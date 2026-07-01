ОСМАНИЗМ
ОСМАНИЗМ (Оттоманизм) - политическая концепция в Османской империи в конце XIX - начале XX веков.
Выдвинута в 1880-х годах политическим кружком «новых османов» под руководством Ахмета Мидхат-паши, Ибрагима Шинаси, Намыка Кемаля и других. Появлению Османизма предшествовал период реформ в Османской империи, получивший название танзимат. Сторонники Османизма декларировали равенство всех подданных империи перед законом вне зависимости от вероисповедания, освобождение Османской империи от режима капитуляций, неприкосновенность частной собственности, независимость судов и другое.
Идеи Османизма широко пропагандировались младотурками (смотри также «Единение и прогресс»). После Младотурецкой революции 1908 года Османизм провозглашён официальной доктриной Османской империи, но одновременно претерпел значительные изменения. Центральное место в концепции Османизма заняла идея создания «единой османской нации» как инструмента обеспечения целостности Османской империи. Османизм стал идеологической основой политики отуречивания проживавших в империи различных народов, подавления их национально- освободительных движений, подрыва позиций нетурецкого (арабского, греческого, армянского) капитала. Поражения Османской империи в итало-турецкой войне 1911-1912 годов, Балканских войнах 1912-1913 годов, а затем в Первой мировой войне 1914-1918 годов, приведшие к её распаду, показали несостоятельность Османизма. Он уступил место пантюркизму и панисламизму.