ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО
ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО - в гражданском и арбитражном процессах особый порядок рассмотрения и разрешения определённых строго предусмотренных в законе категорий дел.
Общим признаком дел, рассматриваемых в рамках Особого производства, признаётся отсутствие по ним спора о праве гражданском и, соответственно, сторон с взаимоисключающими интересами. В порядке Особого производства либо устанавливается юридический факт, либо определяется правовое состояние (правовой статус) гражданина, либо иным образом устраняется неопределённость в существовании субъективных прав.
Как институт права Особого производства возникает в связи с необходимостью подтверждения неоспариваемых прав, фактов, состояний. Так, ещё в римском праве, наряду с исковым, существовало и так называемое бесспорное судопроизводство, в котором, как и при Особом производстве, не оспаривалось притязание на право или на вещь. В тех или иных процессуальных формах такое производство закрепилось в XIX веке в законодательстве континентальных стран Европы, а также дореволюционной России («охранительное» производство).
В современном российском гражданском процессе в порядке Особого производства суд рассматривает дела: об установлении фактов, имеющих юридическое значение; об усыновлении (удочерении) ребёнка; о признании гражданина безвестно отсутствующим или об объявлении гражданина умершим; об ограничении дееспособности, о признании гражданина недееспособным, об ограничении несовершеннолетнего в возрасте от 14 до 18 лет права самостоятельно распоряжаться своими доходами; об объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным (эмансипация); о признании движимой вещи бесхозяйной и признании права муниципальной собственности на бесхозяйную недвижимую вещь; о восстановлении прав по утраченным ценным бумагам на предъявителя или ордерным ценным бумагам (вызывное производство); о принудительной госпитализации гражданина в психиатрический диспансер и принудительном психиатрическом освидетельствовании; о внесении исправлений или изменений в записи актов гражданского состояния; по заявлениям о совершённых нотариальных действиях или об отказе в их совершении; по заявлениям о восстановлении утраченного судебного производства. В российском арбитражном процессе в порядке Особого производства рассматриваются дела об установлении фактов, имеющих юридическое значение в сфере предпринимательской и иной экономической деятельности.
Отсутствие спора о праве и сторон в материально-правовом смысле существенным образом влияет на процессуальный порядок рассмотрения и разрешения таких дел:
процессуальным средством возбуждения дел Особого производства является не иск, а заявление. При этом заявление содержит адресованную суду просьбу подтвердить юридический факт, никем не оспариваемое субъективное право, определить правовой статус и так далее;
лицо, обращающееся в суд в порядке Особого производства, именуется заявителем. Хотя ответчик по таким категориям дел отсутствует, не исключается участие по ним заинтересованных лиц, имеющих как прямую, так и косвенную (опосредованную) заинтересованность;
в процессе, в котором нет сторон с взаимоисключающими интересами, не может быть третьих лиц, как заявляющих, так и не заявляющих самостоятельных требований на предмет спора;
круг заявителей по делам Особого производства, как правило, заранее установлен в законе. При этом закон либо содержит перечень лиц, имеющих право на обращение в суд (например, дела о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным), либо обязывает суд на момент обращения в суд проверить наличие у заявителя материально-правовой заинтересованности в деле (например, по делам об установлении фактов, имеющих юридическое значение);
с определёнными особенностями в Особом производстве действуют многие функциональные принципы, включая принципы диспозитивности и состязательности;
при рассмотрении дел Особого производства не применяются процессуально-правовые институты, свойственные исковому производству, как то: обеспечение иска, отказ от иска, признание иска, заключение мирового соглашения, изменения предмета или основания иска и другие;
в Особом производстве не допускается рассмотрение спора о праве. Если суд установит наличие такого спора на момент возбуждения дела, то он обязан возвратить заявление без рассмотрения и предложить заинтересованному лицу обратиться в суд в исковом порядке. При возникновении спора о праве в ходе судебного разбирательства суд оставляет заявление без рассмотрения, а у заинтересованного лица сохраняется право на предъявление иска. Исключения составляют дела о признании гражданина недееспособным или ограниченно дееспособным, спор о правовом статусе которого подлежит рассмотрению в порядке особого производства.
Дела, относимые к Особому производству, являются разнохарактерными. Соответственно в гражданском процессе выделяются 12 обособленных самостоятельных Особых производств (включая и производство по делам о признании недееспособного или ограниченно дееспособного гражданина дееспособным). При этом особыми они считаются по отношению к исковому производству, в порядке которого рассматриваются споры, возникающие из гражданских, семейных, жилищных, трудовых, земельных, экологических и иных правоотношений.