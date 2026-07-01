ОСНОВНОЙ ЗАКОН

ОСНОВНОЙ ЗАКОН - в ряде стран официальное (Гер­ма­ния, Кон­сти­ту­ция 1949 года; Фин­лян­дия , Кон­сти­ту­ция 1999 года) или неофициальное (боль­шин­ст­во стран) название конституции государства, а также конституций субъектов федераций и политических автономий (например, шта­ты Бра­зи­лии или Ав­то­ном­ная Рес­пуб­ли­ка Крым 1998).

В не­ко­то­рых стра­нах ( Шве­ция ) кон­сти­ту­ция со­сто­ит из не­сколь­ких Основных законов, при­ня­тых в раз­ное вре­мя по во­про­сам кон­сти­туционного зна­че­ния.

В цар­ской Рос­сии Основным законом на­зы­ва­лись не­ко­то­рые ак­ты го­су­дар­ст­ва с древ­них вре­мён, но са­мо по­ня­тие фор­му­ли­ро­ва­лось ско­рее тео­ре­ти­че­ски и юри­дического зна­че­ния не име­ло, по­сколь­ку они не яв­ля­лись кон­сти­ту­ци­ей го­су­дар­ст­ва. Современная кон­сти­ту­ция, рас­смат­ри­вае­мая как Основной закон, име­ет осо­бый объ­ект пра­во­во­го ре­гу­ли­ро­ва­ния (ос­но­вы об­щественного и государственного строя, пра­во­во­го ста­ту­са лич­но­сти), ха­рак­те­ри­зу­ет­ся осо­бым (ус­лож­нён­ным) по­ряд­ком при­ня­тия и из­ме­не­ния, по­вы­шен­ной пра­во­вой за­щи­той (в том числе в фор­мах кон­сти­туционного над­зо­ра и кон­сти­туционного кон­тро­ля).

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