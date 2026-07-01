ОСНОВНОЙ ТОН

ОСНОВНОЙ ТОН (нем. Grundton) - в акустике - тон, издаваемый акустической системой, колеблющейся с наинизшей возможной для неё частотой.

1) в аку­сти­ке - тон, из­да­вае­мый аку­стической сис­те­мой, ко­леб­лю­щей­ся с наи­низ­шей воз­мож­ной для неё час­то­той. Вы­со­та Основного тона оп­ре­де­ля­ет­ся час­то­той соб­ст­вен­ных ко­ле­ба­ний сис­те­мы. Тер­мин «Основной тон» при­ме­ня­ют так­же для обо­зна­че­ния со­став­ляю­щей с наи­низ­шей час­то­той при раз­ло­же­нии слож­ных пе­рио­дических ко­ле­ба­ний в ряд по си­ну­сои­даль­ным ком­по­нен­там.

2) В гар­мо­нии (музыкально-тео­ре­тическом уче­нии) - ниж­ний звук боль­шо­го и ма­ло­го тре­зву­чий в основной фор­ме. При об­ра­ще­нии тре­зву­чия Основного тона пе­ре­ме­ща­ет­ся. Тер­ми­ну «Основной тон», ко­то­рый окон­ча­тель­но за­кре­пил­ся в этом зна­че­нии в конце XIX - начале XX веков, пред­ше­ст­во­вал ряд родственных тер­ми­нов (с XVII века): лат. ima basis (буквально - ниж­нее ос­но­ва­ние) - в тру­дах Ио­ган­на Лип­пия «Третье рас­су­ж­де­ние о му­зы­ке» («Disputatio mu­sica tertia», 1610) и «Си­ноп­сис но­вой му­зы­ки» («Synopsis musicae novae», 1612); англ. root (буквально - ко­рень) - в учеб­ни­ке Т. Кэм­пио­на «Но­вый спо­соб со­чи­нять че­ты­рёх­го­лос­ный кон­тра­пункт» («A new way of making fowre parts in counter- point», около 1614 года); франц. basse fon­da­men­tale - в ис­сле­до­ва­ни­ях Ж.Ф. Ра­мо; нем. Hauptton - в тру­дах Х. Ри­ма­на.

В XX веке по­ня­тие Основной тон ак­тив­но раз­ра­ба­ты­вал П. Хин­де­мит, рас­про­стра­няя его на лю­бые со­зву­чия, в том числе на ин­тер­ва­лы. По его тео­рии, Основной тон - силь­ней­ший тон со­зву­чия (вслед­ст­вие дуб­ли­ро­ва­ния од­но­го из зву­ков сум­мо­вы­ми ком­би­на­ци­он­ны­ми то­на­ми пер­во­го и, в мень­шей сте­пе­ни, вто­ро­го по­ряд­ка). Со­глас­но Хин­де­ми­ту, Основной тон мо­жет на­хо­дить­ся вни­зу (как в квин­те) или ввер­ху (как в квар­те); в ря­де ин­тер­ва­лов (се­кун­ды и сеп­ти­мы, три­тон) и ак­кор­дов (например, в умень­шён­ном сеп­так­кор­де, в умень­шён­ном тре­зву­чии) Основного тона нет. В та­ких со­зву­чи­ях со­нант­но не­ус­той­чи­вые ин­тер­ва­лы (в том числе в со­ста­ве ак­кор­дов) «под­чи­ня­ют­ся» со­нант­но ус­той­чи­вым, мо­ти­ви­ро­ван­ным «за­ко­на­ми при­ро­ды» ин­тер­ва­лам - пре­ж­де все­го квин­те и квар­те. Уче­ние об Основном тоне Хин­де­ми­та на­шло от­ра­же­ние в современных учеб­ни­ках гар­мо­нии (например, Ю.Н. Хо­ло­по­ва).

3) Ниж­ний тон на­ту­раль­но­го зву­ко­ря­да.

4) В эле­мен­тар­ной тео­рии му­зы­ки Основным тоном при­ня­то на­зы­вать ниж­ний тон лю­бо­го ак­кор­да тер­цо­вой струк­ту­ры в ос­нов­ном ви­де.

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