ОСМАН I
ОСМАН I (Победитель) (тур. Osman Gazi) - турецкий султан с 1299/1300 годов, основатель династии Османов.
Сын Эртогрула, лидера племени кайы, населявшего пограничный удел (удж) на северо-западе Конийского (Румского) султаната. В 1281 года возглавил племя. Около 1299-1300 годов объединил под своей властью племена удела и подчинил сельджукские крепости Караджахисар, Эскишехир и Енишехир. В январе 1300 года получил от сельджукского султана Алаэддина Кейкубада III знаки, подтверждающие независимость возглавляемого им бейлика, - барабан и знамя (считается, что этот акт положил начало существованию Османской империи; получила название по имени Османа I). В условиях нараставшего распада государства сельджуков (окончательно прекратило своё существование в 1307 году) проводил политику территориальных захватов. В 1301 году с помощью отрядов гази разгромил византийское войско у города Никея (ныне Изник), после чего вторгся в западные районы Византийской империи и занял город Эфес. В 1321 году захватил город Муданья на берегу Мраморного моря и осадил город Пруса. Умер во время осады.