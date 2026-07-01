ОСОБОЕ МНЕНИЕ
ОСОБОЕ МНЕНИЕ - в процессуальном праве мнение судьи, не согласного с решением, принятым большинством судей.
В уголовном, гражданском, арбитражном судопроизводстве судья, оставшийся при особом мнении по постановленному приговору, решению, определению, постановлению, вправе письменно изложить его в совещательной комнате. Оно может касаться любых вопросов, решаемых при постановлении приговора, вынесении решения по гражданскому делу. Особое мнение приобщается к судебному акту и оглашению в зале судебного заседания не подлежит. С Особым мнением вправе ознакомиться судьи вышестоящего суда при рассмотрении дела в кассационном, надзорном порядке, участники процесса при ознакомлении с материалами дела.
В конституционном судопроизводстве судья Конституционного суда РФ, не согласный с решением суда, вправе письменно изложить своё особое мнение. Оно приобщается к материалам дела и подлежит опубликованию в «Вестнике Конституционного Суда Российской Федерации» вместе с решением.
Тот же принцип действует и в зарубежных странах. Вместе с тем в некоторых высших судах решения выносятся от имени всех участвующих судей, и судья, принимающий участие в коллегиальном рассмотрении дела, не имеет права на особое мнение (например, в Суде Европейского сообщества указанный запрет служит гарантией независимости судей прежде всего от собственных государств-членов, благодаря ему последние не в состоянии оказывать на судью давление).
Смотри также Тайна совещания судей.