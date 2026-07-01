ОСОБОЕ МНЕНИЕ

ОСОБОЕ МНЕНИЕ​ - в про­цес­су­аль­ном пра­ве мне­ние су­дьи, не со­глас­но­го с ре­ше­ни­ем, при­ня­тым боль­шин­ст­вом су­дей.

В уго­лов­ном, гра­ж­дан­ском, ар­бит­раж­ном су­до­про­из­вод­ст­ве су­дья, ос­тав­ший­ся при осо­бом мне­нии по по­ста­нов­лен­но­му при­го­во­ру, ре­ше­нию, оп­ре­де­ле­нию, по­ста­нов­ле­нию, впра­ве пись­мен­но из­ло­жить его в со­ве­щательной ком­на­те. Оно мо­жет ка­сать­ся лю­бых во­про­сов, ре­шае­мых при по­ста­нов­ле­нии при­го­во­ра , вы­не­се­нии ре­ше­ния по гражданскому де­лу. Особое мнение при­об­ща­ет­ся к су­деб­но­му ак­ту и ог­ла­ше­нию в за­ле су­деб­но­го за­се­да­ния не под­ле­жит. С Особым мнением впра­ве оз­на­ко­мить­ся су­дьи вы­ше­стоя­ще­го су­да при рас­смот­ре­нии де­ла в кас­са­ци­он­ном, над­зор­ном по­ряд­ке, уча­ст­ни­ки про­цес­са при оз­на­ком­ле­нии с ма­те­риа­ла­ми де­ла.

В кон­сти­туционном су­до­про­из­вод­ст­ве су­дья Кон­сти­туционного су­да РФ , не со­глас­ный с ре­ше­ни­ем су­да, впра­ве пись­мен­но из­ло­жить своё осо­бое мне­ние. Оно при­об­ща­ет­ся к ма­те­риа­лам де­ла и под­ле­жит опуб­ли­ко­ва­нию в «Вест­ни­ке Кон­сти­ту­ци­он­но­го Су­да Рос­сий­ской Фе­де­ра­ции» вме­сте с ре­ше­ни­ем.

Тот же прин­цип дей­ст­ву­ет и в за­ру­беж­ных стра­нах. Вме­сте с тем в не­ко­то­рых выс­ших су­дах ре­ше­ния вы­но­сят­ся от име­ни всех уча­ст­вую­щих су­дей, и су­дья, при­ни­маю­щий уча­стие в кол­ле­ги­аль­ном рас­смот­ре­нии де­ла, не име­ет пра­ва на осо­бое мне­ние (например, в Су­де Ев­ропейского со­об­щества ука­зан­ный за­прет слу­жит га­ран­ти­ей не­за­ви­си­мо­сти су­дей пре­ж­де все­го от собственных го­су­дарств-чле­нов, бла­го­да­ря ему по­след­ние не в со­стоя­нии ока­зы­вать на су­дью дав­ле­ние).

Смотри так­же Тай­на со­ве­ща­ния су­дей.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)