ОСМОГЛАСИЕ
ОСМОГЛАСИЕ (позднегреческое ὀϰτώ- ηχος, буквально - восьмигласие) - в практике православного богослужения система распределения песнопений по восьми гласам.
Зафиксирована в литургических и певческих книгах (например, в Октоихе). В Византии и Древней Руси песнопения одного гласа пелись в течение недели, после чего их сменяли песнопения следующего по номеру гласа. Восьминедельный цикл песнопений с 1-го по 8-й гласы образовывал так называемый столп; песнопения праздников по гласу могли не совпадать с недельными. Музыкально-логические принципы объединения различных песнопений в группу того или иного гласа неочевидны и составляют предмет научной дискуссии. В Византии песнопения Осмогласия группировались, вероятнее всего, по принадлежности к одному монодическому модальному ладу - гласу (византийскому Осмогласию типологически родственна 8-ладовая система григорианского хорала).
Расшифровки русских нотных памятников позднего происхождения (например, пометных рукописей 2-й половины XVII века) позволяют предполагать, что главным принципом было использование для каждого гласа совокупности присущих именно данному гласу мелодических формул (попевок, лиц, фит). В процессе развития церковного пения в России мелодические формулы утратили привязку к гласу (одна и та же попевка могла встретиться в песнопениях, приписанных разным гласам), а некоторые виды распевов (например, демественный распев) вообще не подчинялись системе Осмогласия, хотя и могли содержать указание на глас.