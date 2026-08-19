ОСОРИО БЕНИТЕС МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ

ОСОРИО БЕНИТЕС МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ (исп. Osorio Benítez) [псевдоним Порфирио Барба Хакоб (Porfirio Barba Jacob)] - колумбийский поэт.

Учил­ся в пе­да­го­гическом университете Ме­дель­и­на, по­се­щал за­ня­тия на юри­дическом факультете Национального университета Ко­лум­бии. В 1901 году по­ки­нул Ко­лум­бию, жил на Ку­бе, в Мек­си­ке , США, Гва­те­ма­ле , Пе­ру и других; вы­сту­пал как пуб­ли­цист. В 1921-1926 годах ди­рек­тор Национальной библиотеки Мек­си­ки. В 1930 году окон­ча­тель­но пе­ре­брал­ся в Ме­хи­ко.

Де­бю­ти­ро­вал по­этическим сборником «Де­рев­ня Фло­ри­да» («Campi ̃na Flori­da», 1907). На твор­че­ст­во Осорио, од­но­го из ве­ду­щих пред­ста­ви­те­лей мо­дер­низ­ма в латиноамериканской по­эзии, ре­шаю­щее влия­ние ока­за­ла ли­ри­ка Ш. Бод­ле­ра и Р. Да­рио: по­этические сбориники «Пес­ни и эле­гии» («Can­ciones y elegí as», 1932), «Чёр­ные ро­зы» («Rosas negras», 1933), «Песнь внут­рен­ней жиз­ни и дру­гие сти­хо­тво­ре­ния» («La canci ́on de la vida profunda y otros poemas», 1937) и другие. Ав­тор мно­го­численных очер­ков, био­гра­фий, в том числе о Ф. (Пан­чо) Ви­лье.