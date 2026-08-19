ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ О НУЖДАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ
ОСОБОЕ СОВЕЩАНИЕ О НУЖДАХ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРОМЫШЛЕННОСТИ - в России временный межведомственный орган по выработке социально-экономической политики в аграрной сфере в условиях крестьянского малоземелья в Европе России, обострившегося ввиду демографического взрыва.
Учреждено императором Николаем II 22.1(4.2).1902 года по инициативе С.Ю. Витте (председатель совещания), поддержанной министром внутренних дел Д.С. Сипягиным. Действовало наряду с альтернативной Редакционной комиссией МВД по пересмотру крестьянского законодательства (председатель - А.С. Стишинский, 1902-1905 годы; издала «Труды Редакционной комиссии по пересмотру законоположений о крестьянах», тома 1-6, 1903-1904 годы; её проект базировался на принципах сословности суда и управления, неотчуждаемости надельной земли и неприкосновенности общины). В состав Особого совещания входили граф И.И. Воронцов-Дашков, Н.Н. Герард, А.С. Ермолов, граф В.Н. Коковцов, А.Н. Куломзин, А.А. Половцов, П.А. Сабуров, П.П. Семёнов-Тян-Шанский, Стишинский, Ф.Г. Тёрнер, Н.М. Чихачёв, граф. С.Д. Шереметев и другие; позднее - П.Х. Шванебах, П.Л. Лобко и другие. К участию в его работе были привлечены 87 человек с совещательным голосом. При Особом совещании образовано 12 подготовительных комиссий. Работало в Санкт-Петербурге.
В 1902 учреждены также местные комитеты о нуждах сельскохозяйственной промышленности - 82 губернских и областных (председатели - губернаторы) и 536 уездных и окружных (председатели -уездные предводители дворянства). В их состав входили лица, занимавшие выборные должности в дворянском и земском самоуправлении, представители сельскохозяйственных обществ, служащие местных органов власти, а также другие лица по приглашению председателей комитетов (всего около 12,5 тысяч человек, в том числе. свыше 1,9 тысяч крестьян).
Особое совещание запросило мнения местных комитетов по вопросам агротехники, землепользования, распространения сельскохозяйственных знаний, сбыта, перевозки и торговли сельскохозяйственной продукцией, организации крестьянского самоуправления, переселенческого дела и других, предложило им также рассматривать вопросы «общего правопорядка и общего управления». Свод трудов местных комитетов о ссельскохозяйственной промышленности по отдельным темам (аренда сельскохозяйственных земель, земство, земское обложение, просвещение и тому подобное) издан в 1903 году в 57 томах.
Особое совещание начало рассматривать заключения местных комитетов 8(21).12.1904 года. Оно в основном согласилось с заключениями большинства местных комитетов, которые высказались в духе либерального земского движения по вопросам правового положения крестьянства, местного управления и самоуправления. Совещание выступило за уравнение крестьян в правах с другими сословиями, ликвидацию сословных волостных судов, создание «мелкой» (поселковой или волостной) земской единицы как низшего звена в системе земского самоуправления, передачу ей от органов крестьянского самоуправления административных вопросов [реализация этих положений фактически была предусмотрена указом Николая II от 12(25).12.1904 года «О предначертаниях к усовершенствованию государственного порядка»].
Принципиальным новшеством в программе государственной политики, предложенной Особым совещанием, был постепенный, основанный на добровольности переход от общинного к частному крестьянскому землевладению. Совещание считало, что государство должно облегчить крестьянам выход из общины с правом закрепить за собой надельную землю в собственность, оказывать содействие созданию хуторских хозяйств и другое. Местные комитеты Особого совещания касались также вопросов финансовой политики, настаивали на понижении косвенных налогов, введении подоходного налога, более широком участии государства в развитии начального образования в целях обеспечения его общедоступности и другом. По инициативе совещания приняты законы о разрешении работать в праздничные дни [10(23).5.1904 года], об учреждениях мелкого кредита [7(20).6.1904 года, способствовал развитию кредитной кооперации], о съездах представителей биржевой торговли и сельского хозяйства [30.5(12.6).1905 года].
Особое совещание не успело окончить свою работу. Указом Николая II от 30.3(12.4).1905 года оно было упразднено, по всей видимости, в связи с тем, что император поддержал высказанную тогда Д.Ф. Треповым идею о необходимости в условиях революционного брожения ограничиться мерами экономического характера, не затрагивая пока основы социальной организации крестьянства. Материалы совещания были переданы вновь созданному Особому совещанию о мерах к укреплению крестьянского землевладения под председательством И.Л. Горемыкина.
Деятельность Особого совещания и местных комитетов о нуждах сельскохозяйственной промышленности широко освещалась в печати, способствовала консолидации либеральной оппозиции, во многом послужила источником концепции Столыпина реформ, особенно столыпинской аграрной реформы.