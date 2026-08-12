ОСМАНА ДАН ФОДИО ВОССТАНИЕ
ОСМАНА ДАН ФОДИО ВОССТАНИЕ - восстание фульбе и присоединившихся к ним хауса против правителей государств хауса на территории северных районов современных Нигерии в 1804-1808 годах под руководством шейха Османа дан Фодио.
Имело форму джихада. Вызвано неравноправным по сравнению с хауса положением фульбе, введением новых налогов, обращением в рабство местных жителей (в первую очередь кочевников-фульбе), коррупцией и произволом должностных лиц, притеснениями мусульман (запрет деятельности религиозных проповедников, обращения молодёжи в ислам). Центром восстания стал эмират Гобир с сильной исламской оппозицией хаусанским правителям. Началом Османа дан Фодио восстания принято считать 21.2.1804 года, когда приверженцы Османа дан Фодио отбили атаку конницы, посланной правителем Гобира с целью пленить шейха и его людей, освободивших своих арестованных ранее соратников-единоверцев. На первом этапе восстания его основной движущей силой были фульбе - члены религиозной общины Османа дан Фодио и примкнувшие к ним сторонники.
Второй этап начался после сражения у озера Кватто (июнь 1804 года), в ходе которого плохо вооружённые, но одержимые идеей справедливости и борьбы с отступниками веры повстанцы обратили в бегство войско Гобира. Восстание приобрело характер массового социального движения. К нему примкнула фульбская аристократия и незнатные хауса из городов и сельской местности, объединённые стремлением избавиться от господства хаусанской знати. В начале 1805 года джихад поддержали религиозные лидеры восточных государств хауса, этнические фульбе. Они поклялись в верности Осману дан Фодио, который вручил им символы власти - священные знамёна. Главной ударной силой восставших стала хорошо обученная кавалерия фульбе, превосходившая в боеспособности располагавшую огнестрельным оружием армию хаусанских правителей. В 1805 году восставшие захватили Зарию и Кацину, в 1807 году - Кано, в 1808 году - Алкалаву (столицу Гобира).
В 1808-1810 годах на завоёванных территориях был создан халифат Сокото. Основу нового правящего сословия составили состоятельные оседлые фульбе, заимствовавшие многие элементы из системы управления и форм эксплуатации государств хауса. Нововведения были осуществлены в сфере налогообложения (учреждение личного фиксированного платежа - религиозной десятины) и судопроизводства (создание профессиональных шариатских судов), что способствовало дальнейшей исламизации населения и углублению процесса феодализации. Новая знать не приняла реформаторских идей Османа дан Фодио о создании теократического государства в соответствии с нормами ортодоксального ислама. Традиции раннего джихада как движения социального протеста под религиозными лозунгами продолжили многочисленные восстания в халифате в XIX - начале XX веков.