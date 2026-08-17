ОСМАН ЖОРЖ ЭЖЕН
ОСМАН ЖОРЖ ЭЖЕН (франц. Haussmann) - французский государственный деятель, градостроитель, член Академии искусств (1867).
Получил юридическое образование в Парижском университете (1831). Субпрефект (1833-1848 годы) и префект (1848-1853 годы) различных провинциальных департаментов. Став префектом столичного департамента Сена (1853-1870 годы), осуществил задуманное императором Наполеоном III преобразование города. Через средневековые в основе своей кварталы с узкими и кривыми улицами были пробиты прямые бульвары, связавшие между собой железнодрожные вокзалы, созданы новые и расширены существовавшие улицы вокруг Лувра, Ратуши, площади Звезды и других; на острове Сите снесена большая часть частных построек, он был превращён в преимущественно религиозный и административный центр; всего было проложено около 150 км новых улиц. Эти меры преследовали не только эстетические цели (новая единообразная застройка во Второй империи стиле), но также экономические (быстрое и удобное передвижение по городу) и военные (на прямых и широких улицах было сложно возводить баррикады, и так далее).
Были разбиты пейзажные парки (в центре Парижа; Булонский лес, Венсенский лес), увеличено число уличных фонарей и ширина тротуаров (что позволило размещать там столики кафе, устанавливать киоски и так далее); создана новая система водопровода и канализации. Особое внимание Осман уделял строительству Парижской оперы («Гранд-Опера»; 1861-1875 годы, архитектор Ш. Гарнье) и рынка Ле-Алль (1852-1870 годы, архитектор В. Бальтар; не сохранился). Также с Османом сотрудничали архитекторы Ж.И. Итторф, А.Н.Л. Байи, Л. Дюк и другие, инженер Ж.Ш.А. Альфан.
После падения Второй империи в 1870 Осман оставил государственную службу; был членом парламента от Корсики (1877-1881 годы). Осман использовал титул барона на основании своего членства в Сенате (1857), хотя дворянского звания не имел. Кавалер Большого креста ордена Почётного легиона (1862).