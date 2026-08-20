ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ 1906
ОСНОВНЫЕ ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ЗАКОНЫ 1906 - свод законоположений, определявших основы государственного строя Российской империи в 1906-1917 годах.
Подготовка новой редакции Основных государственных законов (впервые изданы в 1832 году) началась после опубликования Манифеста 17 октября 1905 года в условиях Революции 1905-1907 годов. В основу Основных государственных законов был положен проект товарища госсударственного секретаря П.А. Харитонова, разработанный с учётом программных документов российских либералов и конституций европейских государств. Проект обсуждался в 1906 году в особом порядке (в январе в Особом совещании под председательством графа Д.М. Сольского, в марте - в Совете министров под руководством графа С.Ю. Витте, в апреле - в Особом совещании под председательством имп.ератора Николая II).
Новая редакция Основных государственных законов утверждена Николаем II 23 апреля (6 мая), накануне открытия Государственной думы 1-го созыва, чтобы, как значилось в постановлении Совета министров, предотвратить «опасные и бесплодные прения» депутатов «о пределах их собственных прав и природы отношений их к верховной власти». Первоначально опубликованы 82 новые или изменённые статьи Основных государственных законов («Собрание узаконений и распоряжений правительства», 1906, № 98), вскоре - все 124 статьи Основных государственных законов (Свод законов Российской империи, 1906, том 1), включая и те главы, которые остались неизменными с 1832 года, - о престолонаследии, о совершеннолетии императора и регентстве, о вступлении на престол и присяге подданства, о короновании, о титуле императора и Государственном гербе, о вере.
Россия объявлялась «единым и нераздельным» государством (при этом подтверждалась автономия Великого княжества Финляндского); русский язык. провозглашался общегосударственным и обязательным для употребления во всех государственных и общественных институтах. Постановлялось, что императору принадлежит «верховная самодержавная власть» (слово «неограниченная» было исключено). Устанавливалось, что законодательная власть, ранее находившаяся в исключительной компетенции монарха, отныне должна была осуществляться им «в единении» с Государственной думой (её депутаты избирались) и реформированным Государственным советом (половина его членов назначалась императором, другая половина избиралась). Сроки сессий Думы и Государственного совета определялись императором. Правом закононодательной инициативы обладали император, министры и главноуправляющие, Дума и Государственный совет, за исключением вопросов изменения Основных государственных законов, что являлось прерогативой императора. Он же утверждал или отклонял одобренные Думой и Государственным советом законопроекты. Законы по военному и военно-морскому ведомствам, касавшиеся строевой, технической и хозяйственной части, если они не вызывали новых расходов из казны, утверждались императором по представлению Военного совета и Адмиралтейств-совета без обсуждения в Думе и Государственном совете. В перерывах между сессиями Думы в случаях, не терпящих отлагательства, император мог издать закон своим указом (статья 87), такой закон должен был вноситься на рассмотрение Думы в течение двух месяцев после возобновления её заседаний, иначе он утрачивал силу. Действие этой статьи не распространялось на Основыные государственные законы, законы о Государственной думе и Государственном совете. Император назначал и увольнял высших должностных лиц (в том числе председателя Совета министров), за исключением председателя Государственной думы, руководил внешней политикой, осуществлял «верховное начальствование» над вооруженными силами, жаловал титулы, ордена, другие государственные знаки отличия, обладал правом помилования осуждённых. В Основных государственных законах провозглашалась «в пределах, установленных законом» свобода вероисповедания, печати, созыва собраний, создания партий, обществ и союзов.
Принятие Основных государственных законов завершило преобразование государственного строя Российской империи. Наличие в Основных государственных законах норм, ограничивших власть императора и разделивших законодательную власть между ним и парламентом, а также закрепивших новые гражданские права и свободы российских подданных, позволило многим правоведам и политическим деятелям трактовать Основные государственные законы как конституцию, а установившийся государственный режим - как дуалистическую форму конституционной монархии, наподобие существовавшей в Австро-Венгрии.
Вопреки статье 87 Основных государственных законов император Николай II после досрочного роспуска Думы 1-го и 2-го созывов изменил закон о выборах в Думу (этот акт получил название «третьеиюньский переворот» 1907 года), в 1909 году вывел из юрисдикции парламента ряд полномочий в военной и военно-морской сфере, а в 1911 году по настоянию председателя Совета министров П.А. Столыпина утвердил отвергнутый Госсоветом советом закон о введении земств в 6 губерниях Западного края, для чего приостановил сессии Думы и Государственного совета на 3 дня (хотя впоследствии закон был внесён на утверждение Думы; не был ею рассмотрен, но вместе с тем продолжал действовать). Основные государственные законы утратили силу после Февральской революции 1917 года.
Источники:
Полное собрание законов Российской империи. Собрание 3-е. СПб., 1909. Т. 26. № 27805;
Царскосельские совещания: Протоколы секретного совещания в апреле 1906 г. под председательством бывшего императора по пересмотру основных законов // Былое. 1917. № 4;
Новые материалы к истории создания Основных государственных законов 1906 г. / Вступ. ст., подготовка текста и коммент. С. В. Куликова // Русское прошлое. СПб., 1998. Кн. 8;
Из архива С. Ю. Витте. Воспоминания. СПб., 2003. Т. 2; Свод законов Российской империи: сводный текст за 1832–1917 гг. СПб., 2007. Т. 1;
Крыжановский С.Е. Воспоминания. СПб., 2009.