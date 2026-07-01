ОСТАДЕ ВАН

ОСТАДЕ ВАН (голл. Ostade) - голландские живописцы и графики, братья.

Ад­ри­ан ван Остаде (кре­щён 10.12.1610 года, Хар­лем, похоронен - 27.4.1685 года, там же), обу­чал­ся, воз­мож­но, у А. Брау­эра , чьим влия­ни­ем от­ме­че­ны его ран­ние ра­бо­ты. Мас­тер жан­ро­вых сцен из кре­сть­ян­ской жиз­ни (де­ре­вен­ские празд­ни­ки, сце­ны в трак­ти­рах, сель­ские ра­бо­ты и раз­но­об­раз­ные ре­мес­лен­ные за­ня­тия, до­маш­ний быт), а так­же отдельных жан­ро­вых фи­гур («Стран­ст­вую­щий му­зы­кант», 1648, Эр­ми­таж, Санкт-Пе­тер­бург). Убе­ди­тель­ные в сво­ём на­ту­ра­лиз­ме, эти сце­ны не­ред­ко име­ли ал­ле­го­рический ха­рак­тер (се­рия «Пять чувств», 1635, там же). В то же вре­мя в ран­ний пе­ри­од изо­бра­же­ния лю­дей, пре­даю­щих­ся азарт­ным иг­рам, вы­пив­ке, дра­кам и тому подобному, бы­ли свя­за­ны со ста­ро­ни­дерландской тра­ди­ци­ей са­ти­ры, изо­бли­чаю­щей в об­раз­ах кре­сть­ян по­ро­ки че­ло­ве­че­ст­ва в це­лом («Кре­сть­ян­ская пи­руш­ка в та­вер­не», около 1635 года, Ста­рая пи­на­ко­те­ка, Мюн­хен). Ин­терь­ер­ные сце­ны на­чи­ная с 1640-х годов, воз­мож­но под влия­ни­ем И. ван Ос­та­де, до­пол­ня­ют­ся пей­заж­ны­ми. В это же вре­мя са­ми ин­терь­е­ры ста­но­вят­ся бо­лее глу­бо­ки­ми и де­та­ли­зи­ро­ван­ны­ми, а сце­ны кре­сть­ян­ской жиз­ни по­лу­ча­ют нес­коль­ко иную трак­тов­ку: са­ти­рическая то­наль­ность сме­ня­ет­ся бу­ко­ли­че­ской («Чте­ние но­во­стей в до­ме тка­ча», 1673, Мет­ро­по­ли­тен-му­зей, Нью-Йорк). На жи­во­пис­ную сти­ли­сти­ку мас­те­ра по­влия­ли ут­рехт­ские ка­ра­вад­жи­сты (смотри Ка­ра­вад­жизм), у ко­то­рых бы­ла за­им­ст­во­ва­на идея внеш­не­го ис­точ­ни­ка све­та и не­равно­мер­но­го кон­тра­ст­но­го ос­ве­ще­ния, а так­же Ф. Халс с его сво­бод­ной ма­не­рой пись­ма и от­кры­тым маз­ком. Ху­дож­ник пи­сал стаф­фаж­ные фи­гу­ры в кар­ти­нах других мас­те­ров (в том числе П. Сан­ре­да­ма, Я. ван Рёйс­да­ла ). Один из круп­ней­ших голландских ри­со­валь­щи­ков XVII века, он соз­да­вал так­же пе­ро­вые ри­сун­ки, до­пол­нен­ные ак­ва­ре­лью, под­го­то­вительные шту­дии чёр­ным и бе­лым ме­лом на за­грун­то­ван­ной бу­ма­ге, на­тур­ные на­бро­ски чёр­ным и крас­ным ме­лом. По­сле 1670 года в его твор­че­ст­ве пре­об­ла­да­ют за­кон­чен­ные ак­ва­ре­ли, не­ред­ко по­вто­ряю­щие те­мы жи­во­пис­ных про­из­ве­де­ний ху­дож­ни­ка. Круп­ней­ший по­сле Рем­бранд­та голландский мас­тер офор­та.

Иса­ак ван Остаде (кре­щён 2.6.1621 года, Хар­лем - по­хо­ро­нен 16.10.1649 года, там же), учил­ся у сво­его бра­та, а так­же, ве­ро­ят­но, у С. ван Рёйс­да­ла , от ко­то­ро­го пе­ре­нял ряд жи­во­пис­ных приё­мов. В ран­ний пе­ри­од пи­сал пре­имущественно кре­сть­ян­ские сце­ны и отдельные фи­гу­ры в ма­не­ре сво­его бра­та («Ин­терь­ер кре­сть­ян­ско­го до­ма», 1645, КГ, Бер­лин). На­чи­ная с 1643 года ху­дож­ник ос­ваи­ва­ет но­вый стиль, прив­не­сён­ный в Гол­лан­дию П. ван Ла­ром из Ита­лии. Кья­ро­ску­ро сме­ня­ет­ся ров­ным днев­ным ос­ве­ще­ни­ем, ин­терь­е­ры - па­но­рам­ны­ми пей­за­жа­ми, по-италь­ян­ски мо­де­ли­ру­ют­ся объ­ё­мы («Пу­те­ше­ст­вен­ни­ки у сель­ской гос­ти­ни­цы», 1645, Мау­риц­хёйс, Гаа­га). В 1640-е годы соз­да­вал зим­ние пей­за­жи, ожив­лён­ные жан­ро­вы­ми сце­на­ми («За­мёрз­шее озе­ро», 1648, Эр­ми­таж).

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)