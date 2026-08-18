ОСМОНОВ АЛЫКУЛ

ОСМОНОВ АЛЫКУЛ - киргизский пи­са­тель.

Ро­дил­ся в кре­сть­ян­ской се­мье; вос­пи­ты­вал­ся в дет­ском до­ме в городе Ток­мак. В 1929-1933 годах учил­ся в пе­да­го­гическом тех­ни­ку­ме в городе Фрун­зе.

Де­бю­ти­ро­вал как по­эт в 1930 году. Пер­вые сборники ли­ри­ки - «Пес­ни рас­све­та» (1935), «Звёзд­ная мо­ло­дость», «Чол­пон­стан» (оба 1937) - в ду­хе со­циа­ли­сти­че­ско­го реа­лиз­ма . Наи­боль­шую из­вест­ность по­лу­чил по­этический сборник «Лю­бовь» (1945), в ко­то­рый во­шли сти­хо­тво­ре­ния, от­ра­зив­шие лич­ную дра­му Осмонова: «Че­го я сты­жусь», «Моя звез­да», «Три­дца­ти­ле­тие», «Шо­та Рус­та­ве­ли».

Ав­тор ли­ри­ко-ро­ман­тических по­эм по мо­ти­вам киргизского фольк­ло­ра («То­лу­бай», «Борь­ба ха­рак­те­ров», обе 1944; «Ка­ра­гул», 1945; «То­поль Эшим­ка­на», 1946), ли­ро-эпических по­эм «Уда­лец Мир­за» (1945), по­эм о Великой Отечественной вой­не: «Вос­крес­шие из мёрт­вых», «Дже­ниш­бек», «Три но­ги», «Лю­бовь» (все 1945); пьес «Смерть ге­роя» (1945), «Вто­рая бри­га­да» (в сти­хах), «Объ­езд­чик Ко­оман» (все 1947), «На­до от­прав­лять­ся в Мер­ке» (1949) и других. Пе­ре­во­дил по­эмы «Ви­тязь в тиг­ро­вой шку­ре» Ш. Рус­та­ве­ли (1939), «Хос­ров и Ши­рин» (1941) Ни­за­ми, про­из­ве­де­ния У. Шек­спи­ра, А.С. Пуш­ки­на («Ев­ге­ний Оне­гин», 1948), М.Ю. Лер­мон­то­ва , И. А. Кры­ло­ва и других.