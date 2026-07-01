ОСНОВНОЙ ТОН
ОСНОВНОЙ ТОН (нем. Grundton) - в акустике - тон, издаваемый акустической системой, колеблющейся с наинизшей возможной для неё частотой.
1) в акустике - тон, издаваемый акустической системой, колеблющейся с наинизшей возможной для неё частотой. Высота Основного тона определяется частотой собственных колебаний системы. Термин «Основной тон» применяют также для обозначения составляющей с наинизшей частотой при разложении сложных периодических колебаний в ряд по синусоидальным компонентам.
2) В гармонии (музыкально-теоретическом учении) - нижний звук большого и малого трезвучий в основной форме. При обращении трезвучия Основного тона перемещается. Термину «Основной тон», который окончательно закрепился в этом значении в конце XIX - начале XX веков, предшествовал ряд родственных терминов (с XVII века): лат. ima basis (буквально - нижнее основание) - в трудах Иоганна Липпия «Третье рассуждение о музыке» («Disputatio musica tertia», 1610) и «Синопсис новой музыки» («Synopsis musicae novae», 1612); англ. root (буквально - корень) - в учебнике Т. Кэмпиона «Новый способ сочинять четырёхголосный контрапункт» («A new way of making fowre parts in counter- point», около 1614 года); франц. basse fondamentale - в исследованиях Ж.Ф. Рамо; нем. Hauptton - в трудах Х. Римана.
В XX веке понятие Основной тон активно разрабатывал П. Хиндемит, распространяя его на любые созвучия, в том числе на интервалы. По его теории, Основной тон - сильнейший тон созвучия (вследствие дублирования одного из звуков суммовыми комбинационными тонами первого и, в меньшей степени, второго порядка). Согласно Хиндемиту, Основной тон может находиться внизу (как в квинте) или вверху (как в кварте); в ряде интервалов (секунды и септимы, тритон) и аккордов (например, в уменьшённом септаккорде, в уменьшённом трезвучии) Основного тона нет. В таких созвучиях сонантно неустойчивые интервалы (в том числе в составе аккордов) «подчиняются» сонантно устойчивым, мотивированным «законами природы» интервалам - прежде всего квинте и кварте. Учение об Основном тоне Хиндемита нашло отражение в современных учебниках гармонии (например, Ю.Н. Холопова).
3) Нижний тон натурального звукоряда.
4) В элементарной теории музыки Основным тоном принято называть нижний тон любого аккорда терцовой структуры в основном виде.