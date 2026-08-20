ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО

ОСОБОЕ ПРОИЗВОДСТВО - в гра­ж­дан­ском и ар­бит­раж­ном про­цес­сах осо­бый по­ря­док рас­смот­ре­ния и раз­ре­ше­ния оп­ре­де­лён­ных стро­го пре­ду­смот­рен­ных в за­ко­не ка­те­го­рий дел.

Об­щим при­зна­ком дел, рас­смат­ри­вае­мых в рам­ках Особого производства, при­зна­ёт­ся от­сут­ст­вие по ним спо­ра о пра­ве гра­ж­дан­ском и, со­от­вет­ст­вен­но, сто­рон с взаи­мо­ис­клю­чаю­щи­ми ин­те­ре­са­ми. В по­ряд­ке Особого производства ли­бо ус­та­нав­ли­ва­ет­ся юри­дический факт, ли­бо оп­ре­де­ля­ет­ся пра­во­вое со­стоя­ние (пра­во­вой ста­тус) гра­ж­да­ни­на , ли­бо иным об­ра­зом уст­ра­ня­ет­ся не­оп­ре­де­лён­ность в су­ще­ст­во­ва­нии субъ­ек­тив­ных прав.

Как ин­сти­тут пра­ва Особого производства воз­ни­ка­ет в свя­зи с не­об­хо­ди­мо­стью под­твер­жде­ния не­ос­па­ри­вае­мых прав, фак­тов, со­стоя­ний. Так, ещё в рим­ском пра­ве, на­ря­ду с ис­ко­вым, су­ще­ст­во­ва­ло и так называемое бес­спор­ное су­до­про­из­вод­ст­во, в ко­то­ром, как и при Особом производстве, не ос­па­ри­ва­лось при­тя­за­ние на пра­во или на вещь. В тех или иных про­цес­су­аль­ных фор­мах та­кое про­из­вод­ст­во за­кре­пи­лось в XIX веке в за­ко­но­да­тель­ст­ве кон­ти­нен­таль­ных стран Ев­ро­пы , а так­же до­ре­во­лю­ци­он­ной Рос­сии («ох­ра­ни­тель­ное» про­из­вод­ст­во).

В современном российском гражданском про­цес­се в по­ряд­ке Особого производства суд рас­смат­ри­ва­ет де­ла: об ус­та­нов­ле­нии фак­тов, имею­щих юри­дическое зна­че­ние; об усы­нов­ле­нии (удо­че­ре­нии) ре­бён­ка; о при­зна­нии гра­ж­да­ни­на без­вест­но от­сут­ст­вую­щим или об объ­яв­ле­нии гра­ж­да­ни­на умер­шим; об ог­ра­ни­че­нии дее­спо­соб­но­сти, о при­зна­нии гра­ж­да­ни­на не­дее­спо­соб­ным, об ог­ра­ни­че­нии не­со­вер­шен­но­лет­не­го в воз­рас­те от 14 до 18 лет пра­ва са­мо­стоя­тель­но рас­по­ря­жать­ся свои­ми до­хо­да­ми; об объ­яв­лении не­со­вер­шен­но­лет­не­го пол­но­стью дее­спо­соб­ным (эман­си­па­ция); о при­зна­нии дви­жи­мой ве­щи бес­хо­зяй­ной и при­зна­нии пра­ва му­ни­ци­паль­ной соб­ст­вен­но­сти на бес­хо­зяй­ную не­дви­жи­мую вещь; о вос­ста­нов­ле­нии прав по ут­ра­чен­ным цен­ным бу­ма­гам на предъ­я­ви­те­ля или ор­дер­ным цен­ным бу­ма­гам (вы­зыв­ное про­из­вод­ст­во); о при­ну­ди­тель­ной гос­пи­та­ли­за­ции гра­ж­да­ни­на в пси­хи­ат­рический дис­пан­сер и при­ну­ди­тель­ном пси­хи­ат­рическом ос­ви­де­тель­ст­во­ва­нии; о вне­се­нии ис­прав­ле­ний или из­ме­не­ний в за­пи­си ак­тов гражданского со­стоя­ния; по за­яв­ле­ни­ям о со­вер­шён­ных но­та­ри­аль­ных дей­ст­ви­ях или об от­ка­зе в их со­вер­ше­нии; по за­яв­ле­ни­ям о вос­ста­нов­ле­нии ут­ра­чен­но­го су­деб­но­го про­из­вод­ст­ва. В российском ар­бит­раж­ном про­цес­се в по­ряд­ке Особого производства рас­смат­ри­ва­ют­ся де­ла об ус­та­нов­ле­нии фак­тов, имею­щих юри­дическое зна­че­ние в сфе­ре пред­при­ни­ма­тель­ской и иной эко­но­мической дея­тель­но­сти.

От­сут­ст­вие спо­ра о пра­ве и сто­рон в ма­те­ри­аль­но-пра­во­вом смыс­ле су­ще­ст­вен­ным об­ра­зом влия­ет на про­цес­су­аль­ный по­ря­док рас­смот­ре­ния и раз­ре­ше­ния та­ких дел:

про­цес­су­аль­ным сред­ст­вом воз­бу­ж­де­ния дел Особого производства яв­ля­ет­ся не иск, а за­яв­ле­ние. При этом за­яв­ле­ние со­дер­жит ад­ре­со­ван­ную су­ду прось­бу под­твер­дить юри­дический факт, ни­кем не ос­па­ри­вае­мое субъ­ек­тив­ное пра­во, оп­ре­де­лить пра­во­вой ста­тус и так далее;

ли­цо, об­ра­щаю­щее­ся в суд в по­ряд­ке Особого производства, име­ну­ет­ся зая­ви­те­лем. Хо­тя от­вет­чик по та­ким ка­те­го­ри­ям дел от­сут­ст­ву­ет, не ис­клю­ча­ет­ся уча­стие по ним за­ин­те­ре­со­ван­ных лиц, имею­щих как пря­мую, так и кос­вен­ную (опо­сре­до­ван­ную) за­ин­те­ре­со­ван­ность;

в про­цес­се, в ко­то­ром нет сто­рон с взаи­мо­ис­клю­чаю­щи­ми ин­те­ре­са­ми, не мо­жет быть треть­их лиц, как за­яв­ляю­щих, так и не за­яв­ляю­щих са­мо­стоятельных тре­бо­ва­ний на пред­мет спо­ра;

круг зая­ви­те­лей по де­лам Особого производства, как пра­ви­ло, за­ра­нее ус­та­нов­лен в за­ко­не. При этом за­кон ли­бо со­дер­жит пе­ре­чень лиц, имею­щих пра­во на об­ра­ще­ние в суд (например, де­ла о при­зна­нии гра­ж­да­ни­на не­дее­спо­соб­ным или ог­ра­ни­чен­но дее­спо­соб­ным), ли­бо обя­зы­ва­ет суд на мо­мент об­ра­ще­ния в суд про­ве­рить на­ли­чие у зая­ви­те­ля ма­те­ри­аль­но-пра­во­вой за­ин­те­ре­со­ван­но­сти в де­ле (например, по де­лам об ус­та­нов­ле­нии фак­тов, имею­щих юри­дическое зна­че­ние);

с оп­ре­де­лён­ны­ми осо­бен­но­стя­ми в Особом производстве дей­ст­ву­ют многие функ­цио­наль­ные прин­ци­пы, вклю­чая прин­ци­пы дис­по­зи­тив­но­сти и со­стя­за­тель­но­сти;

при рас­смот­ре­нии дел Особого производства не при­ме­ня­ют­ся про­цес­су­аль­но-пра­во­вые ин­сти­ту­ты, свой­ст­вен­ные ис­ко­во­му про­из­вод­ст­ву, как то: обес­пе­че­ние ис­ка, от­каз от ис­ка, при­зна­ние ис­ка, за­клю­че­ние ми­ро­во­го со­гла­ше­ния, из­ме­не­ния пред­ме­та или ос­но­ва­ния ис­ка и другие;

в Особом производстве не до­пус­ка­ет­ся рас­смот­ре­ние спо­ра о пра­ве. Ес­ли суд ус­та­но­вит на­ли­чие та­ко­го спо­ра на мо­мент воз­бу­ж­де­ния де­ла, то он обя­зан воз­вра­тить за­яв­ле­ние без рас­смот­ре­ния и пред­ло­жить за­ин­те­ре­со­ван­но­му ли­цу об­ра­тить­ся в суд в ис­ко­вом по­ряд­ке. При воз­ник­но­ве­нии спо­ра о пра­ве в хо­де су­деб­но­го раз­би­ра­тель­ст­ва суд ос­тав­ля­ет за­яв­ле­ние без рас­смот­ре­ния, а у за­ин­те­ре­со­ван­но­го ли­ца со­хра­ня­ет­ся пра­во на предъ­яв­ле­ние ис­ка. Ис­клю­че­ния со­став­ля­ют де­ла о при­зна­нии гра­ж­да­ни­на не­дее­спо­соб­ным или ог­ра­ни­чен­но дее­спо­соб­ным, спор о пра­во­вом ста­ту­се ко­то­ро­го под­ле­жит рас­смот­ре­нию в по­ряд­ке осо­бо­го про­из­вод­ст­ва.

Де­ла, от­но­си­мые к Особому производству, яв­ля­ют­ся раз­но­ха­рак­тер­ны­ми. Со­от­вет­ст­вен­но в гражданском про­цес­се вы­де­ля­ют­ся 12 обо­соб­лен­ных са­мо­стоя­тель­ных Особых производств (вклю­чая и про­из­вод­ст­во по де­лам о при­зна­нии не­дее­спо­соб­но­го или ог­ра­ни­чен­но дее­спо­соб­но­го гра­ж­да­ни­на дее­спо­соб­ным). При этом осо­бы­ми они счи­та­ют­ся по от­но­ше­нию к ис­ко­во­му про­из­вод­ст­ву, в по­ряд­ке ко­то­ро­го рас­смат­ри­ва­ют­ся спо­ры, воз­ни­каю­щие из гражданских, се­мей­ных, жи­лищ­ных, тру­до­вых, зе­мель­ных, эко­ло­гических и иных пра­во­от­но­ше­ний.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)