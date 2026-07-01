ОСМАНИЗМ

ОСМАНИЗМ (Оттоманизм) - по­ли­тическая кон­цеп­ция в Ос­ман­ской им­пе­рии в конце XIX - начале XX веков.

Вы­дви­ну­та в 1880-х годах по­ли­тическим круж­ком «но­вых ос­ма­нов» под руководством Ах­ме­та Мид­хат-па­ши, Иб­ра­ги­ма Ши­на­си, На­мы­ка Ке­ма­ля и других. По­яв­ле­нию Османизма пред­ше­ст­во­вал пе­ри­од ре­форм в Ос­ман­ской им­пе­рии, по­лу­чив­ший название тан­зи­мат. Сто­рон­ни­ки Османизма дек­ла­ри­ро­ва­ли ра­вен­ст­во всех под­дан­ных им­пе­рии пе­ред за­ко­ном вне за­ви­си­мо­сти от ве­ро­ис­по­ве­да­ния, ос­во­бо­ж­де­ние Ос­ман­ской им­пе­рии от ре­жи­ма ка­пи­ту­ля­ций, не­при­кос­но­вен­ность ча­ст­ной соб­ст­вен­но­сти, не­за­ви­си­мость су­дов и другое.

Идеи Османизма ши­ро­ко про­па­ган­ди­ро­ва­лись мла­до­тур­ка­ми (смотри так­же «Еди­не­ние и про­гресс» ). По­сле Мла­до­ту­рец­кой ре­во­лю­ции 1908 года Османизм про­воз­гла­шён официальной док­три­ной Ос­ман­ской им­пе­рии, но од­но­вре­мен­но пре­тер­пел зна­чительные из­ме­не­ния. Центральное ме­сто в кон­цеп­ции Османизма за­ня­ла идея соз­да­ния «еди­ной ос­ман­ской на­ции» как ин­ст­ру­мен­та обес­пе­че­ния це­ло­ст­но­сти Ос­ман­ской им­пе­рии. Османизм стал идео­ло­гической ос­но­вой по­ли­ти­ки оту­ре­чи­ва­ния про­жи­вавших в им­пе­рии различных на­ро­дов, по­дав­ле­ния их национально- ос­во­бо­дительных дви­же­ний, под­ры­ва по­зи­ций не­ту­рец­ко­го (араб­ско­го, гре­че­ско­го, ар­мян­ско­го) ка­пи­та­ла. По­ра­же­ния Ос­ман­ской им­пе­рии в ита­ло-ту­рец­кой вой­не 1911-1912 годов, Бал­кан­ских вой­нах 1912-1913 годов, а за­тем в Пер­вой ми­ро­вой вой­не 1914-1918 годов, при­вед­шие к её рас­па­ду, по­ка­за­ли не­со­стоя­тель­ность Османизма. Он ус­ту­пил ме­сто пан­тюр­киз­му и пан­ис­ла­миз­му.

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