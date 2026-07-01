ОСОРНО

ОСОРНО - го­род в южной час­ти Чи­ли, в ре­гио­не Лос-Ла­гос, административный центр провинции Осор­но.

Население 153,8 тысяч человек (2012). Рас­по­ло­жен на реке Ра­уэ и её при­то­ке Да­мас. Ав­то­мо­биль­ное со­об­ще­ние с го­ро­да­ми Сан­ть­я­го, Валь­ди­вия, Пу­эр­то-Монт и другими; так называемым Тран­сан­дий­ским шос­се свя­зан с ар­гентинским ку­рорт­ным го­родом Сан-Кар­лос-де-Ба­ри­ло­че. Внутренний аэ­ро­порт Кань­яль-Ба­хо-Кар­лос-Отт-Сье­берт (в 7 км к юго-вос­то­ку от го­ро­да).

Пер­вая не­удач­ная по­пыт­ка за­ло­жить по­се­ле­ние на мес­те совремееного Осорно бы­ла пред­при­ня­та в 1553 году испанским кон­ки­ста­до­ром и гу­бер­на­то­ром Чи­ли П. де Валь­ди­вия. В 1558 году го­род ос­но­ван но­вым гу­бер­на­тором Г. Ур­та­до де Мен­до­са под современным на­зва­ни­ем (в честь де­да Мен­до­сы, графа Осор­но). В 1602 году раз­ру­шен ин­дей­ца­ми арау­ка­на­ми, обез­лю­дел. В 1790-х годах от­стро­ен и за­се­лён по ини­циа­ти­ве Ам­бро­сио О’Хиггинса (от­ца чилийского бор­ца за не­за­ви­си­мость Б. О’Хиггинса), по­лу­чив­ше­го в 1796 году ти­тул мар­ки­за Осор­но. С 1796 года административный центр ок­ру­га, с 1823 года пред­ста­ви­тель­ст­ва (delegación), с 1833 года департамента, с 1940 года провинции Осор­но. С середины XIX века ак­тив­но за­се­лял­ся вы­ход­ца­ми из Гер­ма­нии, по­ло­жив­ши­ми на­ча­ло раз­ви­тию жи­вот­но­вод­ст­ва (раз­ве­де­ние круп­но­го ро­га­то­го ско­та) в рай­оне Осорно. К началу XX века го­род стал од­ним из важ­ней­ших ре­гио­наль­ных жи­вот­но­водческих цен­тров.

Ре­ка Ра­уэ де­лит го­род на две час­ти: за­пад­ную (главным образом жи­лая за­строй­ка) и вос­точ­ную (ме­сто со­сре­до­то­че­ния административных, де­ло­вых и со­ци­аль­ных уч­ре­ж­де­ний; на юго-вос­то­ке скон­цен­три­ро­ва­ны основные промышленные мощ­но­сти). Сре­ди па­мят­ни­ков ар­хи­тек­ту­ры Осорно: ка­фед­раль­ный со­бор Апостола Мат­фея (2-я половина XVI века; ре­кон­ст­руи­ро­ван по­сле зем­ле­тря­се­ния 1960 года), кре­пость ко­ро­ле­вы Ма­рии-Луи­зы (конец XVIII века), так­же особ­ня­ки ев­ропейских (в основном не­мец­ких) ко­ло­ни­стов, в том числе В. Ной­ман­на (1904-1908 годы) в сти­ле мо­дерн, Ш. Буш­ман­на (1929) в фор­мах не­оклас­си­циз­ма . Зда­ние железнодорожного во­кза­ла (конец XIX - начало XX веков).

В Осорно - Университет Лос-Ла­гос (1993); фи­лиа­лы университетов Сан­то-То­мас, Сан-Са­ба­сть­ян (оба - город Сан­ть­я­го) и других. Му­ни­ци­паль­ный ис­то­рический ар­хив и Му­зей провинции Осор­но (1946; ар­хео­ло­гические и па­лео­нто­ло­гические на­ход­ки Лос-Ла­го­са, экс­по­зи­ция по ко­ло­ни­за­ции ре­гио­на вы­ход­ца­ми из Гер­ма­нии), Му­зей изо­бра­зи­тель­ных ис­кусств «Su­razo» (2003), ин­те­рак­тив­ный му­зей. Му­ни­ци­паль­ный те­атр. Куль­тур­ный центр «Хо­се Гуа­да­лу­пе По­са­да» (1946). Еже­год­но про­во­дит­ся ме­ж­ду­народная сельскохоззяйственная, жи­вот­но­водческая и промышленная вы­став­ка «Sago Fisur».

Осорно - один из важ­ней­ших эко­но­мических цен­тров ре­гио­на Лос-Ла­гос. Большая часть на­се­ле­ния за­ня­та в сфе­ре ус­луг (в основном транс­порт и ло­ги­сти­ка, оп­то­вая и роз­нич­ная тор­гов­ля, стра­хо­вое де­ло, гос­ти­нич­ный и рес­то­ран­ный биз­нес). Главный промышленный центр провинции Осор­но и один из круп­ней­ших национальных цен­тров мо­лоч­но-мяс­но­го ско­то­вод­ст­ва. Большая часть промышленных пред­при­ятий ори­ен­ти­ро­ва­на на пе­ре­ра­бот­ку сельскохозяйственной про­дук­ции. Ве­ду­щие от­рас­ли промышленности: мо­лоч­ная, мас­ло­сы­ро­дель­ная, мяс­ная (в том числе мя­со­хла­до­бойная). В про­вин­ции про­из­во­дит­ся около 25% мо­лоч­ной про­дук­ции стра­ны; круп­ней­шие про­из­во­ди­те­ли - ком­па­нии «Nest­lé Chile» (2011; свыше 22 тысяч тонн па­ке­ти­ро­ван­но­го мо­ло­ка в год), «Mulpul­mo» (12 тысяч тонн па­ке­ти­ро­ван­но­го мо­ло­ка в год, 9,6 тысяч тонн сы­ра, 3,6 тысячи тонн сли­воч­но­го мас­ла), «Soprole» и другие. В пе­ре­ра­бот­ке мя­са вы­де­ля­ют­ся ком­па­нии «Fri­ma» (ох­ла­ж­дён­ная го­вя­ди­на, различные по­лу­фаб­ри­ка­ты) и «Frigosor». Дей­ст­ву­ет ряд пред­прия­тий по про­изводству му­ки, ма­ка­рон­ных, хле­бо­бу­лоч­ных из­де­лий, кон­сер­вов (в том числе овощ­ных). На тер­ри­то­рии ин­ду­ст­ри­аль­но­го пар­ка «Anticura» (на юго-вос­то­ке Осорно) - вы­пуск ла­ко­кра­соч­ной про­дук­ции, це­мен­та, ме­тал­ло­кон­ст­рук­ций и другого.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)