ОССУАРИЙ
ОССУАРИЙ (лат. ossuarium, от латинского os, родительный падеж ossis - кость) - в широком значении слова - специальное хранилище костей умерших людей. Такие погребения известны во многих культурах начиная с неолита.
В отечественной археологической и востоковедческой литературе Оссуарий - специально изготовленный сосуд, в котором, согласно зороастрийскому погребальному обряду, сохраняли предварительно очищенные от мягких тканей кости умерших людей. Оссуарии бывают керамические, алебастровые, каменные. Распространены на территории ряда историко-культурных областей Средней Азии, в основном в междуречье Сырдарьи и Амударьи. В древних зороастрийских и в парсийских текстах для Оссуария используется термин «астодон» (ast ̅od ̅an) - вместилище костей, но большинство исследователей считают, что так называли и Оссуарии, и наусы. Впервые Оссуарии были обнаружены Н.И. Веселовским в 1885 году во время раскопок на Афрасиабе и определены им как «глиняные гробы огнепоклонников».
Древнейшие (V-IV века до н. э.) зороастрийские захоронения очищенных костей в керамических сосудах зафиксированы на могильнике Тарым-кая в Хорезме. Появление именно Оссуария около I века до н. э. связывают с Хорезмом, где выявлено наибольшее количество типов Оссуариев, в том числе известная только здесь группа статуарных Оссуариев (полые керамические статуи в основном мужчины или сидящей женщины, высотой до 1 м; считается, что это изображение умерших в виде хтонических божеств). Известны и Оссуарии в виде животных, например коня; уникальна крышка Оссуария в виде головы барана. Есть Оссуарии в виде архитектурных сооружений, например круглой в плане крепости с прямоугольными в плане башнями и стреловидными бойницами. Видимо, к конце III или начале IV века н. э. на территории Хорезма формируется основной тип местных Оссуариев - прямоугольные или овальные в плане керамические или алебастровые ящики, обычно на ножках, которые сверху закрывались 4-скатными или полукруглыми в разрезе сводчатыми крышками. Иногда отверстие было в боковой стенке и закрывалось плоской крышкой. Навершия-ручки крышек нередко были зооморфными, чаще всего это фигурки птиц, но встречаются и головы барана или быка.
Вероятно, около рубежа IV и V веков н. э. Оссуарии (в основном ящичные) появляются на территории Согда, затем в Чаче и Семиречье. Наибольшее количество найдено в Согде, где многие ящичные Оссуарии отличаются богатым и разнообразным декором, часто покрывавшим всю внешнюю поверхность сосуда. В орнаментации прослеживаются позднеэллинистические, иудейские, христианские мотивы; встречается зороастрийская символика: например, на стенке одного из Оссуариев изображены высокий горящий алтарь и по обе стороны от него служители-жрецы с прикрытыми повязками лицами. Особая группа согдийских ящичных Оссуариев имеет 4-скатную крышку, увенчанную антропоморфным или зооморфным изображением; стенки и крышка полностью покрыты аркадой, где в пролётах арок помещены фигуры мужчин и женщин с ритуальными предметами. По мнению большинства исследователей, это - фигуры божеств согдийского пантеона, возможно, сопоставимых с бессмертными святыми из Авесты - Амеша-Спентами. Изображения на согдийских Оссуариях оттискивались по сырой глине, скорее всего, при помощи деревянной матрицы.
После арабского завоевания Средней Азии и утверждения здесь ислама погребения по зороастрийскому обряду, в том числе в Оссуариях, прекращаются. На основной территории распространения Оссуарии датируются не позднее середины VIII века, лишь в Семиречье есть Оссуарии IX века.