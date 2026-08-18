ОСМАН ИБН АЛЬ-АФФАН

ОСМАН ИБН АЛЬ-АФФАН (Усман ибн Аффан) - третий «выборный» халиф (644-656 годы).

До об­ра­ще­ния в ис­лам со­стоя­тель­ный ку­пец из ро­да Омей­я­дов пле­ме­ни ку­рай­ши­тов. Бу­ду­чи пле­мян­ни­ком пра­ви­те­ля Мек­ки Аби Суфь­я­на ибн Хар­ба, не­при­ми­ри­мо­го вра­га Му­хам­ме­да, тем не ме­нее од­ним из пер­вых под­дер­жал про­по­ведь Про­ро­ка, же­нил­ся на его до­че­ри Ру­кайе, а по­сле её смер­ти по­лу­чил в жё­ны дру­гую его дочь - Умм Куль­сум. Из­бран ха­ли­фом по­сле кон­чи­ны Ома­ра ибн аль-Хат­та­ба.

При Османе ибн аль-Аффане му­суль­ма­не за­вое­ва­ли Ар­ме­нию, Карт­ли, часть Ма­лой Азии, Три­по­ли­та­нию, Кипр, за­вер­ши­ли по­ко­ре­ние Восточного Ира­на. В го­ды прав­ле­ния Османа ибн аль-Аффана на­чал­ся про­цесс ин­тен­сив­но­го со­ци­аль­но­го рас­слое­ния в Ха­ли­фа­те, свя­зан­ный с обо­га­ще­ни­ем в ре­зуль­та­те за­вое­вательных по­хо­дов выс­ших сло­ёв арабских пле­мён. По рас­по­ря­же­нию Османа ибн аль-Аффана во из­бе­жа­ние рас­ко­ла в сре­де по­сле­до­ва­те­лей Про­ро­ка бы­ла со­став­ле­на ка­но­ническая ре­дак­ция Ко­ра­на, а спи­ски, хра­нив­шие­ся у бывших со­рат­ни­ков Му­хам­ме­да, унич­то­же­ны. В це­лях ук­ре­п­ле­ния сво­их по­зи­ций и уси­ле­ния кон­тро­ля над по­ко­рён­ны­ми об­лас­тя­ми на­зна­чал на­ме­ст­ни­ка­ми пред­ста­ви­те­лей ро­да Омей­я­дов (при Османе ибн аль-Аффане, в ча­ст­но­сти, воз­вы­сил­ся Муа­вия ибн Аби Суфь­ян), что вы­зва­ло ост­рое не­до­воль­ст­во со сто­ро­ны пред­ста­ви­те­лей других ро­дов.

В 656 году про­ти­во­ре­чия ме­ж­ду ха­ли­фом и его про­тив­ни­ка­ми рез­ко обо­ст­ри­лись. В Ме­ди­ну для пе­ре­го­во­ров с ха­ли­фом при­бы­ли боль­шие груп­пы не­до­воль­ных из Егип­та, Ку­фы, Бас­ры. Осман ибн аль-Аффан по­обе­щал вы­пол­нить их тре­бо­ва­ния, но од­но­вре­мен­но на­пра­вил в Еги­пет гон­ца с пись­мом, в ко­то­ром при­ка­зал жес­то­ко по­ка­рать бун­тов­щи­ков по их воз­вра­ще­нии до­мой. Го­нец был пе­ре­хва­чен мя­теж­ни­ка­ми, по­сле че­го они во­рва­лись в ре­зи­ден­цию Османа ибн аль-Аффана и рас­пра­ви­лись с ним. Но­вым ха­ли­фом был про­воз­гла­шён Али ибн Аби Та­либ, ко­то­рый, од­на­ко, не был при­знан ча­стью арабской пле­мен­ной вер­хуш­ки, что по­ло­жило на­ча­ло мно­го­лет­ней гражданской вой­не в Ха­ли­фа­те и в ито­ге при­ве­ло к рас­ко­лу му­суль­ман на шии­тов, сун­ни­тов и ха­рид­жи­тов.

Осман ибн аль-Аффан по­чи­та­ет­ся сун­ни­та­ми как пра­вед­ный ха­лиф.