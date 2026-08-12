ОСМАНА ДАН ФОДИО ВОССТАНИЕ

ОСМАНА ДАН ФОДИО ВОССТАНИЕ - вос­ста­ние фуль­бе и при­сое­ди­нив­ших­ся к ним хау­са про­тив пра­ви­те­лей го­су­дарств хау­са на тер­ри­то­рии северных рай­онов современных Ни­ге­рии в 1804-1808 годах под руководством шей­ха Ос­ма­на дан Фо­дио .

Име­ло фор­му джи­ха­да . Вы­зва­но не­рав­но­прав­ным по срав­не­нию с хау­са по­ло­же­ни­ем фуль­бе, вве­де­ни­ем но­вых на­ло­гов , об­ра­ще­ни­ем в раб­ст­во ме­ст­ных жи­те­лей (в пер­вую оче­редь ко­чев­ни­ков-фуль­бе), кор­руп­ци­ей и про­из­во­лом долж­но­ст­ных лиц, при­тес­не­ния­ми му­суль­ман (за­прет дея­тель­но­сти ре­лигиозных про­по­вед­ни­ков, об­ра­ще­ния мо­ло­дё­жи в ис­лам). Цен­тром вос­ста­ния стал эми­рат Го­бир с силь­ной ис­лам­ской оп­по­зи­ци­ей хау­сан­ским пра­ви­те­лям. На­ча­лом Османа дан Фодио восстания при­ня­то счи­тать 21.2.1804 года, ко­гда при­вер­жен­цы Ос­ма­на дан Фо­дио от­би­ли ата­ку кон­ни­цы, по­слан­ной пра­ви­те­лем Го­би­ра с це­лью пле­нить шей­ха и его лю­дей, ос­во­бо­див­ших сво­их аре­сто­ван­ных ра­нее со­рат­ни­ков-еди­но­вер­цев. На пер­вом эта­пе вос­ста­ния его основной дви­жу­щей си­лой бы­ли фуль­бе - чле­ны ре­лигиозной об­щи­ны Ос­ма­на дан Фо­дио и примк­нув­шие к ним сто­рон­ни­ки.

Вто­рой этап на­чал­ся по­сле сра­же­ния у озера Кват­то (июнь 1804 года), в хо­де ко­то­ро­го пло­хо во­ору­жён­ные, но одер­жи­мые иде­ей спра­вед­ли­во­сти и борь­бы с от­ступ­ни­ка­ми ве­ры пов­стан­цы об­ра­ти­ли в бег­ст­во вой­ско Го­би­ра. Вос­ста­ние при­об­ре­ло ха­рак­тер мас­со­во­го со­ци­аль­но­го дви­же­ния. К не­му при­мкну­ла фульб­ская ари­сто­кра­тия и не­знат­ные хау­са из го­ро­дов и сель­ской ме­ст­но­сти, объ­е­ди­нён­ные стрем­ле­ни­ем из­ба­вить­ся от гос­под­ства хау­сан­ской зна­ти. В начале 1805 года джи­хад под­дер­жа­ли ре­лигиозные ли­де­ры восточных го­су­дарств хау­са, эт­нические фуль­бе. Они по­кля­лись в вер­но­сти Ос­ма­ну дан Фо­дио, ко­то­рый вру­чил им сим­во­лы вла­сти - свя­щен­ные зна­мё­на. Главной удар­ной си­лой вос­став­ших ста­ла хо­ро­шо обу­чен­ная ка­ва­ле­рия фуль­бе, пре­вос­хо­див­шая в бое­спо­соб­но­сти рас­по­ла­гав­шую ог­не­стрель­ным ору­жи­ем ар­мию хау­сан­ских пра­ви­те­лей. В 1805 году вос­став­шие за­хва­ти­ли За­рию и Ка­ци­ну, в 1807 году - Ка­но, в 1808 году - Ал­ка­ла­ву (сто­ли­цу Го­би­ра).

В 1808-1810 годах на за­воё­ван­ных тер­ри­то­ри­ях был соз­дан ха­ли­фат Со­ко­то. Ос­но­ву но­во­го пра­вя­ще­го со­сло­вия со­ста­ви­ли со­сто­ятельные осед­лые фуль­бе, за­им­ст­во­вав­шие многие эле­мен­ты из сис­те­мы управ­ле­ния и форм экс­плуа­та­ции го­су­дарств хау­са. Но­во­вве­де­ния бы­ли осу­ще­ст­в­ле­ны в сфе­ре на­ло­го­об­ло­же­ния (уч­ре­ж­де­ние лич­но­го фик­си­ро­ван­но­го пла­те­жа - ре­лигиозной де­ся­ти­ны) и су­до­про­из­вод­ст­ва (со­з­да­ние профессиональных ша­ри­ат­ских су­дов), что спо­соб­ст­во­ва­ло даль­ней­шей ис­ла­ми­за­ции на­се­ле­ния и уг­луб­ле­нию про­цес­са фео­да­ли­за­ции. Но­вая знать не при­ня­ла ре­фор­ма­тор­ских идей Ос­ма­на дан Фо­дио о соз­да­нии тео­кра­тического го­су­дар­ст­ва в со­от­вет­ст­вии с нор­ма­ми ор­то­док­саль­но­го ис­ла­ма. Тра­ди­ции ран­не­го джи­ха­да как дви­же­ния со­ци­аль­но­го про­тес­та под ре­лигиозными ло­зун­га­ми про­дол­жи­ли мно­го­численные вос­ста­ния в ха­ли­фа­те в XIX - начале XX веков.

© Большая Российская Энциклопедия (БРЭ)