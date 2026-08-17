ОСМЁРКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ

ОСМЁРКИН АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ - российский жи­во­пи­сец, сце­но­граф.

Учил­ся в Ри­со­валь­ной шко­ле ОПХ в Санкт-Пе­тер­бур­ге (1910) у Н.К. Ре­ри­ха, в Ки­ев­ском ху­дожественном училище (1911-1913 годы) у Г.К. Дья­чен­ко и Н.К. Пи­мо­нен­ко, в сту­дии И.И. Маш­ко­ва в Мо­ск­ве (1913-1915 годы), за­тем в Чу­гу­ев­ском во­енном училище (1916-1917 годы).

Уча­ст­во­вал в вы­став­ках с 1913года, в 1914 годупо­ка­зал свои ра­бо­ты на вы­став­ке объ­еди­не­ния «Буб­но­вый ва­лет». Член объ­еди­не­ний « Мир ис­кус­ст­ва » (1920-1922 годы; экс­по­нент в 1917-1918 годах), «Мо­с­ков­ские жи­во­пис­цы» (1924-1926 годы), «Бы­тие» (1926), «Кры­ло» (1926-1928 годы; ор­га­ни­за­тор), Об­ще­ст­во мо­с­ков­ских ху­дож­ни­ков (1927-1932 годы; член-уч­ре­ди­тель). Ис­пы­тал зна­чительное влия­ние « буб­но­во­ва­лет­ской » жи­во­пи­си, в ча­ст­но­сти тра­ди­ций русского «се­зан­низ­ма» и ку­биз­ма.

Главные те­мы твор­че­ст­ва Осмёркина - на­тюр­мор­ты («На­тюр­морт с че­ре­пом», 1921, ГРМ), пей­за­жи («Мой­ка. Бе­лая ночь», 1927, Все­рос.ийский му­зей А. \С. Пуш­ки­на, Санкт-Пе­тер­бург), порт­ре­ты [«Да­ма с лор­нет­кой», 1917, ГРМ; «В ка­фе (Е.Т. Бар­ко­ва)», 1919, ГТГ, и другие]. По­сле 1917 года ру­ко­во­дил рос­пи­сью агит­по­ез­дов, вы­пол­нял де­ко­ра­тив­ные пан­но для оформ­ле­ния пло­ща­дей и улиц. С середины 1920-х годов ра­бо­ты Осьмёркина ста­но­вят­ся бо­лее реа­ли­стич­ны­ми, он ис­поль­зу­ет приё­мы им­прес­сио­низ­ма: «Мой­ка. Бе­лая ночь» (1927, ГТГ), «Порт­рет А.А. Ах­ма­то­вой. Бе­лая ночь. Ле­нин­град» (1939-1940 годы, Государственный литературный му­зей, Мо­ск­ва), «Но­вая Гол­лан­дия» (1945, ГРМ).

В его твор­че­ст­ве по­яв­ля­ют­ся сю­жет­но-те­ма­тические кар­ти­ны («Под­мос­ков­ный трак­тир», 1925, ча­ст­ное собра­ние, США; «Крас­ная гвар­дия в Зим­нем двор­це», 1927, ГРМ; «Ком­му­ни­сти­че­ское по­пол­не­ние де­вят­на­дца­то­го го­да», 1928-1929 годы, ГТГ). Реа­ли­стические приё­мы со­че­та­ют­ся в них с «буб­но­во­ва­лет­ской» фак­тур­но­стью жи­во­пи­си, ма­те­ри­аль­ной плот­но­стью маз­ка и ко­ло­ри­стической на­сы­щен­но­стью. Офор­мил ряд спек­так­лей, в том числе «Пуш­кин­ский спек­такль» (1936-1937 годы, БДТ), «Го­ря­чее серд­це» А.Н. Ост­ров­ско­го (1943, Боль­шой дра­ма­тический те­атр, Ка­зань; оба - режиссер А. Д. Ди­кий). Пре­по­да­вал в ГСХМ - Вху­те­ма­се - Вху­теи­не в Мо­ск­ве (1918-1930 годы), ИЖСА (1932-1947 годы; профессор с 1933 года), МХИ (1937-1948 годы). В 1948 году от­стра­нён от пре­по­да­ва­тель­ской дея­тель­но­сти и уча­стия в вы­став­ках в свя­зи с об­ви­не­ния­ми «в фор­ма­лиз­ме и кос­мо­по­ли­тиз­ме». В 1985 году в Ки­ро­во­гра­де соз­дан ху­дожественно-ме­мо­ри­аль­ный му­зей ху­дож­ни­ка.