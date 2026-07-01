ОСНАБРЮК
ОСНАБРЮК (нем. Osnabrück) - город на северо-западе Германии, земля Нижняя Саксония.
Население 154,5 тысячи человек (2012); с учётом пригородов свыше 270 тысяч человек. Расположен на юге Северогерманской низменности, у северного подножия горного массива Тевтобургский Лес, в верхнем течении реки Хазе (бассейн реки Эмс). Крупный транспортный узел. Через Оснабрюк проходят железнодорожные магистрали Гамбург - Бремен - Мюнстер - Люнен - Дортмунд, Амстердам - Ганновер - Берлин; автобаны Путтгарден - Саарбрюккен, Амстердам - Бад-Энхаузен. Международный аэропорт Мюнстер-Оснабрюк (близ города Гревен, в 35 км от Оснабрюка). Порт на ответвлении Среднегерманского канала (проходит в 15 км к северу от Оснабрюка).
Первые следы пребывания человека на территории Оснабрюка датируются 8-м тысячелетием до н. э. Постоянные поселения существовали с 3-2-го тысячелетия до н. э. В 9 году н. э. в районе Оснабрюка германцы во главе с вождём племени херусков Арминием нанесли сокрушительное поражение римлянам (смотри Тевтобургский Лес). Во время Великого переселения народов около 500 года территория заселена саксами, в VIII веке вошла в состав империи Карла I Великого, который около 780 года основал здесь миссионерский центр («Monasterium Osnabrugga»), ставший около 800 года резиденцией епископа (первое письменное упоминание относится к 851 году). В 1002 году император Генрих II Святой даровал епископу Оснабрюка право чеканки монеты, проведения ярмарок и взимания таможенной пошлины, в 1171 году император Фридрих I Барбаросса - право на собственный суд, в результате чего Оснабрюк приобрёл статус города и центра церковного княжества во главе с князем-епископом. В 1246 году Оснабрюк заключил договор о совместной защите торговли с двумя другими епископскими городами - Мюнстером и Минденом, который явился основой союза вестфальских городов, вошедшего в XIV веке в Ганзу. К началу XV века Оснабрюк стал главным центром производства полотна в Северо-Западной Германии. В 1350, 1575, 1597, 1599 годах пережил эпидемии чумы, в 1530 и 1613 годах сильно пострадал от пожаров. В 1543 году в Оснабрюке проведена Реформация. В конце XVI – 1-й половине XVII веков в Оснабрюке велась «охота на ведьм» (по обвинению в колдовстве казнены 278 человек, в основном женщины). Место заключения Вестфальского мира 1648 года, завершившего Тридцатилетнюю войну 1618-1648 годов. С 1661 года под властью «светских епископов» из династии герцогов Брауншвейг-Люнебургских (с 1692 года курфюрсты Ганноверские). Место смерти (1727) английского короля и курфюрста Ганновера Георга I. Сильно пострадал в ходе Семилетней войны 1756-1763 годов. После оккупации наполеоновскими войсками в 1803 году церковное княжество Оснабрюк подверглось секуляризации и отошло к курфюршеству Ганновер. В 1806 году Оснабрюк временно находился во владении Пруссии, с 1807 года входил в состав королевства Вестфалия, в 1810 году был аннексирован Францией и стал административным центром французского департамента Верхний Эмс. С 1813 года вновь в составе курфюршества (с 1815 года королевства) Ганновер, в 1866 года вместе с ним аннексирован Пруссией.
Во 2-й половине XIX века получили развитие металлургия, машиностроение и металлообработка, лёгкая промышленность; важное значение имела добыча угля в расположенном близ города Иббенбюренском каменноугольном бассейне (после закрытия в 1898 году крупнейшей шахты Писберг обрела местное значение; окончательно прекращена в 1951 году; ныне здесь Музей индустриальной культуры). В 1854-1856 годах построена железная дорога Лёне - Оснабрюк - Райне, в 1915 году - ответвление Среднегерманского канала и речной порт. Численность населения Оснабрюка выросла с 10 тысяч человек в 1817 году до 50 тысяч человек в 1900 году и 100 тысяч человек в 1939 году. В 1914 году в состав Оснабрюка включена община Шинкель, в 1940 году - община Хасте. В годы 2-й мировой войны неоднократно подвергался налётам англо-американской авиации (полностью разрушены 2/3 городских построек, 94% строений исторического центра). С 1945 года в британской зоне оккупации Германии (британский гарнизон размещался в Оснабрюке до 2009 года), с 1947 года в земле Нижняя Саксония (с 1949 года федеральная земля ФРГ). В 1970 году к Оснабрюку присоединена община Зуттхаузен, в 1971 году - общины Аттер, Пие, Люстринген, Гретеш, Дарум, Фокструп, Нане, Хеллерн.
В центре города - площадь Маркт с позднеготической Ратушей (1487-1512 годы; восстановлена после 2-й мировой войны в 1948 году) и церковь Святой Марии (основана в X или XI веке; в XIII - начале XIV веков перестроена в готическую зальную церковь; хор - 1-я половина XV века). Также в исторической части Оснабрюка: католический собор Святого Петра в романском стиле (XI – 1-я половина XV века), остатки городских стен и башен (конец XII - 1-я половина XVI веков), католическая церковь Святого Иоанна (1256-1292 годы), церковь доминиканского монастыря (конец XIII века - около 1432 года; ныне выставочный зал современного искусства); позднеготическая зальная церковь Святой Екатерины (около 1300 года - около 1500 года; башня высотой 103 м, начало XVI века; восстановлена в 1950 году). Рядом с ней - жилой дом Леденхоф в ренессансном стиле (1588) и замок князей-епископов в стиле барокко (1667-1675 годы; ныне кампус Оснабрюкского университета); классицистические триумфальные ворота Хегер (в память о жителях Оснабрюка, павших в битве при Ватерлоо; 1817, архитектор И.Х. Зикман), комплекс Музея истории культуры (гл. здание, 1888–89, арх. В. Хаклендер; быв. здание таможни в формах классицизма, ок. 1817; вилла Шликкера, 1900) и Музея художника Ф. Нуссбаума в стиле деконструктивизма (1998, новое крыло - 2011; архитектор Д. Либескинд). Среди других построек XX-XXI веков: церковь Лютеркирхе в духе северного модерна (1907-1909 годы, архитектор Х.Ф. Бёргеманн), католические церкви Святого Креста (1932-1935 годы, архитектор Д. Бём), Марии - царицы мира (1956-1957 годы) и Святого Пия (1958-1959 годы), универмаг «Merkur» в стиле модернизма (1955, архитектор Х. Лёберманн; ныне «Kaufhof»), здание Немецкого федерального фонда окружающей среды в русле экологически чистой архитектуры (1993-1995 годы, архитектор Э. Шнайдер-Веслинг).
Крупнейшие вузы - Оснабрюкский университет (основан в 1974 году на базе существовавшей с 1953 года Высшей педагогической школы; в 2009 году в университете открыт первый в ФРГ факультет исламской теологии), Оснабрюкский университет прикладных наук (основан в 1971 году, современное название и статус с 2003 года). Музеи: истории культуры (1879), Оснабрюкского епископства (1918), естественной истории и окружающей среды (1988, в городском районе Шёлерберг; включает планетарий и зоопарк), Ф. Нуссбаума (1998). Оснабрюк - родина Э.М. Ремарка, в городе - культурный и общественно-политический центр «Erich Maria Remarque Friedenszentrum» (1996). Городской театр Оснабрюка (проходят концерты академической музыки, ставятся оперы, оперетты, мюзиклы). Международные фестивали: старинной музыки «Musica Viva» (1989), камерной музыки «Classic con brio» (1997). Музыкальный центр «Forum artium» (мастер-классы и семинары для музыкантов различных исполнительских специальностей, в том числе исполнителей музыки барокко; организация фестивалей, концертное бюро; 3 концертных зала). Симфонический оркестр (1919). Ботанический сад (при Оснабрюкском университете, 1984, площадь 5,6 га).
Несколько спортивных клубов, в том числе «Айнтрахт Оснабрюк» (1908; наиболее развиты футбол, теннис, бадминтон, тхэквандо), «ТСГ Бург Гретеш» (1907; футбол, гандбол, лёгкая атлетика, настольный теннис), «Оснабрюк» (1899; баскетбол, теннис, футбол, спортивная гимнастика, плавание). Многофункциональный Дворец спорта «Оснатель-Арена» (1931; около 17 тысяч мест).
Основа экономики Оснабрюка - сфера услуг, главным образом деловые, информационные и финансовые услуги, торговля, здравоохранение, образование и НИОКР, туризм. Значительный банковско-финансовый центр; в секторе доминируют филиалы крупных финансовых корпораций, в том числе соседней земли Северный Рейн-Вестфалия (со штаб- квартирами главным образом в Дюссельдорфе, Эссене и Кёльне). Оснабрюк - место размещения ряда крупных фирм, в том числе торгового концерна и дома моды «Lengermann+Trieschmann», логистических корпораций «Meyer & Meyer» и «Hellmann Worldwide Logistics», коммуникационной компании «buw Holding». Оснабрюк - один из самых известных германских центров предоставления услуг в сфере здравоохранения; крупнейшие медицинские учреждения города - Христианская детская больница, клиника имени Парацельса, Мариинская больница. Важный центр туризма (основные объекты - многочисленные историко-культурные памятники города) и отдыха.
Ведущая отрасль промышленности - машиностроение, где выделяется производство автомобилей и сельскохозяйственной техники. Действует сборочный завод концерна «Volkswagen» (легковые автомобили; имеются производственные мощности по выпуску автокомплектующих). Головной завод компании «Amazonen-Werke H. Dreyer» (основана в 1883 году в пригороде Оснабрюка Хасберген-Гасте) - крупный производитель разнообразной сельскохозяйственной техники: сеялок, картофелеуборочных машин, машин для внесения удобрений, самоходных опрыскивателей, газонокосилок и других. Традиционно развита металлургия. Завод компании «Georgsmarienhütte» близ Оснабрюка (основан в 1856 году; ныне в числе наиболее технически оснащённых предприятий германской чёрной металлургии) - один из ведущих в стране производителей высококачественных сортов электростали, некоторых видов стального проката, стального литья и самый крупный поставщик металла для германской автомобильной промышленности. В Оснабрюке расположены германское отделение итальянской компании «KMЕ Group» и её головной завод (производство медного проката, медных сплавов и изделий из меди). Крупный центр пищевкусовой пром-сти; наибольшее значение имеет производство мясных, хлебобулочных и кондитерских изделий, пива, шоколада, а также вкусовых добавок, приправ и специй (предприятие «AVO-Werke August Beisse» в пригороде Бельм). Компания «Heristo» в Оснабрюке - один из ведущих поставщиков на европейский рынок кормов для домашних животных. Предприятия бумажной (компания «Felix Schoeller» - производство фотобумаги, ламинированной и других специальных сортов бумаги), химической (в том числе фармацевтической), текстильной, швейной и обувной промышленности.