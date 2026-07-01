ОСНОВНОЙ ЗАКОН
ОСНОВНОЙ ЗАКОН - в ряде стран официальное (Германия, Конституция 1949 года; Финляндия, Конституция 1999 года) или неофициальное (большинство стран) название конституции государства, а также конституций субъектов федераций и политических автономий (например, штаты Бразилии или Автономная Республика Крым 1998).
В некоторых странах (Швеция) конституция состоит из нескольких Основных законов, принятых в разное время по вопросам конституционного значения.
В царской России Основным законом назывались некоторые акты государства с древних времён, но само понятие формулировалось скорее теоретически и юридического значения не имело, поскольку они не являлись конституцией государства. Современная конституция, рассматриваемая как Основной закон, имеет особый объект правового регулирования (основы общественного и государственного строя, правового статуса личности), характеризуется особым (усложнённым) порядком принятия и изменения, повышенной правовой защитой (в том числе в формах конституционного надзора и конституционного контроля).