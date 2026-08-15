ОСОБНЯК РУМЯНЦЕВА

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Особняк Румянцева.

История особняка - от строительства здания в 1730-1740-х годах до конца ХХ века - рассказана на основе исторических документов и архитектурных планов, а также фотографий интерьеров начала ХХ века. Здесь представлены сведения о владельцах дома, их портреты и фамильные гербы.

Первый раздел посвящён Николаю Петровичу Румянцеву (1754-1826) - государственному деятелю, канцлеру Российской империи, меценату , коллекционеру древних письменных памятников; деятельности «Румянцевского кружка», занимавшегося изучением и систематизацией «отечественных древностей»; истории Румянцевского музея в Петербурге и его переводу в Москву. Судьба особняка в ХХ веке представлена в фотографиях первых выставок и экспозиций Музея истории и развития Ленинграда, посвящённых обороне города в 1941–1944 годах и его послевоенному восстановлению. Особо выделены этапы развития ГМИ СПб. Современная история дворца отражена в фотографиях и материалах о реставрационных работах. Экскурсия по особняку Румянцева, названному в честь одного из самых выдающихся владельцев дома в первой четверти XIX века Николая Петровича Румянцева (1754-1826) проводится в часы работы музея. Выдающийся государственный деятель, просветитель и меценат, он завещал свой дом, наполненный уникальными коллекциями древностей и крупнейшим по тем временам книжным собранием России «на благое просвещение».

Иллюстрации:

Государственный музей истории Санкт-Петербурга, Особняк Румянцева.