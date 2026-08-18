ОСМОНОВ АЛЫКУЛ
ОСМОНОВ АЛЫКУЛ - киргизский писатель.
Родился в крестьянской семье; воспитывался в детском доме в городе Токмак. В 1929-1933 годах учился в педагогическом техникуме в городе Фрунзе.
Дебютировал как поэт в 1930 году. Первые сборники лирики - «Песни рассвета» (1935), «Звёздная молодость», «Чолпонстан» (оба 1937) - в духе социалистического реализма. Наибольшую известность получил поэтический сборник «Любовь» (1945), в который вошли стихотворения, отразившие личную драму Осмонова: «Чего я стыжусь», «Моя звезда», «Тридцатилетие», «Шота Руставели».
Автор лирико-романтических поэм по мотивам киргизского фольклора («Толубай», «Борьба характеров», обе 1944; «Карагул», 1945; «Тополь Эшимкана», 1946), лиро-эпических поэм «Удалец Мирза» (1945), поэм о Великой Отечественной войне: «Воскресшие из мёртвых», «Дженишбек», «Три ноги», «Любовь» (все 1945); пьес «Смерть героя» (1945), «Вторая бригада» (в стихах), «Объездчик Кооман» (все 1947), «Надо отправляться в Мерке» (1949) и других. Переводил поэмы «Витязь в тигровой шкуре» Ш. Руставели (1939), «Хосров и Ширин» (1941) Низами, произведения У. Шекспира, А.С. Пушкина («Евгений Онегин», 1948), М.Ю. Лермонтова, И. А. Крылова и других.