ОСОРНО
ОСОРНО - город в южной части Чили, в регионе Лос-Лагос, административный центр провинции Осорно.
Население 153,8 тысяч человек (2012). Расположен на реке Рауэ и её притоке Дамас. Автомобильное сообщение с городами Сантьяго, Вальдивия, Пуэрто-Монт и другими; так называемым Трансандийским шоссе связан с аргентинским курортным городом Сан-Карлос-де-Барилоче. Внутренний аэропорт Каньяль-Бахо-Карлос-Отт-Сьеберт (в 7 км к юго-востоку от города).
Первая неудачная попытка заложить поселение на месте совремееного Осорно была предпринята в 1553 году испанским конкистадором и губернатором Чили П. де Вальдивия. В 1558 году город основан новым губернатором Г. Уртадо де Мендоса под современным названием (в честь деда Мендосы, графа Осорно). В 1602 году разрушен индейцами арауканами, обезлюдел. В 1790-х годах отстроен и заселён по инициативе Амбросио О’Хиггинса (отца чилийского борца за независимость Б. О’Хиггинса), получившего в 1796 году титул маркиза Осорно. С 1796 года административный центр округа, с 1823 года представительства (delegación), с 1833 года департамента, с 1940 года провинции Осорно. С середины XIX века активно заселялся выходцами из Германии, положившими начало развитию животноводства (разведение крупного рогатого скота) в районе Осорно. К началу XX века город стал одним из важнейших региональных животноводческих центров.
Река Рауэ делит город на две части: западную (главным образом жилая застройка) и восточную (место сосредоточения административных, деловых и социальных учреждений; на юго-востоке сконцентрированы основные промышленные мощности). Среди памятников архитектуры Осорно: кафедральный собор Апостола Матфея (2-я половина XVI века; реконструирован после землетрясения 1960 года), крепость королевы Марии-Луизы (конец XVIII века), также особняки европейских (в основном немецких) колонистов, в том числе В. Нойманна (1904-1908 годы) в стиле модерн, Ш. Бушманна (1929) в формах неоклассицизма. Здание железнодорожного вокзала (конец XIX - начало XX веков).
В Осорно - Университет Лос-Лагос (1993); филиалы университетов Санто-Томас, Сан-Сабастьян (оба - город Сантьяго) и других. Муниципальный исторический архив и Музей провинции Осорно (1946; археологические и палеонтологические находки Лос-Лагоса, экспозиция по колонизации региона выходцами из Германии), Музей изобразительных искусств «Surazo» (2003), интерактивный музей. Муниципальный театр. Культурный центр «Хосе Гуадалупе Посада» (1946). Ежегодно проводится международная сельскохоззяйственная, животноводческая и промышленная выставка «Sago Fisur».
Осорно - один из важнейших экономических центров региона Лос-Лагос. Большая часть населения занята в сфере услуг (в основном транспорт и логистика, оптовая и розничная торговля, страховое дело, гостиничный и ресторанный бизнес). Главный промышленный центр провинции Осорно и один из крупнейших национальных центров молочно-мясного скотоводства. Большая часть промышленных предприятий ориентирована на переработку сельскохозяйственной продукции. Ведущие отрасли промышленности: молочная, маслосыродельная, мясная (в том числе мясохладобойная). В провинции производится около 25% молочной продукции страны; крупнейшие производители - компании «Nestlé Chile» (2011; свыше 22 тысяч тонн пакетированного молока в год), «Mulpulmo» (12 тысяч тонн пакетированного молока в год, 9,6 тысяч тонн сыра, 3,6 тысячи тонн сливочного масла), «Soprole» и другие. В переработке мяса выделяются компании «Frima» (охлаждённая говядина, различные полуфабрикаты) и «Frigosor». Действует ряд предприятий по производству муки, макаронных, хлебобулочных изделий, консервов (в том числе овощных). На территории индустриального парка «Anticura» (на юго-востоке Осорно) - выпуск лакокрасочной продукции, цемента, металлоконструкций и другого.