Путешественники у сельской гостиницы», 1645, Маурицхёйс, Гаага). В 1640-е годы создавал зимние пейзажи, оживлённые жанровыми сценами («Замёрзшее озеро», 1648, Эрмитаж).