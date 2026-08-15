ОССЕРВАТОРЕ РОМАНО
ОССЕРВАТОРЕ РОМАНО (итал. «L’Osservatore Romano» - «Римский обозреватель») - фициальный печатный орган Святого Престола Римско-католической церкви.
Издаётся на итальянском языке с 1.7.1861 года. Тираж 25 тысяч экземпляров (2011). Публикует тексты выступлений папы Римского, сообщения о деятельности Святого Престола, важнейших событиях в жизни Римско-католической церкви, Италии и других стран, офиц.иальные документы Ватикана, статьи католических иерархов, специалистов в области богословия, истории, культуры, политики. С 1934 годаиздаётся воскресное приложение к «Оссерваторе Романо» - «L’Osservatore della Domenica» («Воскресный обозреватель»). Выходят также еженедельные издания «Оссерваторе Романо» на французском языке (с 1949 года), итальянском языке (с 1950 года), английском языке (с 1968 года), испанском языке (с 1969 года), португальском языке (с 1970 года), немецком языке (с 1971 года), языке малаялам (с 2007 года; перевод издания на английский язык), ежемесячное издание на польском языке (с 1980 года). Газета имеет официальный интернет-сайт на итальянском, английском и испанском языках.