ОСНОВАНИЕ САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

Основание Санкт-Петербурга произошло 16 (27) мая 1703 года.

Выбор места и даты закладки города

Историк П.Н. Петров выдвинул утверждение (1884), что Пётр I отсутствовал при закладке города. Эта мысль вызвала острые споры, но была поддержана многими историками. П.Н. Петров опирался только на свидетельство походного журнала Бомбардирской роты Преображенского полка, в которой монарх служил капитаном. Согласно этому источнику, 14 мая 1703 года Пётр I посетил на яхте устье реки Сясь, впадающей в Ладожское озеро. 16 мая, в день закладки города на Неве, Бомбардирская рота отправилась с Сясьского устья на Олонецкую верфь на реке Свирь, но о присутствии в роте монарха походный журнал не сообщает. Историк П.А. Кротов опубликовал в 2006 году документальное свидетельство от 15 мая 1703 года, что царь присутствовал в тот день не на устье реки Сясь, но неподалёку от места закладки нового города в крепости Шлотбург (так была переименована шведская крепость Нюенсканс, располагавшаяся при впадении реки Охты в Неву). Это делопроизводственная пометка о вручении монархом в Шлотбурге в тот день адмиралу Ф.А. Головину росписи трофеев с двух шведских боевых кораблей. Эти суда захватили на взморье Балтийского моря при устье Большой Невы в ночь на 7 мая 1703 года. В официальных сочинениях писали о личном руководстве монархом закладкой новой крепости на Заячьем острове подканцлер П.П. Шафиров (напечатано в 1717 году) и барон Г. фон Гюйссен. Со слов участников события об этом же упомянул в своём сочинении о России, официально представленном в шведскую Коллегию-канцелярию в 1714 году, швед Л.Ю. Эренмальм, длительное время пребывавший в Санкт-Петербурге.

Пётр I специально приурочил закладку крепости ко дню Троицы. По замыслу монарха заложили крепость кавалеры первого российского ордена св. Андрея Первозванного: сам царь, адмирал Ф.А. Головин, генерал-фельдмаршал Б.П. Шереметев и ингерманландский губернатор А.Д. Меншиков. Описание церемонии закладки крепости на Заячьем острове в дельте Невы содержит единственная старинная рукопись «О зачатии и здании царствующаго града Санкт-Петербурга». Её автором являлся петербургский писатель П.Н. Крёкшин (1692/1693 – 1764), проживание которого в Петербурге документально зафиксировано с конца 1712 года. Изображённая П.Н. Крёкшиным церемония, следует полагать, воссоздана им методами художественно-литературными, но целиком отрицать возможность получения им сведений от очевидцев закладки крепости на Заячьем острове тоже не следует. Название крепости и создававшемуся вокруг неё городу было дано по воле монарха только 29 июня 1703 года, в день Петра и Павла. Таким способом к Божественной Троице и апостолу Андрею в качестве небесных покровителей города были добавлены апостолы Пётр и Павел. Акт наименования города в Петров день провёл мысленную параллель между Римом, центром европейской античной цивилизации, и новооснованным городом на Неве. Также полученное городом имя дало косвенное основание считать город названным в честь самого Петра I, поскольку монарх был крещён в Петров день и апостолы Пётр и Павел считались его небесными покровителями.

Основание Петербурга в концепции преобразований Петра I

Мысль о решительном переносе столицы являлась неотъемлемой частью замысла монарха превратить Русское государство в великую державу – Российскую империю. С детских лет он воспитывался и обучался на примерах государственной деятельности величайших монархов европейского Древнего мира. Среди ставших для него главными ориентирами личностей был Александр Македонский (правил в 336 – 323 гг. до н. э.), первым из правителей Европы создавший империю. Александр Македонский переместил столицу своего государства в Вавилон (его последняя резиденция). Император Константин Великий (правил в 306–337 гг.) тоже перенес столицу из Рима в Византий, необычайно им расширенный и переименованный в его честь в Константинополь. О замысле Петра I перенести свою резиденцию в качестве монарха в город, который будет заложен при впадении реки Невы в Балтийское море, сообщил 7 мая 1703 года польскому королю Августу II, сенаторам, депутатам сейма в Люблине, британскому и нидерландскому посланникам хорошо осведомлённый российский посол в Речи Посполитой Г.Ф. Долгорукий. Это произошло ещё до основания города, поскольку дипломат был посвящён в замысел Петра I.

Объявление столичным городом

Впервые сам царь назвал Петербург столицей в сохранившемся документе в письме губернатору Ингерманландии А.Д. Меншикову от 28 сентября 1704 года. Это неоспоримое свидетельство имевшегося у монарха замысла перенести в дальнейшем столицу из Москвы во вновь основанный город. Москва продолжала в те годы сохранять значение столицы. В первом выпуске официального правительственного издания «Календарь, или Месяцослов, христианский […]» было сказано, что он «напечатан в царствующем граде Москве лета господня 1708, декабря в 28 день». Триумф в честь победы русских войск в битве под Полтавой (27 июня 1709 года) проводился, как это и было положено, в столичном городе Москве. После Полтавской победы в «Календарях, или месяцословах», ежегодно печатавшихся в Москве в 1709–1713 годах, исчезло упоминание, что они издаются в «царствующем граде». Таким способом население страны исподволь подготавливалось к переносу столицы в новый город. Без утверждения за Россией отвоёванных у Швеции земель в мирном договоре, который должен был завершить Северную войну со Швецией, перенос столицы в Петербург не мог считаться прочно обеспеченным в правовом отношении. На летнюю кампанию 1714 года царь разработал план: совместными действиями с флотом и армией Дании принудить Швецию к выгодному Северному союзу мирному договору. 9 мая 1714 года Петр I отбыл из Петербурга на остров Котлин, чтобы принять на себя руководство действиями флота и армии в начавшейся кампании. Историк О.Г. Агеева высказала мнение, что «политическим центром страны» Петербург стал в 1712–1714 годах. В.В. Мавродин, Е.В. Анисимов считали возможным принять в качестве года переноса столицы из Москвы в Петербург 1712 год, когда туда переехал Сенат. Переезд из Москвы этого государственного учреждения не являлся декларативно-правовым актом самодержца, поэтому год переноса столицы был выбран условно. Согласно последнему мнению, 300-летний юбилей переноса столицы в Петербург отмечался в 2012 году. П.А. Кротов высказал мысль, что объявление стране и миру нового российского «царствующаго града Санкт-Питербурха» состоялось 8(19) мая 1714 года, за день до отбытия царя из города на Неве в военный поход на запад. Эта декларация была сделана на титульном листе официального правительственного издания «Календарь, или месяцослов, на лето от рождества Господа нашего Иисуса Христа 1714 […]», напечатанного в тот день в Петербурге. С этого времени во всех «Календарях», издававшихся в Петербурге, он именовался «царствующим градом», а в московских изданиях «Календарей» Москва столичным городом более не называлась. Снова Москва была наименована в качестве «царствующаго града» в «Календаре», напечатанном в декабре 1727 года, – тогда двор Петра II готовился к переезду в Москву.

Организация строительства нового города

Для сооружения города потребовалось привлечь значительное количество рабочей силы и специалистов. В 1703–1712 годах на строительных работах в Петербурге трудились в общей сложности около 190 тыс. посошан – лиц податных сословий, присылавшихся на работы по государственной разнарядке на основании указов Петра I. Работные люди призывались на строительство со значительной части территории страны. Каждого работника брали с определённого царским указом количества дворов. Хозяева дворов, не посылавших работников в Петербург, обязаны были собирать денежные средства для выплаты отправленным «хлебного» и «денежного» жалованья. Неквалифицированные работники, посошане, работали по сменам. Первоначально они призывались в Петербург по три смены на два месяца, потом по две смены на три месяца. Также для строительства города в эти годы были привлечены около 13 тыс. специалистов. Обычно они переводились в Петербург на постоянное поселение; вольнонаёмные оставались на продолжительное время или обосновывались для постоянного проживания. Вопреки распространённым представлениям (восходящим к сочинениям иностранных авторов XVIII века) смертность среди работных и мастеровых людей на строительстве Петербурга была обычной для того времени. Имеющиеся статистические источники позволяют оценивать её за период 1703–1712 годов в пределах 12–26 тыс. человек.

Начало развития Петербурга в качестве морского порта

Первый иноземный торговый корабль «Дева Анна» («De Juffrow Anna») прибыл в Петербург поздней осенью 1703 года. Посещение было устроено генерал-губернатором Ингерманландии А.Д. Меншиковым. Корабельщик фрисландец Ян Хиллебрантс (Гилбрант, Гилебрант) получил «за приход» в подарок от царя 500 золотых, каждый из матросов по 300 талеров. 25 декабря 1703 года судно благополучно вернулось в порт Амстердама. В условиях господства шведского флота на Балтике первоначально посещения Петербурга иностранными торговыми судами были единичными. В 1704 году прибыл английский корабль, в 1710 году еще один британский корабль, в 1711 году снова судно Я. Хиллебрантса, в 1712 году судно из Кёнигсберга. Шведская морская блокада Петербурга была прорвана в 1713 году – в Петербург пришли 4 голландских и 3 английских торговых корабля. С 1713 года Петербург стал развиваться как морской порт на регулярной основе. Порт посетили в 1714 году 16 иноземных купеческих судов, в 1715 году – 53, в 1716 году – 33, в 1717 году – 51, в 1718 году – 54, в 1719 году – 52, в 1720 году – 75, в 1721 году – 60. С 1722 года Петербург оттеснил Архангельск с первенствующей позиции во внешней морской торговле страны. Если в Петербург в 1722 году пришло 120 иноземных купеческих кораблей, в 1723 году – 383, в 1724 году – 196, в 1725 году – 236, то в Архангельск в эти годы соответственно 60, 40, 22 и 19. Товарооборот Петербургского морского порта превысил оборот Архангельского в 1725 году более чем в 22 раза: 3,431 и 0,154 млн. р. Рижский порт зачастую опережал петербургский по числу приходивших судов, но в рижских таможенных книгах фиксировались все суда, включая большие лодки. Суммы таможенных сборов в порту Петербурга составили в 1726 году 281 855 р., в Риге – 227 798 р. Петербургский порт был мелководным: глубины на баре Большой Невы не превышали 8 футов (2,44 м), в силу чего примерно половина прибывавших с моря торговых судов разгружалась на рейде или на острове Котлин.