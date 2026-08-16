ОСМАН ДАН ФОДИО

ОСМАН ДАН ФОДИО - ре­ли­ги­оз­но-по­ли­тический дея­тель Западной Аф­ри­ки, ше­ху (шейх), соз­да­тель ха­ли­фа­та Со­ко­то, про­све­ти­тель и ли­те­ра­тор.

Из се­мьи ко­ра­ни­че­ско­го учи­те­ля ари­сто­кра­тического ро­да фуль­бе. Изу­чив Ко­ран под руководством от­ца, стал стран­ст­вую­щим уче­ни­ком, по­сти­гал му­сульманское бо­го­сло­вие, арабский язык и куль­ту­ру. Со­вер­шил хадж. За­вер­шил об­ра­зо­ва­ние в туа­рег­ском городе Ага­дес (ны­не в Ни­ге­ре), где по­зна­ко­мил­ся с идея­ми вах­ха­биз­ма (смотри Вах­ха­би­ты). Примк­нул к су­фий­ско­му ор­де­ну Ка­ди­рия (смотри Су­физм ). В середине 1770-х годов на­чал пре­пода­вать бо­го­сло­вие и вы­сту­пать с про­по­ве­дя­ми в хау­са го­су­дар­ст­вах. Бла­го­да­ря глу­бо­ким по­зна­ни­ям, ора­тор­ско­му мас­тер­ст­ву, бла­го­чес­тию и лич­ной скром­но­сти бы­ст­ро стал са­мым ав­то­ри­тет­ным уле­мом Го­би­ра. В 1780-х годах из уче­ни­ков и при­вер­жен­цев соз­дал ре­лигиозную об­щи­ну, пре­вра­тив­шую­ся в центр ре­лигиозно-по­ли­тической оп­по­зи­ции хау­сан­ским пра­ви­те­лям Го­би­ра (сар­ки, множественное число: са­ра­ку­на).

Осман Дан Фодио раз­ра­бо­тал идео­ло­гию дви­же­ния за соз­да­ние тео­кра­тического го­су­дар­ст­ва в со­от­вет­ст­вии с нор­ма­ми ор­то­док­саль­но­го ис­ла­ма. Он на­зы­вал са­ра­ку­на «не­вер­ны­ми» (боль­шин­ст­во на­се­ле­ния го­су­дарств хау­са при­дер­жи­ва­лось тра­диционных ве­ро­ва­ний, лишь внеш­не со­блю­дая ис­лам­скую об­ряд­ность), об­ви­нял их в со­хра­не­нии язы­че­ских об­ря­дов, вве­де­нии не­ша­ри­ат­ских на­ло­гов и на­ка­за­ний, при­ну­дительном на­бо­ре в ар­мию, кор­руп­ции, не­пра­вед­ном об­ра­зе жиз­ни, на­стаи­вал на со­блю­де­нии пред­пи­сан­ных Ко­ра­ном и Сун­ной за­по­ве­дей. В 1804 году про­воз­гла­сил джи­хад (смотри Ос­ма­на дан Фо­дио вос­ста­ние ), в ре­зуль­та­те ко­то­ро­го в Центральном Су­да­не воз­ник ха­ли­фат Со­ко­то. Осман Дан Фодио стал свет­ским и ре­лигиозным гла­вой ха­ли­фа­та, был удо­сто­ен ти­ту­лов ха­ли­фа и амир ал-му­ми­ни­на (по­ве­ли­тель пра­во­вер­ных). В 1812 году раз­де­лил ха­ли­фат на вос­точ­ную и западные час­ти. Офи­ци­аль­но ос­та­ва­ясь ха­ли­фом, пе­ре­дал управ­ле­ние сво­им ви­зи­рям - бра­ту Аб­дул­ла­хи и сы­ну Му­ха­ма­ду Бел­ло. Вёл уе­ди­нён­ный об­раз жиз­ни, по­свя­тив се­бя изу­че­нию трак­та­тов му­сульманских тео­ло­гов и литературному тру­ду.

Осману Дан Фодио (вме­сте с сы­ном и бра­том) при­пи­сы­ва­ют несколько со­тен со­чи­не­ний на ре­лигиозные и свет­ские те­мы в про­зе и по­этической фор­ме, на­пи­сан­ных на арабском языке и на фу­ла и хау­са язы­ках.