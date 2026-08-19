ОСЛЯБЯ
ОСЛЯБЯ (Крестильное имя неизвестно, в монашестве "Андрей") - русский военный, церковный и государственный деятель.
Из бояр города Любутск. Согласно «Задонщине», родной брат Александра Пересвета. В 1369-1370 годах участвовал в восстании в Брянском княжестве против власти литовского князя Ольгерда. В 1370 году перешёл на службу к великому князю владимирскому Дмитрию Ивановичу (Донскому), до 1372 года получил вотчины в Коломенском (в частности, село Ослебятевское, которое между 1389 и 1407 годами было куплено великой княгиней Евдокией Дмитриевной) и Галицком (деревня Ослябьево) уездах. Участник Куликовской битвы 1380 года. По сведениям Русского хронографа (редакция из 208 глав), составленного в 1516-1522 годах в Иосифо-Волоцком монастыре его постриженником Досифеем (Топорковым), в этом сражении Ослябя был первым поединщиком. В позднейших памятниках Куликовского цикла этот сюжет развития не получил, а в числе поединщиков стал упоминаться лишь Александр Пересвет. В 1380-е года Ослябя постригся в монахи (по-видимому, в одном из московских монастырей). С 1390 года Ослябя - боярин митрополита Киевского и всея Руси Киприана. Возглавлял список митрополичьих бояр - свидетелей в меновной грамоте (1390-1392 годы) великого князя московского Василия I Дмитриевича и Киприана.
Упоминание о монашестве и монашеском имени Осляби использовалось автором «Сказания о Мамаевом побоище», из него попало в пространную редакцию «Задонщины» (в краткой редакции этого памятника данная информация отсутствует) и Синопсис Иннокентия (Гизеля). В поздних редакциях «Сказания о Мамаевом побоище» Ослябя представлен монахом Троице-Сергиева монастыря. В некоторых списках даже ошибочно утверждается, что Ослябя погиб в Куликовской битве 1380 года. В начале XVIII века сформировалось предание о том, что Ослябя принял постриг в Богородице-Рождественском монастыре на Старом Симонове, где были обнаружены каменные саркофаги, приписанные Ослябе и Александру Пересвету. В связи с этим в первоначальный текст списка синодика (1662) обители была внесена вставка об Ослябе и Александре Пересвете, в которой они упоминались как схимонахи. В возникшей в 1-й половине XVIII века «Дмитровской панихиде» (в память о погибших на Куликовом поле) Ослябя также ошибочно назван «черънцомъ». Канонизирован РПЦ.
Известны трое сыновей Осляби (некоторыми исследователями Родион ошибочно рассматривается как монашеское имя Осляби, при этом Андрей - как его мирское имя): Яков Ослебятев (? -8.9.1380 года), согласно «Задонщине», погиб в Куликовской битве 1380 года; Акинф Ослебятев (? - не ранее 1425 года), митрополичий боярин (вероятно, не позднее 1410 года), с 1390 годанаходился на службе у митрополитов Киевских и всея Руси, в 1391 года по поручению митрополита Киприана для консультаций по вопросу о сборе налогов с крестьян ездил к бывшему игумену Царёво-Константиновского монастыря во Владимире, в 1425 году, в начале Московской усобицы 1425-1453 годов, посол митрополита Фотия к галицко-звенигородскому князю Юрию Дмитриевичу; Родион Ослебятев (? - не ранее 1398 года), «болярич» города Любутск, затем монах одного из московских кремлёвских монастырей. В 1398 годуРодион возглавлял посольство в Константинополь, вёз финансовые средства, собранные великим князем московским Василием I Дмитриевичем, митрополитом Киприаном и населением Московского великого княжества, для помощи грекам в борьбе против турок-османов. Вероятно, со смертью Акинфа Ослебятева род Осляби пресёкся, так как позднее в источниках его представители не упоминаются.
В честь Осляби был назван эскадренный броненосец росссийского ВМФ (построен в 1895-1898 годах, в строю с 1903 года), погибший в Цусимском сражении 1905 года во время русско- японской войны 1904-1905 годов, а также в 2006 году Большой десантный корабль в составе Тихоокеанского флота ВМФ РФ (вступил в строй в 1981 году).