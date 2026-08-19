ОСОРИО БЕНИТЕС МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ
ОСОРИО БЕНИТЕС МИГЕЛЬ АНХЕЛЬ (исп. Osorio Benítez) [псевдоним Порфирио Барба Хакоб (Porfirio Barba Jacob)] - колумбийский поэт.
Учился в педагогическом университете Медельина, посещал занятия на юридическом факультете Национального университета Колумбии. В 1901 году покинул Колумбию, жил на Кубе, в Мексике, США, Гватемале, Перу и других; выступал как публицист. В 1921-1926 годах директор Национальной библиотеки Мексики. В 1930 году окончательно перебрался в Мехико.
Дебютировал поэтическим сборником «Деревня Флорида» («Campi ̃na Florida», 1907). На творчество Осорио, одного из ведущих представителей модернизма в латиноамериканской поэзии, решающее влияние оказала лирика Ш. Бодлера и Р. Дарио: поэтические сбориники «Песни и элегии» («Canciones y elegí as», 1932), «Чёрные розы» («Rosas negras», 1933), «Песнь внутренней жизни и другие стихотворения» («La canci ́on de la vida profunda y otros poemas», 1937) и другие. Автор многочисленных очерков, биографий, в том числе о Ф. (Панчо) Вилье.