ОССУАРИЙ

ОССУАРИЙ (лат. ossuarium, от латинского os, родительный падеж ossis - кость) - в широком значении слова - специальное хранилище костей умерших людей. Такие погребения известны во многих культурах начиная с неолита .

В отечественной ар­хео­ло­гической и вос­то­ко­ведческой ли­те­ра­ту­ре Оссуарий - спе­ци­аль­но из­го­тов­лен­ный со­суд, в ко­то­ром, со­глас­но зо­ро­астрий­ско­му по­гре­баль­но­му об­ря­ду, со­хра­ня­ли пред­ва­ри­тель­но очи­щен­ные от мяг­ких тка­ней кос­ти умер­ших лю­дей. Оссуарии бы­ва­ют ке­ра­мические, але­ба­ст­ро­вые, ка­мен­ные. Рас­про­стра­не­ны на тер­ри­то­рии ря­да ис­то­ри­ко-куль­тур­ных об­лас­тей Средней Азии, в основном в ме­ж­ду­ре­чье Сыр­да­рьи и Аму­да­рьи. В древ­них зо­роа­ст­рий­ских и в пар­сий­ских тек­стах для Оссуария ис­поль­зу­ет­ся тер­мин «ас­то­дон» (ast ̅od ̅an) - вме­сти­ли­ще кос­тей, но боль­шин­ст­во ис­сле­до­ва­те­лей счи­тают, что так на­зы­ва­ли и Оссуарии, и нау­сы . Впер­вые Оссуарии бы­ли об­на­ру­же­ны Н.И. Ве­се­лов­ским в 1885 году во вре­мя рас­ко­пок на Аф­ра­сиа­бе и оп­ре­деле­ны им как «гли­ня­ные гро­бы ог­не­по­клон­ни­ков».

Древ­ней­шие (V-IV века до н. э.) зо­ро­аст­рий­ские за­хо­ро­не­ния очи­щен­ных кос­тей в ке­ра­мических со­су­дах за­фик­си­ро­ва­ны на мо­гиль­ни­ке Та­рым-кая в Хо­рез­ме . По­яв­ле­ние имен­но Оссуария около I века до н. э. свя­зы­ва­ют с Хо­рез­мом, где вы­яв­ле­но наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во ти­пов Оссуариев, в том числе из­вест­ная толь­ко здесь груп­па ста­ту­ар­ных Оссуариев (по­лые ке­ра­мические ста­туи в основном муж­чи­ны или си­дя­щей жен­щи­ны, высотой до 1 м; счи­та­ет­ся, что это изо­бра­же­ние умер­ших в ви­де хто­ни­че­ских бо­жеств). Из­вест­ны и Оссуарии в ви­де жи­вот­ных, например ко­ня; уни­каль­на крыш­ка Оссуария в ви­де го­ло­вы ба­ра­на. Есть Оссуарии в ви­де ар­хитектурных со­ору­же­ний, например круг­лой в пла­не кре­по­сти с пря­мо­уголь­ны­ми в пла­не баш­ня­ми и стре­ло­вид­ны­ми бой­ни­ца­ми. Ви­ди­мо, к конце III или начале IV века н. э. на тер­ри­то­рии Хо­рез­ма фор­ми­ру­ет­ся основной тип ме­ст­ных Оссуариев - пря­мо­уголь­ные или оваль­ные в пла­не ке­ра­мические или але­ба­ст­ро­вые ящи­ки, обыч­но на нож­ках, ко­то­рые свер­ху за­кры­ва­лись 4-скат­ны­ми или по­лу­круг­лы­ми в раз­ре­зе свод­ча­ты­ми крыш­ка­ми. Ино­гда от­вер­стие бы­ло в бо­ко­вой стен­ке и за­кры­ва­лось пло­ской крыш­кой. На­вер­шия-руч­ки кры­шек не­ред­ко бы­ли зоо­морф­ны­ми, ча­ще все­го это фи­гур­ки птиц, но встре­ча­ют­ся и го­ло­вы ба­ра­на или бы­ка.

Ве­ро­ят­но, око­ло ру­бе­жа IV и V веков н. э. Оссуарии (в основном ящич­ные) по­яв­ля­ют­ся на тер­ри­то­рии Со­гда , за­тем в Ча­че и Се­ми­речье . Наи­боль­шее ко­ли­че­ст­во най­де­но в Со­где, где многие ящич­ные Оссуарии от­ли­ча­ют­ся бо­га­тым и раз­но­об­раз­ным де­ко­ром, час­то по­кры­вав­шим всю внеш­нюю по­верх­ность со­су­да. В ор­на­мен­та­ции про­сле­жи­ва­ют­ся позд­не­эл­ли­ни­сти­че­ские, иу­дей­ские, хри­сти­ан­ские мо­ти­вы; встре­ча­ет­ся зо­роа­ст­рий­ская сим­во­ли­ка: например, на стен­ке од­но­го из Оссуариев изо­бра­же­ны вы­со­кий го­ря­щий ал­тарь и по обе сто­ро­ны от не­го слу­жи­те­ли-жре­цы с при­кры­ты­ми по­вяз­ка­ми ли­ца­ми. Осо­бая груп­па со­гдий­ских ящич­ных Оссуариев име­ет 4-скат­ную крыш­ку, увен­чан­ную ан­тро­по­морф­ным или зоо­морф­ным изо­бра­же­ни­ем; стен­ки и крыш­ка пол­но­стью по­кры­ты ар­ка­дой, где в про­лё­тах арок по­ме­ще­ны фи­гу­ры муж­чин и жен­щин с ри­ту­аль­ны­ми пред­ме­та­ми. По мне­нию боль­шин­ст­ва ис­сле­до­ва­те­лей, это - фи­гу­ры бо­жеств со­гдий­ско­го пан­те­о­на, воз­мож­но, со­пос­та­ви­мых с бес­смерт­ны­ми свя­ты­ми из Аве­сты - Аме­ша-Спен­та­ми. Изо­бра­же­ния на со­г­дий­ских Оссуариях от­тис­ки­ва­лись по сы­рой гли­не, ско­рее все­го, при по­мо­щи де­ревянной мат­ри­цы.

По­сле арабского за­вое­ва­ния Средней Азии и ут­вер­жде­ния здесь ис­ла­ма по­гре­бе­ния по зо­роа­ст­рий­ско­му об­ря­ду, в том числе в Оссуариях, пре­кра­ща­ют­ся. На основной тер­ри­то­рии рас­про­стра­не­ния Оссуарии да­ти­ру­ют­ся не позд­нее середины VIII века, лишь в Се­ми­ре­чье есть Оссуарии IX века.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)