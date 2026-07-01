ОСНАБРЮК

ОСНАБРЮК (нем. Osnabrück) - го­род на се­ве­ро-за­па­де Гер­ма­нии, зем­ля Ниж­няя Сак­со­ния.

Население 154,5 тысячи человек (2012); с учё­том при­го­ро­дов свыше 270 тысяч человек. Рас­по­ло­жен на юге Се­ве­ро­гер­ман­ской низ­мен­но­сти, у северного под­но­жия гор­но­го мас­си­ва Тев­то­бург­ский Лес, в верх­нем те­че­нии реки Ха­зе (бас­сейн реки Эмс). Круп­ный транс­порт­ный узел. Че­рез Оснабрюк про­хо­дят железнодорожные ма­ги­ст­ра­ли Гам­бург - Бре­мен - Мюн­стер - Лю­нен - Дорт­мунд , Ам­стер­дам - Ган­но­вер - Бер­лин ; ав­то­ба­ны Путт­гар­ден - Са­ар­брюк­кен, Ам­стер­дам - Бад-Эн­хау­зен. Ме­ж­ду­народный аэ­ро­порт Мюн­стер-Оснаб­рюк (близ города Гре­вен, в 35 км от Оснабрюка). Порт на от­ветв­ле­нии Сред­не­гер­ман­ско­го ка­на­ла (про­хо­дит в 15 км к се­ве­ру от Оснабрюка).

Пер­вые сле­ды пре­бы­ва­ния че­ло­ве­ка на тер­ри­то­рии Оснабрюка да­ти­ру­ют­ся 8-м тысячелетием до н. э. По­сто­ян­ные по­се­ле­ния су­ще­ст­во­ва­ли с 3-2-го тысячелетия до н. э. В 9 году н. э. в рай­оне Оснабрюка гер­ман­цы во гла­ве с во­ж­дём пле­ме­ни хе­ру­сков Ар­ми­ни­ем на­нес­ли со­кру­шительное по­ра­же­ние рим­ля­нам (смотри Тев­то­бург­ский Лес). Во вре­мя Ве­ли­ко­го пе­ре­се­ле­ния на­ро­дов около 500 года тер­ри­то­рия за­се­ле­на сак­са­ми , в VIII веке во­шла в со­став им­пе­рии Кар­ла I Ве­ли­ко­го , ко­то­рый около 780 года ос­но­вал здесь мис­сио­нер­ский центр («Monasterium Osnabrugga»), став­ший около 800 года ре­зи­ден­ци­ей епи­ско­па (пер­вое письменное упо­ми­на­ние от­но­сит­ся к 851 году). В 1002 году император Ген­рих II Свя­той да­ро­вал епи­ско­пу Оснабрюка пра­во че­кан­ки мо­не­ты, про­ве­де­ния яр­ма­рок и взи­ма­ния та­мо­жен­ной по­шли­ны, в 1171 году император Фрид­рих I Бар­ба­рос­са - пра­во на собственный суд, в ре­зуль­та­те че­го Оснабрюк при­об­рёл ста­тус го­ро­да и цен­тра цер­ков­но­го кня­же­ст­ва во гла­ве с кня­зем-епи­ско­пом. В 1246 году Оснабрюк за­клю­чил до­го­вор о со­вме­ст­ной за­щи­те тор­гов­ли с дву­мя другими епи­скоп­ски­ми го­ро­да­ми - Мюн­сте­ром и Мин­де­ном, ко­то­рый явил­ся ос­но­вой сою­за вест­фаль­ских го­ро­дов, во­шед­ше­го в XIV веке в Ган­зу. К началу XV века Оснабрюк стал главным цен­тром про­изводства по­лот­на в Северо-Западной Гер­ма­нии. В 1350, 1575, 1597, 1599 годах пе­ре­жил эпи­де­мии чу­мы, в 1530 и 1613 годах силь­но по­стра­дал от по­жа­ров. В 1543 году в Оснабрюке про­ве­де­на Ре­фор­ма­ция. В конце XVI – 1-й половине XVII веков в Оснабрюке ве­лась «охо­та на ведьм» (по об­вине­нию в кол­дов­ст­ве каз­не­ны 278 человек, в основном жен­щи­ны). Ме­сто за­клю­че­ния Вест­фаль­ско­го ми­ра 1648 года, за­вер­шив­ше­го Три­д­ца­ти­лет­нюю вой­ну 1618-1648 годов. С 1661 года под вла­стью «свет­ских епи­ско­пов» из ди­на­стии гер­цо­гов Бра­ун­швейг-Лю­не­бург­ских (с 1692 года кур­фюр­сты Ган­но­вер­ские). Ме­сто смер­ти (1727) английского ко­ро­ля и кур­фюр­ста Ган­но­ве­ра Ге­ор­га I. Силь­но по­стра­дал в хо­де Се­ми­лет­ней вой­ны 1756-1763 годов. По­сле ок­ку­па­ции на­по­ле­оно­вски­ми вой­ска­ми в 1803 году цер­ков­ное кня­же­ст­во Оснабрюк под­верг­лось се­ку­ля­ри­за­ции и ото­шло к кур­фюр­ше­ст­ву Ган­но­вер. В 1806 году Оснабрюк вре­мен­но на­хо­дил­ся во вла­де­нии Прус­сии, с 1807 года вхо­дил в со­став ко­ро­лев­ст­ва Вест­фа­лия, в 1810 году был ан­нек­си­ро­ван Фран­ци­ей и стал административным цен­тром французского департамента Верх­ний Эмс. С 1813 года вновь в со­ста­ве кур­фюр­ше­ст­ва (с 1815 года ко­ро­лев­ст­ва) Ган­но­вер, в 1866 года вме­сте с ним ан­нек­си­ро­ван Прус­си­ей.

Во 2-й половине XIX века по­лу­чи­ли раз­ви­тие ме­тал­лур­гия, ма­ши­но­строе­ние и ме­тал­ло­об­ра­бот­ка, лёг­кая промышленность; важ­ное зна­че­ние име­ла до­бы­ча уг­ля в рас­по­ло­жен­ном близ го­ро­да Иб­бен­бю­рен­ском ка­мен­но­уголь­ном бас­сей­не (по­сле за­кры­тия в 1898 году круп­ней­шей шах­ты Пис­берг об­ре­ла ме­ст­ное зна­че­ние; окон­ча­тель­но пре­кра­ще­на в 1951 году; ны­не здесь Му­зей ин­ду­ст­ри­аль­ной куль­ту­ры). В 1854-1856 годах по­строе­на же­лез­ная до­ро­га Лё­не - Ос­на­брюк - Рай­не, в 1915 году - от­ветв­ле­ние Сред­не­гер­ман­ско­го ка­на­ла и реч­ной порт. Чис­лен­ность на­се­ле­ния Оснабрюка вы­рос­ла с 10 тысяч человек в 1817 году до 50 тысяч человек в 1900 году и 100 тысяч человек в 1939 году. В 1914 году в со­став Оснабрюка вклю­че­на об­щи­на Шин­кель, в 1940 году - об­щи­на Хас­те. В го­ды 2-й ми­ро­вой вой­ны не­од­но­крат­но под­вер­гал­ся на­лё­там анг­ло-американской авиа­ции (пол­но­стью раз­ру­ше­ны 2/3 городских по­стро­ек, 94% строе­ний ис­то­рического цен­тра). С 1945 года в британской зо­не ок­ку­па­ции Гер­ма­нии (британский гар­ни­зон раз­ме­щал­ся в Оснабрюке до 2009 года), с 1947 года в зем­ле Ниж­няя Сак­со­ния (с 1949 года фе­де­раль­ная зем­ля ФРГ). В 1970 году к Оснабрюку при­сое­ди­не­на об­щи­на Зутт­хау­зен, в 1971 году - об­щи­ны Ат­тер, Пие, Люс­т­рин­ген, Гре­теш, Да­рум, Фок­ст­руп, На­не, Хел­лерн.

В цен­тре го­ро­да - площадь Маркт с позд­не­го­тической Ра­ту­шей (1487-1512 годы; вос­ста­нов­ле­на по­сле 2-й ми­ро­вой вой­ны в 1948 году) и церковь Святой Ма­рии (ос­но­ва­на в X или XI веке; в XIII - начале XIV веков пе­ре­строе­на в го­тическую заль­ную цер­ковь; хор - 1-я половина XV века). Так­же в ис­то­рической час­ти Оснабрюка: ка­то­лический со­бор Святого Пет­ра в ро­ман­ском сти­ле (XI – 1-я половина XV века), ос­тат­ки городских стен и ба­шен (конец XII - 1-я половина XVI веков), ка­то­лическая церковь Святого Ио­ан­на (1256-1292 годы), цер­ковь до­ми­ни­кан­ско­го мо­на­сты­ря (конец XIII века - около 1432 года; ны­не вы­ста­воч­ный зал современного искусства); по­здне­го­тическая заль­ная церковь Святой Ека­те­ри­ны (около 1300 года - около 1500 года; баш­ня высотой 103 м, начало XVI века; вос­ста­нов­ле­на в 1950 году). Ря­дом с ней - жи­лой дом Ле­ден­хоф в ре­нес­санс­ном сти­ле (1588) и за­мок кня­зей-епи­ско­пов в сти­ле ба­рок­ко (1667-1675 годы; ны­не кам­пус Осна­брюк­ско­го университета); клас­си­ци­стические три­ум­фаль­ные во­ро­та Хе­гер (в па­мять о жи­те­лях Оснабрюка, пав­ших в бит­ве при Ва­тер­лоо; 1817, архитектор И.Х. Зик­ман), ком­плекс Му­зея ис­то­рии куль­ту­ры (гл. зда­ние, 1888–89, арх. В. Хак­лен­дер; быв. зда­ние та­мож­ни в фор­мах клас­си­циз­ма, ок. 1817; вил­ла Шлик­ке­ра, 1900) и Му­зея ху­дож­ни­ка Ф. Нус­с­бау­ма в сти­ле де­кон­ст­рук­ти­виз­ма (1998, но­вое кры­ло - 2011; архитектор Д. Ли­бе­скинд). Сре­ди других по­стро­ек XX-XXI веков: церковь Лю­тер­кир­хе в ду­хе се­вер­но­го мо­дер­на (1907-1909 годы, архитектор Х.Ф. Бёр­ге­манн), ка­то­лические церк­ви Святого Кре­ста (1932-1935 годы, архитектор Д. Бём), Ма­рии - ца­ри­цы ми­ра (1956-1957 годы) и Святого Пия (1958-1959 годы), уни­вер­маг «Merkur» в сти­ле мо­дер­низ­ма (1955, архитектор Х. Лё­бер­манн; ны­не «Kaufhof»), зда­ние Немецкого фе­де­раль­но­го фон­да ок­ру­жаю­щей сре­ды в рус­ле эко­ло­ги­че­ски чис­той ар­хи­тек­ту­ры (1993-1995 годы, архитектор Э. Шнай­дер-Вес­линг).

Круп­ней­шие ву­зы - Оснаб­рюк­ский университет (ос­но­ван в 1974 году на ба­зе су­ще­ст­во­вав­шей с 1953 года Выс­шей пе­да­го­гической шко­лы; в 2009 году в университете от­крыт пер­вый в ФРГ факультет ис­лам­ской тео­ло­гии), Оснаб­рюк­ский университет при­клад­ных на­ук (ос­но­ван в 1971 году, современное название и ста­тус с 2003 года). Му­зеи: ис­то­рии куль­ту­ры (1879), Оснаб­рюк­ско­го епи­скоп­ст­ва (1918), ес­тественной ис­то­рии и ок­ру­жаю­щей сре­ды (1988, в городском рай­оне Шё­лер­берг; вклю­ча­ет пла­не­та­рий и зоо­парк), Ф. Нус­сбау­ма (1998). Оснабрюк - ро­ди­на Э.М. Ре­мар­ка, в го­ро­де - куль­тур­ный и об­ще­ст­вен­но-по­ли­тический центр «Erich Maria Remarque Friedenszen­t­rum» (1996). Го­род­ской те­атр Оснабрюка (про­хо­дят кон­цер­ты ака­де­мической му­зы­ки, ста­вят­ся опе­ры, опе­рет­ты, мю­зик­лы). Ме­ж­ду­народные фес­ти­ва­ли: ста­рин­ной му­зы­ки «Musica Viva» (1989), ка­мер­ной му­зы­ки «Classic con brio» (1997). Музыкальный центр «Fo­rum artium» (мас­тер-клас­сы и се­ми­на­ры для му­зы­кан­тов различных ис­пол­ни­тель­ских спе­ци­аль­но­стей, в том числе ис­пол­ни­те­лей му­зы­ки ба­рок­ко; ор­га­ни­за­ция фес­ти­ва­лей, кон­церт­ное бю­ро; 3 кон­церт­ных за­ла). Сим­фо­нический ор­кестр (1919). Бо­та­ни­че­ский сад (при Оснаб­рюк­ском университете, 1984, площадь 5,6 га).

Не­сколь­ко спор­тив­ных клу­бов, в том числе «Айн­трахт Оснаб­рюк» (1908; наи­бо­лее раз­ви­ты фут­бол, тен­нис, бад­мин­тон, тхэ­кван­до), «ТСГ Бург Гре­теш» (1907; фут­бол, ганд­бол, лёг­кая ат­ле­ти­ка, на­столь­ный тен­нис), «Оснаб­рюк» (1899; бас­кет­бол, тен­нис, фут­бол, спор­тив­ная гим­на­сти­ка, пла­ва­ние). Мно­го­функ­цио­наль­ный Дво­рец спор­та «Ос­на­тель-Аре­на» (1931; около 17 тысяч мест).

Ос­но­ва эко­но­ми­ки Оснабрюка - сфе­ра ус­луг, главным образом де­ло­вые, ин­фор­ма­ци­он­ные и фи­нан­со­вые ус­лу­ги, тор­гов­ля, здра­во­охра­не­ние, об­ра­зо­ва­ние и НИОКР, ту­ризм. Зна­чительный бан­ков­ско-фи­нан­со­вый центр; в сек­то­ре до­ми­ни­ру­ют фи­лиа­лы круп­ных фи­нан­со­вых кор­по­ра­ций, в том числе со­сед­ней зем­ли Северный Рейн-Вест­фа­лия (со штаб- квар­ти­ра­ми главным образом в Дюс­сель­дор­фе, Эс­се­не и Кёль­не). Оснабрюк - ме­сто раз­ме­ще­ния ря­да круп­ных фирм, в том числе тор­го­во­го кон­цер­на и до­ма мо­ды «Len­ger­mann+Trieschmann», ло­ги­стических кор­по­ра­ций «Meyer & Meyer» и «Hellmann Worldwide Logistics», ком­му­ни­кационной ком­па­нии «buw Holding». Оснабрюк - один из са­мых из­вест­ных германских цен­тров пре­дос­тав­ле­ния ус­луг в сфе­ре здра­во­охра­не­ния; круп­ней­шие медицинские уч­ре­ж­де­ния го­ро­да - Хри­сти­ан­ская дет­ская боль­ни­ца, кли­ни­ка имени Па­ра­цель­са, Ма­ри­ин­ская боль­ни­ца. Важ­ный центр ту­риз­ма (основные объ­ек­ты - мно­го­численные ис­то­ри­ко-куль­тур­ные па­мят­ни­ки го­ро­да) и от­ды­ха.

Ве­ду­щая от­расль промышленности - ма­ши­но­строе­ние, где вы­де­ля­ет­ся про­изводство ав­то­мо­би­лей и сельскохозяйственной тех­ни­ки. Дей­ст­ву­ет сбо­роч­ный за­вод кон­цер­на «Volkswagen» (лег­ко­вые ав­то­мо­би­ли; име­ют­ся про­из­водственные мощ­но­сти по вы­пус­ку ав­то­ком­плек­тую­щих). Го­лов­ной за­вод ком­па­нии «Ama­zo­nen-Werke H. Dreyer» (ос­но­ва­на в 1883 году в при­го­ро­де Оснабрюка Хас­бер­ген-Гас­те) - круп­ный про­из­во­ди­тель раз­но­об­раз­ной сельскохозяйственной тех­ни­ки: сея­лок, кар­то­фе­ле­убо­роч­ных ма­шин, ма­шин для вне­се­ния удоб­ре­ний, са­мо­ход­ных оп­ры­ски­ва­те­лей, га­зо­но­ко­си­лок и других. Тра­ди­ци­он­но раз­ви­та ме­тал­лур­гия. За­вод ком­па­нии «Georgs­marienhütte» близ Оснабрюка (ос­но­ван в 1856 году; ны­не в чис­ле наи­бо­лее тех­ни­че­ски ос­на­щён­ных пред­при­ятий германской чёр­ной ме­тал­лур­гии) - один из ве­ду­щих в стра­не про­из­во­ди­те­лей вы­со­ко­ка­чественных сор­тов элек­тро­ста­ли, не­ко­то­рых ви­дов сталь­но­го про­ка­та, сталь­но­го ли­тья и са­мый круп­ный по­став­щик ме­тал­ла для германской ав­то­мо­биль­ной промышленности. В Оснабрюке рас­по­ло­же­ны германское от­де­ле­ние итальянской ком­па­нии «KMЕ Group» и её го­лов­ной за­вод (про­изводство мед­но­го про­ка­та, мед­ных спла­вов и из­де­лий из ме­ди). Круп­ный центр пи­ще­вку­со­вой пром-сти; наи­боль­шее зна­че­ние име­ет про­изводство мяс­ных, хле­бо­бу­лоч­ных и кон­ди­тер­ских из­де­лий, пива, шоколада, а так­же вку­со­вых до­ба­вок, при­прав и спе­ций (пред­при­ятие «AVO-Werke August Beisse» в при­го­ро­де Бельм). Ком­па­ния «Heristo» в Оснабрюке - один из ве­ду­щих по­став­щи­ков на ев­ропейский ры­нок кор­мов для до­маш­них жи­вот­ных. Пред­при­ятия бу­маж­ной (ком­па­ния «Fe­lix Schoeller» - про­изводство фо­то­бу­ма­ги, ла­ми­ни­ро­ван­ной и других специальных сор­тов бу­ма­ги), хи­ми­че­ской (в том числе фар­ма­цев­тической), тек­стиль­ной, швей­ной и обув­ной промышленности.

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