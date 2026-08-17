ОСМЁРКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ
ОСМЁРКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский живописец, сценограф.
Учился в Рисовальной школе ОПХ в Санкт-Петербурге (1910) у Н.К. Рериха, в Киевском художественном училище (1911-1913 годы) у Г.К. Дьяченко и Н.К. Пимоненко, в студии И.И. Машкова в Москве (1913-1915 годы), затем в Чугуевском военном училище (1916-1917 годы).
Участвовал в выставках с 1913года, в 1914 годупоказал свои работы на выставке объединения «Бубновый валет». Член объединений «Мир искусства» (1920-1922 годы; экспонент в 1917-1918 годах), «Московские живописцы» (1924-1926 годы), «Бытие» (1926), «Крыло» (1926-1928 годы; организатор), Общество московских художников (1927-1932 годы; член-учредитель). Испытал значительное влияние «бубнововалетской» живописи, в частности традиций русского «сезаннизма» и кубизма.
Главные темы творчества Осмёркина - натюрморты («Натюрморт с черепом», 1921, ГРМ), пейзажи («Мойка. Белая ночь», 1927, Всерос.ийский музей А. \С. Пушкина, Санкт-Петербург), портреты [«Дама с лорнеткой», 1917, ГРМ; «В кафе (Е.Т. Баркова)», 1919, ГТГ, и другие]. После 1917 года руководил росписью агитпоездов, выполнял декоративные панно для оформления площадей и улиц. С середины 1920-х годов работы Осьмёркина становятся более реалистичными, он использует приёмы импрессионизма: «Мойка. Белая ночь» (1927, ГТГ), «Портрет А.А. Ахматовой. Белая ночь. Ленинград» (1939-1940 годы, Государственный литературный музей, Москва), «Новая Голландия» (1945, ГРМ).
В его творчестве появляются сюжетно-тематические картины («Подмосковный трактир», 1925, частное собрание, США; «Красная гвардия в Зимнем дворце», 1927, ГРМ; «Коммунистическое пополнение девятнадцатого года», 1928-1929 годы, ГТГ). Реалистические приёмы сочетаются в них с «бубнововалетской» фактурностью живописи, материальной плотностью мазка и колористической насыщенностью. Оформил ряд спектаклей, в том числе «Пушкинский спектакль» (1936-1937 годы, БДТ), «Горячее сердце» А.Н. Островского (1943, Большой драматический театр, Казань; оба - режиссер А. Д. Дикий). Преподавал в ГСХМ - Вхутемасе - Вхутеине в Москве (1918-1930 годы), ИЖСА (1932-1947 годы; профессор с 1933 года), МХИ (1937-1948 годы). В 1948 году отстранён от преподавательской деятельности и участия в выставках в связи с обвинениями «в формализме и космополитизме». В 1985 году в Кировограде создан художественно-мемориальный музей художника.