ОСМОГЛАСИЕ

ОСМОГЛАСИЕ (позднегреческое ὀϰτώ- ηχος, буквально - восьмигласие) - в практике православного богослужения система распределения песнопений по восьми гласам .

За­фик­си­ро­ва­на в ли­тур­гических и пев­че­ских кни­гах (например, в Ок­тои­хе). В Ви­зан­тии и Древ­ней Ру­си пес­но­пе­ния од­но­го гла­са пе­лись в те­че­ние не­де­ли, по­сле че­го их сме­ня­ли пес­но­пе­ния сле­дую­ще­го по но­ме­ру гла­са. Вось­ми­не­дель­ный цикл пес­но­пе­ний с 1-го по 8-й гла­сы об­ра­зо­вы­вал так называемый столп; пес­но­пе­ния празд­ни­ков по гла­су мог­ли не сов­па­дать с не­дель­ны­ми. Музыкально-ло­гические прин­ци­пы объ­е­ди­не­ния различных пес­но­пе­ний в груп­пу то­го или ино­го гла­са не­оче­вид­ны и со­став­ля­ют пред­мет на­учной дис­кус­сии. В Ви­зан­тии пес­нопе­ния Осмогласия груп­пи­ро­ва­лись, ве­ро­ят­нее все­го, по при­над­леж­но­сти к од­но­му мо­но­ди­че­ско­му мо­даль­но­му ла­ду - гла­су (ви­зан­тий­ско­му Осмогласию ти­по­ло­ги­че­ски род­ст­вен­на 8-ла­до­вая сис­те­ма гри­го­ри­ан­ско­го хо­ра­ла).

Рас­шиф­ров­ки русских нот­ных па­мят­ни­ков позд­не­го про­ис­хо­ж­де­ния (например, по­мет­ных ру­ко­пи­сей 2-й половины XVII века) по­зво­ля­ют пред­по­ла­гать, что главным прин­ци­пом бы­ло ис­поль­зо­ва­ние для ка­ж­до­го гла­са со­во­куп­но­сти при­су­щих имен­но дан­но­му гла­су ме­ло­дических фор­мул (по­пе­вок, лиц, фит). В про­цес­се раз­ви­тия цер­ков­но­го пе­ния в Рос­сии ме­ло­дические фор­му­лы ут­ра­ти­ли при­вяз­ку к гла­су (од­на и та же по­пев­ка мог­ла встре­тить­ся в пес­но­пе­ни­ях, при­пи­сан­ных раз­ным гла­сам), а не­ко­то­рые ви­ды рас­пе­вов (например, де­ме­ст­вен­ный рас­пев) во­об­ще не под­чи­ня­лись сис­те­ме Осмогласия, хо­тя и мог­ли со­дер­жать ука­за­ние на глас.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)