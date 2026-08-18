ОСОАВИАХИМ

Общество содействия обороне, авиационному и химическому строительству — массовая добровольная общественная военно-патриотическая организация, существовавшая в СССР в 1927-1948 гг.

После окончания Гражданской войны создание массовой общественной организации по пропаганде военных знаний среди населения являлось одной из важных задач советского руководства. Первой такой организацией стало созданное в Военной академии РККА в октябре 1920 г. Военно-научное общество (ВНО). 27 июля 1926 г. было принято решение о переименовании организации в Общество содействия обороне (ОСО). Наряду с ВНО (ОСО) с марта 1923 г. в стране действовала еще одна массовая общественная организация — Общество друзей Воздушного флота (ОДВФ), которая занималась популяризацией отечественной авиации и авиационной промышленности. Для целей содействия восстановлению и развитию химической промышленности, имеющей важное экономическое и оборонное значение, в мае 1924 г. было создано Общество друзей химической обороны и химической промышленности (Доброхим СССР). Цели и задачи ОДВФ и Доброхима во многих случаях были схожи, поэтому в мае 1925 г. было принято решение об их объединении. Объединенное общество получило название Авиахим СССР. 23 января 1927 г. на совместном заседании делегатов съезда Авиахима и пленума ОСО была образована единая добровольно-массовая оборонная организация трудящихся. Так появился Союз обществ друзей обороны и авиационно-химического строительства СССР (Осоавиахим СССР). Первоочередными задачами нового Общества являлись: развертывание оборонно-массовой работы среди населения в целях укрепления обороноспособности страны; содействие развитию авиационной и химической промышленности; воспитание граждан в духе советского патриотизма. С 1932 г. при крупных предприятиях, учреждениях, колхозах и совхозах в большом количестве стали создаваться пехотные, кавалерийские, артиллерийские, морские, инженерные и другие военно-учебные пункты для занятий военному делу без отрыва от производства. Осоавиахим внес большой вклад в создание обученных в военном отношении резервов для Вооруженных Сил страны в предвоенные годы. К началу Великой Отечественной войны в рядах Осоавиахима насчитывалось ок. 14 млн членов. С первых дней войны организации Общества развернули активную работу, направленную на всестороннюю помощь фронту. До 80% военнообязанных, мобилизованных в Красную Армию, имели значки оборонного Общества. В первые месяцы войны в армию, ополчение и партизанские отряды ушли свыше 7,2 млн членов Осоавиахима. В сентябре 1941 г. по решению Государственного Комитета Обороны в стране вводится всеобщее обязательное военное обучение (Всевобуч) для всех граждан мужского пола от 16 до 60 лет без отрыва от производства. Организации Осоавиахима под руководством Главного управления Всевобуча в короткие сроки дополнительно создают специальные курсы по обучению истребителей танков, снайперов, минометчиков, пулеметчиков, радистов и других необходимых армии специалистов. Ведется подготовка подрывников и бойцов для партизанских отрядов. Только за период с октября 1941 г. по декабрь 1943 г. в системе Всевобуча было подготовлено для фронта 5,5 млн человек. Среди гражданского населения члены Осоавиахима организуют сбор денежных и материальных средств для производства вооружения и военной техники, осуществляют обучение и формирование групп и команд по самозащите военных, промышленных и гражданских объектов. По всей стране проводится учеба населения на курсах противовоздушной и противохимической защиты. Уже к кон. 1941 г. на таких курсах прошло обучение ок. 85 млн трудящихся. 19 февраля 1944 г. Государственный Комитет Обороны для обеспечения нормальной жизни населения и восстановления народного хозяйства возложил на Осоавиахим СССР задачу проведения сплошного разминирования освобожденных территорий. Саперы, подготовленные на курсах Осоавиахима, ликвидировали миллионы взрывоопасных предметов. С целью совершенствования структуры управления, на основании постановления Совета Министров СССР от 16 января 1948 г., Осоавиахим был разделен на 3 самостоятельных общества: Всесоюзное добровольное общество содействия авиации (ДОСАВ), Всесоюзное добровольное общество содействия армии (ДОСАРМ) и Всесоюзное добровольное общество содействия Военно-Морскому Флоту (ДОСФЛОТ). Постановлением Совета Министров СССР от 20 августа 1951 г. ДОСАВ, ДОСАРМ и ДОСФЛОТ были объединены во Всесоюзное добровольное общество содействия армии, авиации и флоту (ДОСААФ СССР).

Исторические источники:

КПСС о Вооруженных Силах Советского Союза. Документы. 1917—1968. М., 1969.

Автор статьи: Соколов Д. К.

©Великая Отечественная война. 1941-1945: Энциклопедия. 2-е изд., испр. и доп.// Отв. ред. А.О. Чубарьян; редактор, руководитель авторского коллектива М.Ю. Мягков. М.: Олма Медиа Групп, 2015